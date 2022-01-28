«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев в гневе наорал на судью из-за подсказок отца Циципаса

Полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом не мог получиться скучным по определению. Несмотря на то что в последнее время отношения между игроками постепенно теплели, слишком многое произошло между ними в прошлом, чтобы Даниил и Стефанос могли относиться друг к другу с большой любовью.

Первый сет полуфинального матча прошёл в сверхнапряжённой борьбе – оба игрока не смогли сделать ни одного брейка, а Медведев и вовсе отметился феноменальной серией из 22 очков, взятых в геймах на своей подаче. Судьба стартовой партии решилась только на тай-брейке, где первым осечку допустил россиянин. Даниил получил 1:4 на старте заключительного гейма сета, но смог совершить камбэк и оставить тай-брейк за собой — 7:5.

В начале второго сета россиянин излишне расслабился и стремительно проиграл свою подачу, но в скором времени сумел совершить обратный брейк. Кульминация партии наступила при счёте 4:4, когда Медведев неожиданно допустил две двойные ошибки и на ровном месте подарил греку второй брейк в сете. Именно в этот момент российский теннисист вспыхнул как спичка и обрушился на располагавшегося на вышке испанского арбитра Хайме Кампистоля с гневной тирадой.

Второй номер мирового рейтинга вышел из себя и наговорил на предупреждение за визуальное оскорбление судьи. «За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? (кричит). Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья! На меня смотри, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — буквально орал Медведев на испанского рефери.

Что же вызвало такую бурную эмоцию у россиянина? Ответ простой – поведение отца греческого теннисиста Апостолоса Циципаса, который на протяжении всего матча неустанно что-то подсказывал сыну из бокса. Надо заметить, что в теннисе коучинг категорические запрещён и никому из команды игрока нельзя ничего говорить теннисисту во время матча.

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Впрочем, отца Стефаноса это никогда не останавливало. И уже во время нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии грека дважды наказывали предупреждением за поведение его папы. Это произошло в матчах третьего и четвёртого кругов – с Бенуа Пэром и Тейлором Фритцем. Во втором сете матча с Пэром судья на вышке заявила, что отец Циципаса нарушает кодекс, и выписала ему предупреждение.

Это вызвало недоумение и бурную реакцию Стефаноса. «Должна предупредить вас за коучинг, потому что я предупреждала вас раньше словесно! Я считаю это коучингом. Я действительно говорила тебе об этом. После первого сета, помнишь?» — ответила Циципасу судья. На что Стефанос улыбнулся и продолжил матч.

А в августе 2021 года Александр Зверев по ходу полуфинала «Мастерса» в Цинциннати обвинил Циципаса в жульничестве. Когда грек ушел на туалетный перерыв после поражения в первом сете, Зверев пошёл к судье Адилю Нуру и сказал, что отец и тренер Циципаса Апостолос по телефону даёт ему подсказки. Так что Медведев стал далеко не первым игроком, кого привело в ярость поведение отца грека.

Проиграв второй сет со счётом 4:6, Медведев ещё раз обратился к Кампистолю, сказав следующую фразу, которая моментально разошлась по всем социальным сетям на планете: «В следующий раз дай ему предупреждение. Если не дашь, то ты… Как бы это сказать – маленькая кошка». В переводе со сленга на русский язык таким образом называют труса, человека, который много разговаривает, но в жизни ничего не может сделать.

Надо заметить, что выплеск гнева, как это уже часто бывало с Даниилом на протяжении последних лет, пошёл на пользу российскому теннисисту. Третий сет 25-летний россиянин провёл на очень высоком уровне и выиграл его счётом 6:4, оказавшись в одном шаге от выхода во второй в карьере финал Australian Open. А на самом старте четвёртого сета Кампистоль всё-таки наказал Циципаса предупреждением за постоянные подсказки со стороны его отца.

Это случилось уже после того, как у трибун, где сидит отец Стефаноса, появились турнирный арбитр и известный рефери Ева Асдераки-Мур, которая говорит на греческом. Они следят за тем, чтобы отец Циципаса не делал подсказки сыну. Четвёртый сет сложился для россиянина просто прекрасно — он выиграл его 6:1 и оформил проход в финал турнира! А уже после завершения матча Даниил извинился перед Кампистолем за свой эмоциональный срыв.