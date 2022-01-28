«Меня захлёстывают эмоции. Я работаю над этим!» Медведев о выходе в финал Australian Open

Полуфинал Australian Open – 2022 между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом получился ярким на события. Тут и скандалы с арбитром, и предупреждения обоим игрокам, и контроль со стороны супервайзера за подсказками от отца Стефаноса. Выплеснув эмоции, россиянин собрался, провёл ударную концовку и одержал непростую победу. После выхода в финал, где он встретится в воскресенье с Рафаэлем Надалем, Медведев, как всегда, был откровенным и на корте, и на пресс-конференции.

— Как вы прокомментируете тот скандал, который вспыхнул между вами и арбитром на вышке в конце второго сета?

— Если честно, я не думаю, что такие плохие эмоции мне помогают. Я часто проигрывал матчи, когда были такие эмоциональные вспышки, потому что терял концентрацию. И после того, как я это сделал, я сказал себе: «Это неправильно, это ошибка». Но я доволен тем, что снова взял себя в руки. Я вновь поймал концентрацию на старте третьего сета, хорошо отподавал при счёте 15:40, и эти подачи вернули меня в матч. Ко мне вернулся фокус. И я счастлив, что всё это сработало.

Иногда теннисные матчи получаются такими равными, что всё решается в нюансах. Где-то я мог сделать брейк, где-то он в начале третьего сета упустил такую возможность. А со счёта 5:4 в третьем сете я нашёл такую игру, стал лучше читать его подачу и возвращать каждый мяч. Прошло несколько важных и классных обводок, а потом такое ощущение, что он потерял силы и у него не было энергии играть, а я, наоборот, прибавил. Если бы матч продолжался дальше, то я бы чувствовал себе ещё свежее, чем в начале.



Когда я в прошлый раз покинул корт, то после матча с Феликсом я спросил тренера: «И что делать? Я полностью выжат». Я сидел в раздевалке и даже не мог пошевелиться. Ну что ж, мы провели восстановительные процедуры и на следующий день я проснулся, открыл глаза и подумал: «Неплохо. Кое-что болит, но не так, как могло быть». Сегодня у меня было несколько ошибок слева, но слава богу, что матч продолжался не пять часов, и я смогу быстрее восстановиться к финалу.

— Можно ли играть вообще без таких срывов?

— Я всё время жалею об этом, потому что не считаю это хорошим поведением. Знаю, что этот судья… Да и все судьи стараются делать свою работу. Но, да, когда ты там, в игре… Мы не бьёмся на кулаках, но теннис — это битва. Это поединок один на один с соперником. Я вообще-то очень уважаю игроков, которые никогда не показывают своих эмоций, ведь это очень тяжело. Меня захлёстывают эмоции. Я работаю над этим! Во многих матчах мне удавалось держать себя в руках. Если посмотреть на меня 5 лет назад, когда я только начал выступать и на меня меньше обращали внимания, я был просто безумно сумасшедшим! Но я работаю над собой. Это помогает выигрывать матчи, я знаю. Я действительно на 100% жалею о своём поведении, но я был в пылу борьбы. Я просто потерял контроль.

— Почему у вас нередко получаются такие «громкие» матчи с Циципасом?

— Всё началось ещё в Майами-2018. Всем известно, что тогда случилось. Так что все матчи со Стефаносом отличаются от других. Мы находимся на первых позициях в рейтинге, поэтому сталкиваемся друг с другом только в полуфиналах или четвертьфиналах. Матч был напряжённым. Мы оба были эмоциональны. И я очень рад победе. Потому что было ощущение очень напряжённой игры.

— Так всё-таки коучинг — это жульничество?

— Нет. Я не считаю это мошенничеством. Но, во-первых, в тот момент я проиграл гейм на своей подаче и немного разозлился. Я подумал, что судья мог бы получше контролировать зрителей. Он мог просто сказать «потише, пожалуйста» или нечто в этом роде. Но я не видел, чтобы он это делал часто. Я допустил ужасную двойную ошибку, получил предупреждение, когда показывал всем, будто у меня судороги и я не могу подбросить мяч левой рукой, потому что все кричат, и из-за этого подача получается ужасной. Если честно, перед каждым моим приёмом отец Стефаноса что-то говорил по-гречески. Судья обратился ко мне, я спросил, разрешено ли отцу Циципаса говорить. Он ответил, что разрешено, но нельзя делать подсказки. Тогда я ответил: «Вы говорите на греческом?» Этот человек всё время что-то говорил. Я не знаю, что именно, но если уж он является тренером… Не считаю коучинг мошенничеством, но он должен считаться нарушением правил. Тогда получение второго предупреждения будет таить в себе опасность.

— До вас на пресс-конференции был Стефанос. И он назвал вас «незрелым» человеком за это поведение.

— Не хочу обсуждать это, потому что, опять же, я был не против Циципаса, я говорил не о нём. Я просто сказал о правиле. Не знаю, что говорил его отец. Может быть, он сказал: «Переходи к следующему розыгрышу». Это разрешено. С этим проблем быть не может. Но он же говорил что-то на греческом как раз перед моим приёмом. Я чувствовал, что отец говорил Стефаносу, куда ему нужно подавать. Греческий я не знаю. То же самое касается судьи. Ему следовало сразу обратиться к Стефаносу: «Скажи что-то своему отцу». Если бы мой тренер что-то говорил мне на французском перед каждым розыгрышем, я бы сам ему сказал прекратить. Так делать нельзя. А против Стефаноса я ничего не имею.

— Вы уже провели несколько финалов, одержали победу на US Open — 2021. Какие ожидания перед воскресным матчем с Надалем?

— Я опять буду играть финал против одного из лучших и опять против человека, который идёт за 21-м «Шлемом» в своей карьере. Думаю, что в прошлый раз Рафа смотрел наш матч с Джоковичем по телевизору, правда, я не знаю, за кого он болел. И я думаю, что теперь Новак в воскресенье будет смотреть наш матч с Рафой. Финал турнира «Большого шлема» — это всегда особенный матч. И, конечно, я помню тот матч с Рафой в финале US Open – 2019. Это был мой первый финал, и тогда мы играли почти пять часов. Я был очень близок к победе. Несколько раз мы сыграли после того матча, и я буду готов к новой игре. Знаю, что Рафа – это очень сильный игрок. Нужно показать лучший теннис, чтобы попытаться победить.