Матч года! Даниил Медведев бьётся за второй «Шлем». На его пути — Рафаэль Надаль. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию финала Australian Open – 2022 Даниил Медведев (Россия) – Рафаэль Надаль (Испания). Матч пройдёт в воскресенье, 30 января. Этот поединок начнётся по окончании парного женского финала, но не ранее 11:30 по Москве. Для Даниила это 4-й финал на «Шлеме». До этой стадии он добирался дважды на US Open (2019, 2021) и теперь два раза на Australian Open (2021-2022). Один раз Медведев уже победил: на US Open – 2021. Надаль идёт к своей 21-й победе на «Шлеме» и второму «Карьерному шлему». Теннисисты уже встречались 4 раза, и счёт личных встреч пока 3-1. Так чем же закончится 5-й поединок? Чья возьмёт на этот раз? Не пропустите нашу трансляцию!
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На пути к финалу Рафаэль Надаль отдал соперникам 4 сета — Хачанову и Берреттини по одному, Шаповалову — два:
1-й круг: Надаль – Гирон – 6:1, 6:4, 6:2;
2-й круг: Надаль – Ханфман (Q) – 6:2, 6:3, 6:4;
3-й круг: Надаль – Хачанов (28) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1;
4-й круг: Надаль – Маннарино – 7:6, 6:2, 6:2;
1/4 финала: Надаль – Шаповалов (14) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.
1/2 финала: Надаль – Берреттини (7) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
Организаторы турнира выставили несколько штрафов возмутителям спокойствия:
Циципас – $13.000 за три эпизода коучинга
Медведев — $12 000 за неприличный жест и крик на судью в полуфинале
Кирьос – $10 000 за брань и две сломанные ракетки
Кстати, у Надаля тоже по пути к финалу не всё так было гладко. В 1/4 финала его соперник Денис Шаповалов устроил истерику, обвинив судью в продажности. Дениса не устроило, что испанцу дают больше положенных 25 секунд на подготовку к подаче. Как бы то ни было, но Надаль в пяти сетах в итоге победил.
Мнения насчёт поведения Медведева на корте разделились.
Даниил после завершения матча извинился перед судьёй. Пытался объяснить своё поведение он потом и в речи на корте, и на пресс-конференции.
Непростым получился для Медведева и полуфинал со Стефаносом Циципасом (4). Россиянин смог справиться с соперником в четырёх сетах, устроив перепалку с арбитром на вышке, который, по его мнению, никак не реагировал на коучинг со стороны папы соперника.
Кстати, это был 10-й пятисетовик в карьере Медведева. Лишь три он смог выиграть и в двух из них отыгрался с 0-2 по сетам — с Чиличем на Уимблдоне-2021 и Оже-Альяссимом на Australian Open – 2022.
Уимблдон-2017. Бемельманс – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.
Уимблдон-2018. Маннарино – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.
«Ролан Гаррос» – 2019. Эрбер – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
Уимблдон-2019. Гоффен – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.
US Open – 2019. Надаль – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Australian Open – 2020. Вавринка – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6.
Australian Open – 2021. Краинович – 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.
Уимблдон-2021. Чилич – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Уимблдон-2021. Хуркач – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6.
Australian Open – 2022. Оже-Альяссим – 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.
В 1/4 финала Медведеву впервые на турнире достался в соперники сеяный теннисист — канадец Феликс Оже-Альяссим (9). По признанию многих экспертов, Феликс проводил в этот день лучший матч в жизни. Он прекрасно подавал и заставлял Медведева долго искать ключи к победе. Тем временем, сам канадец взял два сета, а в третьем дело дошло до тай-брейка, во время которого пошёл дождь. Пауза в игре и закрытая крыша на корте, позволили Даниилу, по его же признанию, перевернуть игру. Он отыгрался с 0-2 по сетам, спасся с матчбола в 4-м и выиграл в пяти партиях за 4 часа 42 минуты! 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4.
В 1/8 финала у Даниила получился очень нервный матч с американцем французского происхождения Максимом Кресси. Своим непривычным стилем для современного тенниса «подача — выход к сетке» Кресси заставил Медведева приложить немало усилий, чтобы одержать победу в четырёх сетах.
В третьем круге был матч с голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Даниил отдал сопернику целый сет во время победного для него US Open — 2021. Россиянин провёл работу над ошибками, на этот раз победил в трёх партиях и вышел во вторую неделю ТБШ.
Во втором круге был потрясающий по накалу матч с Ником Кирьосом. Поддерживаемый местной публикой австралиец смог взять у Даниила один сет, но всё же дальше прошёл именно Медведев.
Турнирный путь на Australian Open — 2022 Даниил Медведев начал с победы в трёх сетах над швейцарцем с финскими корнями Генри Лааксоненом — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).
Расписание матчей 30 января
Вот как выглядит расписание матчей на центральном корте в воскресенье, 30 января:
не ранее 11:30 мск. Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Даниил Медведев (Россия, 2)
- 30 января 2022
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