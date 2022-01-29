Домашний триумф Эшли Барти! Первая ракетка мира теперь в шаге от «Карьерного шлема»

Открытый чемпионат Австралии завершился триумфом Эшли Барти. Первая ракетка мира завоевала свой третий «Шлем». Теперь до полной коллекции ей не хватает лишь победы на US Open.

До субботнего женского финала на первом в сезоне турнире «Большого шлема» из верхней половины сетки дошла 1-я ракетка мира австралийка Эшли Барти, а из нижней – 28-летняя американка Даниэль Коллинз (27-й номер посева). Несмотря на разницу в рейтинге, нельзя сказать, что появление Коллинз в решающем матче турнира было сенсационным. Для неё корты Мельбурна счастливые. Тут она уже играла в полуфинале-2019, а кроме того, добиралась до 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2020. Кроме того, в сезоне-2021 Даниэль впервые в карьере завоевала титул. Она отличилась на грунтовом турнире WTA-250 в Палермо. А через неделю американка победила в финале WTA-500 в Сан-Хосе россиянку Дарью Касаткину. Причём соревнование проводилось уже на харде.

На пути к финалу Коллинз обыграла 6 соперниц, включая двух сеяных – Элисе Мертенс (19) и Игу Свёнтек (7). Причём самым напряжённым получился матч 3-го круга с 19-летней датчанкой Кларой Таусон. Коллинз пришлось отыгрываться с 0-1 по сетам, а в решающей партии она додавила соперницу лишь в концовке – 4:6, 6:4, 7:5. Перед финалом Даниэль рассказала о том, за кем она любила смотреть в детстве: «Вы знаете, возвращаясь в то время, будучи молодой американкой, я наблюдала за играми Винус и Серены Уильямс. Это были мои любимые матчи. Я всегда с нетерпением ждала возможности увидеть, во что они были одеты на корте. Я просила своих родителей вставать пораньше утром, чтобы я могла посмотреть их матчи. Также я наслаждалась просмотром игр Мартины Хингис и Анны Курниковой, любила смотреть за матчами этих теннисисток. Играть на этой арене, где выступали так много моих кумиров детства — это почти нереально».

А вот Эшли Барти ждали в финале Australian Open уже все и давно. Первая ракетка мира на своём домашнем «Шлеме» в трёх предыдущих розыгрышах доходила как минимум до 1/4 финала (а в 2020-м – до 1/2 финала), но каждый раз ей что-то мешало добраться до решающего матча. В этот раз австралийка подготовилась к турниру основательно. На первой неделе января Барти завоевала титул на турнире WTA-500 в Аделаиде-1, потом неделю тренировалась на кортах «Мельбурн-парка» и блестяще прошла по сетке Australian Open – без потери сета. Самым сложным для Эшли на пути к финалу стал поединок с американкой Амандой Анисимовой в 4-м круге, где австралийка потеряла 7 геймов.

Любопытно, что, начиная с матча с Анисимовой, Барти встречались по сетке исключительно теннисистки из США. В четвертьфинале она справилась с Джессикой Пегулой (21), затем в полуфинале – с Мэдисон Кис, и в решающем матче ей противостояла Даниэль Коллинз (27). До финала в Мельбурне Эшли и Даниэль встречались 4 раза, и счёт был 3-1 в пользу австралийки. Она победила в Мадриде, на «Ролан Гаррос» — 2019 и в Аделаиде-2020. А вот последняя встреча теннисисток в Аделаиде-2021 закончилась победой американки.

Финальный матч теннисистки начали, уверенно контролируя свои подачи, не подпуская соперниц даже до счёта «ровно». А в 6-м гейме Коллинз немного расслабилась, допустила пару ошибок, чем воспользовалась Барти, заработавшая брейк-пойнт. А на нём Даниэль допустила двойную – 4:2. Дальше австралийка уверенно довела сет до победы – 6:3. Во второй партии развернулась настоящая теннисная драма. Коллинз сразу же пошла в атаку, сделала два брейка, повела 5:1. Ей нужно было подать на партию, чтобы перевести встречу в решающий сет, но Эшли, поддерживаемая трибунами, сотворила невероятное – выиграла 4 гейма подряд – 5:5. Партия перешла на тай-брейк, где австралийку уже было не удержать – 6:3, 7:6 (7:2) за 1 час 29 минут.

Вот так Эшли Барти одержала победу на домашнем «Шлеме». Австралия ждала эту победу 44 года. Последний раз представительница этой страны выигрывала Australian Open в 1978 году. Это была Крис О’Нил, которая сейчас сидела на трибуне и поддерживала соотечественницу со всеми зрителями. Напомним, у Эшли в коллекции уже титулы «Ролан Гаррос» — 2019, Уимблдона-2021 и теперь Australian Open – 2022. Для «Карьерного шлема» осталось взять лишь US Open.