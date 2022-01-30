Матч года! Даниил Медведев бьётся за второй «Шлем». На его пути — Рафаэль Надаль. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию финала Australian Open – 2022 Даниил Медведев (Россия) – Рафаэль Надаль (Испания). Матч пройдёт в воскресенье, 30 января. Этот поединок начнётся по окончании парного женского финала, но не ранее 11:30 по Москве. Для Даниила это 4-й финал на «Шлеме». До этой стадии он добирался дважды на US Open (2019, 2021) и теперь два раза на Australian Open (2021-2022). Один раз Медведев уже победил: на US Open – 2021. Надаль идёт к своей 21-й победе на «Шлеме» и второму «Карьерному шлему». Теннисисты уже встречались 4 раза, и счёт личных встреч пока 3-1. Так чем же закончится 5-й поединок? Чья возьмёт на этот раз? Не пропустите нашу трансляцию!