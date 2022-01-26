Российский теннисист сражается в 1/4 финала с учеником дяди Надаля – канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Подробности – в нашем онлайне.

Медведев бьётся за место в полуфинале Australian Open. До титула рукой подать. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 1/4 финала Australian Open – 2022 Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада). Матч пройдёт в среду, 26 января. Этот поединок начнётся по окончании двух женских четвертьфиналов и одного мужского, но не ранее 11:30 по Москве. Для Даниила это шестой четвертьфинал на «шлемах». До этой стадии он добирался на «Ролан Гаррос» — 2021, трижды на US Open (2019-2021) и теперь два раза на Australian Open (2021-2022). Медведев пока уверенно продвигается по турнирной сетке в Мельбурне. Он победил четырёх соперников подряд – Лааксонена, Кирьоса, ван де Зандсхулпа и Кресси. Теперь Даниил сыграет с учеником дяди Надаля – Феликсом Оже-Альяссимом. Не пропустите нашу трансляцию!