Медведев бьётся за место в полуфинале Australian Open. До титула рукой подать. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 1/4 финала Australian Open – 2022 Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада). Матч пройдёт в среду, 26 января. Этот поединок начнётся по окончании двух женских четвертьфиналов и одного мужского, но не ранее 11:30 по Москве. Для Даниила это шестой четвертьфинал на «шлемах». До этой стадии он добирался на «Ролан Гаррос» — 2021, трижды на US Open (2019-2021) и теперь два раза на Australian Open (2021-2022). Медведев пока уверенно продвигается по турнирной сетке в Мельбурне. Он победил четырёх соперников подряд – Лааксонена, Кирьоса, ван де Зандсхулпа и Кресси. Теперь Даниил сыграет с учеником дяди Надаля – Феликсом Оже-Альяссимом. Не пропустите нашу трансляцию!
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Пока что главного своего успеха в карьере Даниил Медведев добился в сентябре 2021 года, победив в финале US Open Новака Джоковича.
Вот как выглядит турнирная сетка перед матчами среды.
В мужской сетке осталось всего 6 участников. Предлагаем вам пройти опрос на тему «Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?»
Если у вас не грузится опрос, его можно пройти по ссылке.
Со своим соперником по четвертьфиналу Феликсом Оже-Альяссимом россиянин Даниил Медведев играл до этого момента три раза, и во всех трёх случаях победил. Подробнее о канадце читайте в нашем материале.
Расписание матчей 26 января
Вот как выглядит расписание матчей на центральном корте в среду, 26 января:
не ранее 5:00 мск. Ига Свёнтек (Польша) — Кайя Канепи (Эстония)
не ранее 7:00 мск. Янник Синнер (Италия) — Стефанос Циципас (Греция)
не ранее 11:30 мск. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниил Медведев (Россия)
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