«Трудно сказать, что произошло. Матч был в руках Даниила». Реакция на финал в Австралии

Очень жаль, ведь было так близко. Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года, в пяти сетах уступив испанцу Рафаэлю Надалю. 25-летний Медведев вёл по сетам 2-0 (6:2, 7:6) и имел тройной брейк-пойнт на подаче испанца в начале третьего сета, но великий Надаль сумел найти в себе силы на осуществление не менее великого камбэка. Рафаэль удержал свою подачу, после чего в невероятной борьбе выиграл три сета подряд. В общей сложности матч продолжался 5 часов 24 минуты.

Испанский теннисист установил новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Испанец стал первым мужчиной, выигравшим мэйджоры 21 раз. Ранее он делил рекорд по победам на турнирах «Большого шлема» с сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером (по 20). В свою очередь, Даниил упустил возможность выиграть второй титул подобной категории в карьере. «Чемпионат» собрал реакцию теннисных экспертов на матч, который должен стать легендой всего мирового спорта.

«Тот самый обидный гейм… Надаль опроверг все мои прогнозы»

«Трудно сказать, что произошло. Матч был в руках у Даниила, но, к сожалению, не удалось победить. Тот самый обидный гейм в третьем сете при 3:2 (40:0) на чужой подаче… После этого Надаль вернулся в игру. Я не был до конца уверен, что Рафаэля хватит на весь матч. Но он опроверг все мои прогнозы. В итоге вытащил матч.

Уверен, что у Медведева будут финалы и титулы «Большого шлема». Совет? Ни в коем случае нельзя зацикливаться на этом поражении. Да, очень обидно. Но большие победы придут», — сказал «Чемпионату» бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников.

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«Даня всё равно гений. Он станет первой ракеткой мира в этом году»

«Даня всё равно гений. Он станет первой ракеткой мира в этом году. Насколько понимаю, уже 27 февраля он поднимется на эту строчку. Будем двигаться дальше. Он убит этим поражением, но надо отойти. Медведев играл здорово, не давал шансов Надалю два сета. Надо сделать выводы над ошибками и идти дальше.

У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть её Медведев не сумел», — сказал «Чемпионату» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Я бы не сказал, что Медведев проиграл «Большой шлем», это Рафа выиграл»

«Это был эпический, величайший финал. Могу сравнить его только с финалом Федерер — Джокович на «Уимблдоне». Сегодня мы увидели фантастический теннис, который доставил удовольствие всем, независимо от того, за кого ты переживал. Все, кто болел за Даниила, должны признать, что матч был великолепным по уровню игры, драматургии.

Рафа показал, что он величайший спортсмен. Он сумел выйти из очень тяжёлой ситуации. Я бы не сказал, что Медведев проиграл «Большой шлем», это Рафа выиграл. Не сказал бы, что в матче был какой-то один переломный момент. Когда Надаль смазал смэш в конце второго сета, я думал — всё. Полагал, что дальше матч пойдёт очень быстро. Но Рафа вернулся. Надаль — человек, который выиграл больше всех турниров «Большого шлема» в истории. Здесь не было одного переломного мяча, Рафа просто постепенно выигрывал в драматичной и увлекательной борьбе», — сказал «Чемпионату» вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко.

«Всегда кажется, что Надаль почти проиграл, а в итоге он отыгрывается»

«Я расстроился. Когда играешь против Надаля, всегда кажется, что он почти проиграл. А в итоге он отыгрывается. С лёгкостью отыгрывал брейк-пойнты. Чем дальше шёл матч, было видно, что Даня устаёт все больше и больше. После проигрыша третьего сета было видно, что Медведев слегка физически разбит. Когда он был свежий, он доставал всё.

Когда Даня давил, Надаль резал слева. Он сбивал темп, чтобы вернуться. Это утомляло Медведева. В итоге он сваливался на укороченные. Пятый сет мне было больно смотреть. Оба играли на нереальном физическом пределе. Даня сделал 5:5, вёл 30-15 на своей и непонятно зачем укоротил. Это от моральной усталости. Обидно, потому что Даня завоевал бы титул и стал бы первой ракеткой мира. Потрясающий финал. Украшение турнира», — сказал «Чемпионату» полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков.

«Не думал, что Надаль выдержит пятисетовый матч. Даня проиграл великому чемпиону»

«Финал вызвал спорные эмоции: отчасти более негативные. Но противостояние получилось великолепным. Даня проиграл великому чемпиону с феноменальным характером. Я не думал, что он выдержит пятичасовой матч.

Первые два сета Рафаэль допускал простые ошибки — не вызывал восхищения. Но четвёртый и пятый сет он отыграл просто великолепно. Даня, наоборот, начал играть более пассивно.

В третьем сете думал, что финал будет за Даней. Не думаю, что у Даниила могло сложиться такое же ощущение. Почему? Он же знает, что Надаль — цепкий игрок. Итог мы знаем», — сказал «Чемпионату» бывший российский теннисист Андрей Ольховский.

«Даня был лучше по большинству показателей. Анализировать финал неразумно»

«Анализировать с профессиональной точки зрения финал неразумно. Это была борьба двух сильных характеров. Надаль доказал, что он настоящий чемпион. Очень правильно, что именно он первым выиграл 21-й «Большой шлем».



Даня провёл матч в высшей степени достойно, был лучше по большинству показателей. Но Рафаэль выиграл в третьем сете несколько важных мячей. Например, при счёте 3:2 (40:0) в пользу Медведева. Для Дани это был реальный шанс выиграть. Но, к сожалению, не удалось», — сказал «Чемпионату» заслуженный тренер России Борис Собкин.

«В первые два сета Медведев поверил в себя — это ему и помешало»

«Был интереснейший финал. Мне показалось, что на старте матча Даниил играл великолепно. В первые два сета Медведев поверил в себя — это ему и помешало. В третьем сете у Медведева были шансы выйти вперёд, но он их выпустил.



Что поделать, Даниил играл с великолепным игроком. За Рафу можно только по-человечески порадоваться. Надаль показал потрясающую реакцию на всё, что происходило на корте, бойцовский дух, отчаяние. Рафа был очень хорош. Сегодня можно только разделить с ним его радость от победы в финале», — сказала «Чемпионату» 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева.

«Всегда кажется, что Надаль почти проиграл, а в итоге он отыгрывается»

«Медведев сделал для победы всё, но «Большие шлемы» так легко не берутся. Он устоял пять часов в уникальной игре. Напряжение было потрясающее. Минимальный перевес Надаля принёс ему победу.



У Дани всё ещё впереди. Он ещё несколько раз поднимет этот титул. Чтобы понять, что происходило с этими двумя людьми во время игры, нужно вызывать гвардию психологов. Медведеву не хватило чуть-чуть.



Мы не умрём от этого. Мы увидели уникальный теннисный спектакль. В лице Медведева мы имеем того, кто будет первым номером мирового тенниса, первой ракеткой», — сказал «Чемпионату» заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

«Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях»

«Вот это матч! Искренне поздравляю своего друга и прекрасного соперника с тем, что он первым выиграл 21 титул на «Больших шлемах». Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Потрясающе. Нельзя недооценивать великого чемпиона.



Твоё невероятное трудолюбие, целеустремленность и боевой дух вдохновляют меня и бесчисленное множество людей по всему миру. Я горжусь играть с тобой в одну эпоху, и для меня честь, что я подталкивал тебя к достижениям. Как и ты меня в последние 18 лет.



Уверен, у тебя впереди ещё другие победы, а пока наслаждайся этой!» — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поздравил Рафаэля Надаля, который сегодня взял 21-й ТБШ и побил его рекорд.

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«Всегда впечатляющий боевой дух Надаля ещё раз принёс победу»

«В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы получились потрясающими. Поздравляю Эш Барти с прекрасным выступлением на глазах у домашних болельщиков и Даниэль Коллинз с невероятным турниром.



Поздравляю Рафу Надаля с 21-м ТБШ. Замечательное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух ещё раз принёс победу. Даниил Медведев полностью выложился, играл со страстью и целеустремлённостью, которые мы привыкли от него видеть», — также высказался и ещё один 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Как Надаль это делает?»

«Как Надаль это делает? Это что-то сверхчеловеческое. Какое же усилие он предпринял, что сделать брейк в пятом сете», — написал в своём «твиттере» финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски.

«Достижение Надаля вызывает чистое восхищение»

«21 титул «Большого шлема»… Рафаэль Надаль и его историческое достижение вызывают чистое восхищение», — написала в своём «твиттере» немецкая теннисистка Анжелика Кербер.

«Сумасшедший финал. Невероятные усилия от обоих! Боевой дух был нереальный», — написал в «Твиттере» россиянин Карен Хачанов, сам проигравший на этом турнире Надалю в матче третьего круга.

«Поздравления Рафе. Абсолютно наслаждение — смотреть за его игрой», — написал бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик.

«Надаль — легенда», — кратко высказалась соотечественница Роддика финалистка US Open — 2017 Мэдисон Кис.

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«Лучший камбэк в Открытой эре»

«Вне всяких сомнений, это был лучший камбэк в эпоху Открытой эры», — поставил точку семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер.