«Вы все продажные!» Шаповалов возмущался весь матч, но в полуфинале всё равно Надаль

Канадец Денис Шаповалов обвинил Рафаэля Надаля в затяжке времени, а судью – в продажности, возмущался весь матч, но в итоге проиграл испанцу в пяти сетах. В полуфинал Australian Open – 2022 вышел всё-таки Рафа.

Во вторник на Australian Open – 2022 стартовали четвертьфиналы. Первыми на кортах Мельбурна отношения выясняли представители верхней части сетки. В этой группе самым высоко сеянным теннисистом стал Рафаэль Надаль (6). Напомним, что посеянного под первым номером Новака Джоковича не допустили к участию в соревнованиях из-за аннулирования австралийской визы, а Александр Зверев (3) в четвёртом круге проиграл Денису Шаповалову (14). Именно Шаповалов и вышел в 1/4 финала на Надаля, чтобы разыграть в очном споре путёвку в четвёрку лучших.

Несмотря на огромную разницу в возрасте – Надалю 35 лет, а Денису 22 — у теннисистов уже собралась богатая история личных встреч. Первая из них произошла на «Мастерсе» в Монреале-2017, и тогда 18-летний Шаповалов сенсационно обыграл в трёх сетах Короля грунта. В официальных поединках к началу Australian Open – 2022 счёт личных встреч был 3-2 в пользу Надаля. Но последний матч между этими игроками в рамках показательного турнира в Абу-Даби в декабре 2021 года выиграл Денис. Любопытно, что впервые на корте Надаль и Шаповалов встретились, когда Денису было 9 лет! Канадец участвовал в церемонии открытия матча в Торонто-2008 между Надалем и россиянином Игорем Андреевым.

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Теннисисты осторожно начали матч, пытаясь нащупать слабые места у соперника. Тем неожиданнее стал провал Шаповалова в четвёртом гейме. Канадец под давлением соперника наделал кучу ошибок и отдал свою подачу под ноль – 3:1. Денис разнервничался, стал разговаривать сам с собой и, как ни старался, вернуть потерянный гейм до конца партии так и не смог – 6:3.

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Общее раздражение Шаповалова в итоге вылилось в скандал. Перед началом второй партии канадец пошёл жаловаться судье на вышке Карлосу Бернардесу на то, что Надаль затягивает время и не даёт выполнить подачу. В сердцах Денис наговорил много лишнего, за что, скорее всего, ему ещё придётся извиняться и выплачивать штраф: «Он не готов играть. Время уже вышло», «Ты должен дать ему предупреждение», «Вы все продажные!». Чуть позже на переходе Надаль подошёл к Шаповалову, чтобы выяснить отношения. После этого канадец чуть успокоился, но всё равно продолжал время от времени что-то бубнить себе под нос.

Этот выплеск эмоций Денису не помог. Он по-прежнему ничего не мог поделать с подачей Рафаэля, зато сам в седьмом гейме позволил испанцу сделать брейк. И вторая партия тоже осталась за Надалем – 6:4 за 1 час 1 минуту. В третьем сете Шаповалов чуть успокоился, уже меньше нервничал, лучше контролировал свою подачу и ни разу не подпустил испанца к брейк-пойнтам. Зато сам Денис в шестом гейме впервые за весь матч подобрался чужой подаче, но не реализовал свои шансы. А вот в концовке партии канадец сумел воспользоваться ошибками соперника, в том числе и двойной, а сам отыграл вдохновенно и сделал брейк, а с ним и взял всю партию – 6:4.

Ещё по ходу третьего сета было видно, что Надаль находится не в своей тарелке. А в четвёртой партии ситуация ухудшилась. Испанец вызвал врача и показал, что испытывает проблемы в области живота. Ему дали таблетки, но они подействовали слабо. Рафаэль проиграл и эту партию, хотя имел шанс во время подачи соперника на сет. Канадец сделал несколько ошибок в девятом гейме, но испанец ими не воспользовался – 6:3. Игра перешла в пятый сет. Перед решающей битвой Надаль отправился на туалетный перерыв, а Шаповалов снова стал жаловаться судье на затяжку времени со стороны соперника. Тем не менее в первом же гейме на своей подаче Денис буквально провалился и позволил Рафаэлю уйти в отрыв – 2:0. Этого преимущества Надалю хватило, чтобы довести тяжёлый матч до победы – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3 за 4 часа 10 минут борьбы.

Вот так Рафаэль Надаль первым в мужском одиночном разряде оформил выход в полуфинал Australian Open – 2022. В эту стадию в Мельбурне испанец вышел уже в седьмой раз в карьере. В 2009 году Надаль стал чемпионом, а ещё четырежды выходил в финал (2012, 2014, 2017, 2019). Его следующий соперник определится в паре Гаэль Монфис – Маттео Берреттини.