«Надо давить темпом! Тогда Надаль не будет успевать». Как Медведеву победить в финале

Даниил Медведев в воскресенье проведёт главный пока для него матч 2022 года. Его соперником будет 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Как Медведеву победить в финале Australian Open – в разборе теннисных экспертов.

Бывшая 5-я ракетка мира Анна Чакветадзе предупреждает, что просто не будет: «Есть возможность выиграть титул с учётом того, как Рафа выступает на турнире. Но нужно быть более собранным и хладнокровным, как было в финале US Open – 2021 с Джоковичем. Сейчас шансы равные, по игре Даня вполне может брать титул, и на первый план выйдет психология».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев отмечает, что Даниил будет проводить этот матч в новом статусе: «Это первый финал «Большого шлема», где Медведев является фаворитом в матче. Это дополнительная ответственность. И вопрос, как Даня справится с ней. И если будет играть так, как начало и концовку полуфинала с Циципасом, то преимущество у него будет. Не стал бы акцентировать внимание на первом сете. В таких матчах надо биться с первого очка до последнего. Надаль – опытный игрок, может сыграть по своему состоянию и по состоянию соперника. Это тактика, надо смотреть, что будет. Погода не имеет значения в этом матче. Длинные розыгрыши будут у обоих, наверное, всё решит психика и физические возможности».

Бывший лидер мирового рейтинга и двукратный чемпион турниров «Большого шлема», в том числе Australian Open – 1999 Евгений Кафельников дал совет, как надо сыграть Даниилу в воскресенье: «Медведеву надо просто играть так, как он играл до этого. Надаль не успевает физически по скорости. Из-за этого он много играет резаными с двух рук. Он не успевает подойти к мячу. Уверен, что Рафа не выдержит темпа. Физически его не хватит на этот матч. Медведев сильнее Надаля. Уверен, что Даня выиграет максимум в четырёх сетах. Испанец не выдержит играть на таком уровне на протяжении всего матча. Шансы Медведева 75 на 25, надо душить темпом. Даня может это делать, тогда Надаль не будет успевать. Медведев хорошо умеет разводить по разным углам».

Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 и бывшая 9-я ракетка мира Андрей Чесноков дал подсказку, как надо играть с Рафаэлем, чтобы его победить: «Я видел Надаля ещё тинейджером. Если взять сегодняшний теннис, он играет очень солидно. Пятый сет против Шаповалова, первые два сета и четвёртый против Берреттини. Это будет очень хороший финал. После депортации Джоковича это тот финал, который должен был быть. Он станет украшением турнира. И оба игрока будут свежими. Даня не повторит финал, который был год назад в Австралии, где он сыграл слабо с Джоковичем. Медведев с тех пор стал матёрым волком, всё должно быть хорошо. Если он будет играть так потрясающе, как в четвёртом сете с Циципасом, то у него будет больше шансов победить Надаля. Надо пробивать стабильно под заднюю и попадать в линии».

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер попытался представить, как сложится финал: «Это будет монструозный марафон, матч, который потребует огромных физических усилий от обоих теннисистов. Вопрос в том, кто провалится в яму, когда игра будет длиться четыре часа. Они играют вечером, отскок мяча будет не таким высоким. Медведев может стоять в своём углу и играть с бэкхенда против форхенда Рафы. Даниил получит больше лёгких очков на подаче. Может быть, именно этих очков ему и хватит для победы. Я вижу и другой сценарий, при котором Рафа покажет всё, что может делать на теннисном корте. Вполне возможно, что если Надаль сыграет так же, как в первых двух сетах с Берреттини, то Медведев может с ним не справиться».

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский выделил, какие аспекты могут повлиять на исход финала: «Для меня Даня является фаворитом «Большого шлема». У Надаля хорошая левая рука и подача левши, но у Медведева тоже очень хороший удар слева. Не думаю, что это будет доставлять большие проблемы. Естественно, Надаль есть Надаль. Кто будет психологически сильнее, тот и победит. Если смотреть по предыдущим матчам, то Медведев очень силён в психологии на сегодняшний день. Многое зависит от воскресной погоды. Солнышко, жара, влажность — там включается выносливость. Если будут играть в солнышко при открытой крыше, то будет душно и жарко. Медведев сильнее физически, но нервы будут играть громадную роль. У Надаля рекорд и на кону 21-й титул «Большого шлема», а у Медведева цель стать номером один. Будет очень интересный матч».