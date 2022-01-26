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Даниил Медведев – Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция 1/4 финала Australian Open — 2022, где смотреть, когда начало

Медведев бьётся за место в полуфинале Australian Open. До титула рукой подать. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев – Феликс Оже-Альяссим
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Российский теннисист сражается в 1/4 финала с учеником дяди Надаля – канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Подробности – в нашем онлайне.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 1/4 финала Australian Open – 2022 Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада). Матч пройдёт в среду, 26 января. Этот поединок начнётся по окончании двух женских четвертьфиналов и одного мужского, но не ранее 11:30 по Москве. Для Даниила это шестой четвертьфинал на «шлемах». До этой стадии он добирался на «Ролан Гаррос» — 2021, трижды на US Open (2019-2021) и теперь два раза на Australian Open (2021-2022). Медведев пока уверенно продвигается по турнирной сетке в Мельбурне. Он победил четырёх соперников подряд – Лааксонена, Кирьоса, ван де Зандсхулпа и Кресси. Теперь Даниил сыграет с учеником дяди Надаля – Феликсом Оже-Альяссимом. Не пропустите нашу трансляцию!

Australian Open – 2022. Мужская сетка
Australian Open – 2022. Женская сетка
Australian Open (м). 1/4 финала
26 января 2022, среда. 11:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Расписание матчей 26 января
Live Даниил Сальников

Пока что главного своего успеха в карьере Даниил Медведев добился в сентябре 2021 года, победив в финале US Open Новака Джоковича.

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00:30 Даниил Сальников

Вот как выглядит турнирная сетка перед матчами среды.

00:20 Даниил Сальников

В мужской сетке осталось всего 6 участников. Предлагаем вам пройти опрос на тему «Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?»

Если у вас не грузится опрос, его можно пройти по ссылке.

00:15 Даниил Сальников

Со своим соперником по четвертьфиналу Феликсом Оже-Альяссимом россиянин Даниил Медведев играл до этого момента три раза, и во всех трёх случаях победил. Подробнее о канадце читайте в нашем материале.

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00:10 Даниил Сальников

Расписание матчей 26 января

Вот как выглядит расписание матчей на центральном корте в среду, 26 января:

3:00 мск. Даниэль Коллинз (США) — Ализе Корне (Франция)
не ранее 5:00 мск. Ига Свёнтек (Польша) — Кайя Канепи (Эстония)
не ранее 7:00 мск. Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция)
не ранее 11:30 мск. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия)
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