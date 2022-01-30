Пандемия принесла долги, но не помешала увеличить призовые и заставила инвестировать в технологии.

Сколько заработали Медведев и Надаль после финала. Считаем все деньги Australian Open

В Мельбурне завершился стартовый мэйджор года – Открытый чемпионат Австралии. Вслед за девушками и парами титул разыграли мужчины: Рафаэль Надаль преодолел сопротивление Даниила Медведева и завоевал 21-й «Шлем» в карьере. Вместе с чемпионским званием испанец получит внушительную сумму денег. Он пополнит персональный банковский счет на $ 2,071 млн. Медведев довольствуется $ 1,134 млн.

Призовые

Наряду с US Open мельбурнский грандслэм – самый прибыльный для теннисистов. Разница призовых фондов составляет меньше 7%: в США организаторы распределяют между спортсменами $57,5 млн; в Австралии — $54 млн. Существенный контраст ощущают только победители: американцы щедрее по отношению к триумфаторам-одиночникам почти на полмиллиона долларов.

Европейские «Шлемы» в финансовом противостоянии выглядят заметно слабее. На Уимблдоне прошлым летом раздали $47 млн; на «Ролан Гаррос» — $38,3 млн. Коронавирус вынудил англичан и французов экстренно сократить все расходные статьи и призовой фонд – в первую очередь. В последний допандемийный, 2019-й год Париж вкладывал в премиальные на 20% больше, а Лондон – почти на 27%.

Долги

Australian Open идёт по обратному пути и увеличивает для игроков свою финансовую привлекательность. В этом сезоне турнир обновил личный рекорд по общей величине призовых, хотя ещё в прошлом столкнулся с беспрецедентными потерями. Жесткие эпидемиологические ограничения, принятые австралийскими властями, заставили организаторов чемпионата обеспечить теннисистам особые условия. Для участников турнира пришлось оплатить чартеры, двухнедельный карантин в гостиницах Мельбурна и регулярное тестирование.

Кроме того, первые пять соревновательных дней прошли без зрителей. За это время оргкомитет не смог реализовать более 100 000 билетов и лишился львиной части доходов от спонсоров.

Из прошлого розыгрыша чемпионата организаторы вышли с долгами на $71 млн. Большую часть из них покрыли накопления, которые устроители турнира на случай форс-мажора собирали в течение предыдущих лет.

Несмотря на необходимость распечатать всю «кубышку», директор Aus Open Крэйг Тайли не пожалел о проведении турнира. «Мы принесли жителям Мельбурна, штата Виктория и всей Австралии гордость — по ходу пандемии больше никто не смог привезти столько международных звёзд из очагов заражения и провести турнир на глазах у зрителей», — заявил функционер в феврале 2021 г. в эфире радиостанции SEN.

Кредиты

Впрочем, альтернатива в виде полной отмены турнира в прошлом году принесла бы ещё больше издержек и негативно отразилась на будущем турнира: решение не играть совсем повлекло бы за собой пересмотр или разрыв всех спонсорских контрактов.

Проведение мэйджора в этом сезоне дается значительно легче. Финансовые итоги нынешнего турнира только предстоит подсчитать, но в оргкомитете даже до старта были настроены оптимистично. Позитивные прогнозы впоследствии подтвердились: власти не ограничивали посещаемость матчей и активностей за пределами стадионов.

На протяжении всего турнира рядом с аренами были открыты кафе, рестораны, пляжи, поэтому организаторы наверняка найдут, чем погасить кредит. Перед приездом игроков в Австралию они взяли у штата Виктория ссуду на $26 млн.

Наблюдать за матчами чемпионата зрители могли не только со стадионов. Рядом с были развернуты большие видеоэкраны. Бронь стула на одну сессию стоила от $29. За просмотр финальных игр в одиночных разрядах нужно было выложить от $530 до $1 000.

Инвестиции

Сложное, почти бедственное материальное положение побудило директорат Australian Open активно экспериментировать. Площадкой для опытов организаторы выбрали технологии. За счёт свежего взгляда на внешнее и внутреннее оформление турнира им удалось найти дополнительные источники заработка.

Денежные проблемы не остановили чемпионат от возведения нового стадиона. В январе этого года на территории «Мельбурн-парка» между кортами имени Рода Лейвера и Джона Кейна появился пятитысячный стадион. Из-за такого тесного соседства арену опустили на несколько метров в землю. Права на название купил генеральный спонсор турнира – автопроизводитель KIA Motors.

Другой инструмент для пополнения бюджета австралийцы нашли в производстве NFT. С английского эта аббревиатура расшифровывается как Non-fungible token, а на русский переводится как невзаимозаменяемый токен. Он представляет собой цифровой сертификат, который даёт интернет-юзеру право на единоличное использование уникального цифрового изображения в Сети.

Перед AO-2022 организаторы совместно с дизайнерами трёх компаний сконструировали почти 7 000 таких NFT в виде по-разному украшенных теннисных мячей. Купив токен, владелец мог полюбоваться на него внутри корта. По словам организаторов, коллекция токенов разошлась за три минуты и в общей сложности принесла в казну турнира чуть больше $750 000.

В прошлом сезоне в Мельбурне отказались от линейных судей, заменив их на продвинутую систему Hawk Eye Live. Установка одного комплекта системы забирает $70 000. Australian Open отдал в 25 раз больше, оборудовав сразу все 25 кортов. Технология помогает экономить на человеческом труде, а также повышает престиж турнира и привлекает новую аудиторию.

Благодаря Hawk Eye Live теннисными болельщиками смогли стать слабовидящие или совсем незрячие люди. Система показывает им игру через определённый набор звуков. С их помощью можно понять, куда приземлился мяч и с какой скоростью он летел, прежде чем столкнуться с кортом.

Отдельные сигналы позволяют расшифровать поведение спортсмена. Так, высокочастотные звуки сопровождают удары теннисистов справа, низкочастотные – слева. Пользоваться технологией можно при наличии наушников, разделяющих звуки на левое и правое ухо.