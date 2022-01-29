Отыгрался с 0-2 по сетам, но не хватило! Как Медведев отдал Надалю «Шлем» в Нью-Йорке

Российский теннисист Даниил Медведев второй год кряду пробился в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале Australian Open – 2022 посеянный под вторым номером на этом турнире россиянин в четырёх сетах переиграл грека Стефаноса Циципаса – 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Приехавший в Австралию после титула на US Open – 2021 Медведев стал всего вторым теннисистом в Открытой эре, добравшимся до финала на следующем «Большом шлеме» после первого титула такого уровня.

Первым был Энди Маррей, который выиграл US Open — 2012, но через четыре месяца проиграл в финале Australian Open — 2013. Следующий «Шлем» после дебютного титула не брал никто, и теперь Медведев может стать обладателем исторического достижения для современного тенниса. Но на его пути ко второму в карьере титулу на турнирах «Большого шлема» стоит великий испанец Рафаэль Надаль, также рвущийся к великому достижению.

На данный момент 35-летний уроженец Манакора делит первое место по выигранным мэйджорам с ещё двумя легендами тенниса – сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером. В активе «Большой тройки» по 20 побед на «Шлемах». В воскресенье, 30 января, вернувшийся на корты после полугодового отсутствия Надаль может выйти на единоличное первое место по этому показателю.

20 августа 2021 года испанский теннисист опубликовал заявление в своём «инстаграме» о том, что текущий сезон для него закончен. Король грунта вернулся в тур только в начале января этого сезона и с ходу оформил титул в Мельбурне. На первой неделе 2022 года испанец не знал себе равных в австралийской столице и в 89-й раз в своей жизни поднял над головой трофей за победу в одиночном разряде. «Рафа сделал очень правильный шаг, когда приехал в Мельбурн и получил игровую практику на том же корте, где проводится Australian Open», — в эфире телеканала Eurosport сказал известный в прошлом российский теннисист Николай Давыденко.

По ходу Australian Open испанец несколько раз говорил, что всего полтора-два месяца назад он вообще не знал, сможет ли снова играть в теннис, – настолько всё было сложно с травмой стопы, которая разрушила ему прошлый год. Но он смог и подходит к матчу с Медведевым с 10-матчевой победной серией в нынешнем сезоне. Самый сложный матч в Мельбурне Рафаэль провёл в четвертьфинале Australian Open, где ему пришлось в буквальном смысле выживать на корте в ходе встречи с молодым канадцем Денисом Шаповаловым.

Надаль пережил тепловой удар, упустил преимущество в два сета, но пришёл в себя и оставил за собой решающую партию. За два дня между матчами Рафаэль сумел восстановиться, после чего вышел на полуфинал с седьмой ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини (на 10 лет младше) и продемонстрировал как тактическую мощь, так и своё коронное умение «страдать и бороться». 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 – испанец в 29-й раз пробился в финал «Большого шлема».

Надаль 20 раз побеждал в финалах турниров «Большого шлема» и потерпел 8 поражений. На Australian Open он пробился в финал в шестой раз. На счету испанца 1 титул и 4 поражения в финалах в Мельбурне. На этом турнире он являлся единственным теннисистом, который побеждал на кортах «Мельбурн парка». Это произошло ещё 13 лет назад, когда в финале испанец переиграл Федерера со счётом 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2.

Путь Рафаэля Надаля к финалу Australian Open — 2022:



1-й круг: Надаль – Гирон (66-й номер рейтинга) – 6:1, 6:4, 6:2;

2-й круг: Надаль – Ханфман (126) – 6:2, 6:3, 6:4;

3-й круг: Надаль – Хачанов (28) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1;

4-й круг: Надаль – Маннарино (71) – 7:6, 6:2, 6:2;

Четвертьфинал: Надаль – Шаповалов (15) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Полуфинал: Надаль – Берреттини (7) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. 1-й круг: Надаль – Гирон (66-й номер рейтинга) – 6:1, 6:4, 6:2;2-й круг: Надаль – Ханфман (126) – 6:2, 6:3, 6:4;3-й круг: Надаль – Хачанов (28) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1;4-й круг: Надаль – Маннарино (71) – 7:6, 6:2, 6:2;Четвертьфинал: Надаль – Шаповалов (15) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.Полуфинал: Надаль – Берреттини (7) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

«Для меня Australian Open очень важен. Это потрясающий турнир, по ходу которого мне несколько раз не везло с травмами. Иногда я играл сложные финалы, в которых у меня были шансы – против Новака в 2012-м, против Роджера в 2017-м. Несколько раз я был близок. Мне посчастливилось выиграть этот турнир один раз в 2009-м, и я не думал, что у меня будет ещё один шанс в 2022-м», — сказал Надаль после победы над Берреттини.

В финале Открытого чемпионата Австралии 35-летний испанец в пятый раз в карьере сыграет с 25-летним Медведевым. На данный момент Рафаэль ведёт в истории личных встреч со счётом 3-1, при этом последний матч между ними завершился победой российского теннисиста. На кортах «Флашинг Медоуз» в финале US Open — 2019 был сыгран их самый яркий матч, который завершился драмой.

История встреч: Медведев — Надаль — 1-3:



1. 2019 год. Монреаль, хард, финал. Медведев – Надаль – 3:6, 0:6.

2. 2019 год. US Open, хард, финал. Медведев – Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

3. 2019 год. Итоговый турнир года, хард, группа. Медведев – Надаль – 7:6, 3:6, 6:7.

4. 2020 год, Итоговый турнир года, хард, полуфинал. Медведев – Надаль – 3:6, 7:6, 6:3.

В 2019 году только набиравший силу и чемпионскую уверенность Медведев впервые в жизни пробился в финал «Большого шлема» и там по-настоящему зажёг. За несколько недель до финала US Open россиянин впервые сыграл с Надалем – и финал канадского «Мастерса» получился безальтернативным. Даниил ровным счётом ничего не смог противопоставить опытному сопернику и завершил матч «баранкой», потерпев одно из самых крупных поражений в карьере.

Первые сеты финала мэйджора не стали для Надаля лёгкой прогулкой, но и сильно перенапрягаться ему не пришлось. Испанец повёл по партиям 2-0. Третий сет Медведев также начал не лучшим образом. Надаль сделал брейк в пятом гейме, и, казалось бы, дорога к титулу уже была открыта, но Медведев мгновенно вернулся в игру. А дальше Даниил заиграл вдохновенно, стал уверенно брать свою подачу и не позволил сопернику довести дело до тай-брейка.

Полученный заряд позитивного импульса помог россиянину выиграть и четвёртый сет, а на старте решающей партии у Даниила сначала был двойной брейк-пойнт, а затем и ещё одна возможность забрать гейм на подаче испанца. Но Надалю удалось удержать свою подачу, после чего он оторвался от россиянина на три гейма – 5:2. Но даже это ещё не было концом. Даниил сделал один обратный брейк, следом спасся с двух матчболов на своей подаче, а затем заработал брейк-пойнт на то, чтобы сделать счёт – 5:5. Но последнее ускорение в матче осталось за Надалем. Вот так Даниил отыгрался с 0-2 по сетам, но в концовке матча ему чуть-чуть не хватило, и он отдал испанцу «Шлем», который почти был в руках. 7:5, 6:3, 5:7, 6:4, 4:6. Один из лучших финалов в истории «Большого шлема» продолжался пять часов.

«Финал турнира «Большого шлема» — это всегда особенный матч. И, конечно, я помню тот матч с Рафой. Это был мой первый финал, и тогда мы играли почти пять часов, а я был очень близок к победе. Несколько раз мы сыграли после того матча, я буду готов к новой игре. Знаю, что Рафа – это очень сильный игрок. Нужно показать лучший теннис, чтобы попытаться победить.

Наш первый финал был упорным, эпическим. Я постараюсь хорошо подготовиться, и мне нужно показывать свой максимум. Первые три финала показали мне, что нужно выжимать из себя больше 100%. Мне удалось это на US Open, и нужно сделать то же самое сейчас», — поделился ожиданиями от новой встречи с Надалем Медведев после своей победы над Циципасом в полуфинале.

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Примечательно, что одержавший 13 побед кряду в матчах на турнире «Больших шлемов» россиянин второй финал подряд проведёт против обладателя рекордов по выигранным титулам на мэйджорах. В сентябре 2021 года Даниил не позволил выйти на чистое первое место по их числу Джоковичу, заодно сорвав и календарный «Большой шлем» в исполнении серба, а теперь постарается не дать и Надалю завладеть единоличной пальмой первенства в большом споре трёх величайших игроков мира.

«Я опять буду играть финал против одного из лучших и опять против человека, который идёт за 21-м «Шлемом» в своей карьере. Думаю, что в прошлый раз Рафа смотрел наш матч с Джоковичем по телевизору, правда, я не знаю, за кого он болел. И я думаю, что теперь Новак в воскресенье будет смотреть наш матч с Рафой.

Лично на меня это никак не влияет – ведь не я борюсь за 21-й «Шлем», не я пытаюсь побить рекорд. Я борюсь за второй, мне до этого ещё далеко. Так что я сосредотачиваюсь на себе и своей работе. Хотя, конечно, я не слепой – я знал, к чему стремился Новак на US Open, к чему сейчас стремится Рафа. Но это их дело, а не моё. Я просто стараюсь выиграть финал», — также сказал Медведев.

Финал Открытого чемпионата Австралии 2022 года в мужском одиночном разряде состоится 30 января, начало встречи – не ранее 11:30 мск. В случае победы Даниил станет третьим россиянином, который побеждал в Мельбурне в мужском одиночном разряде. Впервые в 1999 году это сделал Евгений Кафельников, а спустя шесть лет его успех повторил Марат Сафин. В воскресенье такая возможность будет и у Медведева.