«Зрители болеют против русских». Крик души Даниила Медведева после проигранного финала

Финал Australian Open – 2022 стал одним из самых драматичных и затяжных решающих матчей на турнирах «Большого шлема». Даниил Медведев и Рафаэль Надаль провели на корте 5 часов 24 минуты! В финале любого другого мэйджора это было бы рекордное время, но в Мельбурне это второй результат в истории – ровно 10 лет назад тот же Надаль бился с Новаком Джоковичем 5 часов 53 минуты, проиграв со счётом 5:7 в пятой партии. На этот раз Рафаэль, отыгравшись с 0:2 по сетам и тройного брейк-пойнта в третьем, переломил ход матча и взял верх с тем же счётом 7:5 в решающей партии. Разумеется, россиянин был очень расстроен и самим фактом такого поражения и тем, что большая часть зрителей на трибунах откровенно болела за его соперника, радовалась ошибкам Даниила и мешала ему подавать. Это нашло своё отражение в том, что Медведев сказал на корте и особенно на пресс-конференции. Это был настоящий крик души!

– Даниил, как вы оцените этот финал?

– Тяжело говорить после 5 с половиной часов. Хочу поздравить Рафу, то, что он сделал – это потрясающе. После матча я спросил его: «Ты вообще устал?» Это безумие. Уровень тенниса был очень высоким, и он поднял свой уровень после двух сетов, чтобы взять 21-й «Большой шлем». Я думал, что ты устанешь, и ты чуть-чуть устал, но этого тебе было достаточно. Ты потрясающий чемпион. Мне кажется, что ваше противостояние внутри «Большой тройки» ещё не завершено.

– Вы уже успели обсудить этот матч со своим тренером?

– Да, немного. Но я хотел бы начать эту пресс-конференцию необычным образом – с монолога, пока не знаю, коротким он получится или длинным. Постараюсь быть краток. Это история маленького ребёнка, который мечтал о больших достижениях в теннисе.



Я взял в руки ракетку, когда мне было шесть. Время летело быстро. Вот мне уже 12 – я играю турниры в России, конечно же, смотрю турниры «Большого шлема» по ТВ, на которых играют большие звёзды, за них болеют фанаты, и мечтаю попасть туда.



Я начал играть турниры в Европе. Помню, как играл на юношеской Олимпиаде – кажется, это называлось юношеским олимпийским фестивалем или как-то так. Я вышел в финал, было здорово. Мы играли в Турции, на центральном корте, около тысячи человек на трибунах, а может, и две. В такие моменты начинаешь мечтать о более крупных соревнованиях.

Важный этап для каждого юниора – это юниорские «Большие шлемы». Там можно увидеть профи, на US Open юниоры и профессиональные игроки даже едят в одном ресторане. И люди приходят тебя поддержать, хотя, наверное, даже не знают, кто ты такой – но они ходят болеть за юниоров. Это прекрасные моменты. В такие моменты я думал: «Да, я хочу играть на «Больших шлемах» против лучших в мире».

Помню, как я был на US Open и увидел проходившего мимо Джона Иснера. Подумал: «Ого, какой он огромный, даже больше, чем по ТВ». Это приятные моменты. Дальше множество фьючерсов и челленджеров, на которых пытаешься взобраться наверх. Начинаешь играть более крупные турниры. В моей карьере были моменты, когда ребёнок сомневался, продолжать ли мечтать обо всех этих больших вещах или нет.

Помню, как я проиграл на «Ролан Гаррос» Бенджамину Бонзи (в первом круге в 2017 году. – Прим. «Чемпионата»), который сейчас в топ-100. Я пришёл в зал для общения с прессой, и там был, если не ошибаюсь, один российский журналист. Я подумал: «Серьёзно? Это же «Большой шлем», а я близок к топ-50 и молод». Это было неожиданно. Мы поговорили минут пять. Мне нравится общаться с журналистами. Помню ещё обидное поражение там от Пьер-Юга Эрбера с 2:0 по сетам. Это был потрясающий матч, он сыграл великолепно. Мне нравятся такие игры, за это я и люблю теннис.

Тогда (это был 2019 год. – Прим. «Чемпионата») я уже был на пороге топ-10. Я был в топ-3 или топ-2 среди теннисистов своего возраста, уступая Звереву и, может быть, ещё кому-то. Тиму тоже, конечно, но он немного старше. Я пришёл на пресс-конференцию, был немного расстроен из-за болельщиков и всего остального. Забавно, что я хотел, чтобы она была покороче, и планировал отвечать на всё одним-двумя словами. Был только один журналист не из России – итальянец. Я ответил ему коротко, потом ещё пообщался с русскими журналистами. Ребёнок опять сомневался, стоит ли мечтать о больших достижениях.

Я не могу объяснить, почему именно, но сегодня во время матча я понял, что буду продолжать играть в теннис, поскольку это весело. Я сейчас говорил о журналистах, но на самом деле, ребята, мне нравится с вами общаться. Думаю, вы это видите. Суть не в этом. Я просто говорю о моментах, когда ребёнок переставал мечтать, и сегодня – один из таких моментов. Я не скажу, почему именно.

Но с нынешнего момента я буду играть ради себя, ради своей семьи – чтобы обеспечивать её и тех людей, которые в меня верят. И, конечно, ради всех русских болельщиков, от которых я чувствую огромную поддержку. Скажу так: если в Москве будет турнир на харде прямо перед «Ролан Гаррос» или Уимблдоном, я поеду туда, даже если из-за этого пропущу «Шлем». Ребёнок перестал мечтать. Ребёнок будет играть для себя. Вот и всё – это моя история. Спасибо, что выслушали, ребята.

– Расскажите, пожалуйста, более конкретно, что именно так задело вас сегодня?

– Просто приведу один маленький пример. Перед подачей Рафы, даже в пятом сете кто-нибудь один крикнет с трибун: «Даниил, вперёд!» — и тысяча людей сразу дружно: «Тсс, тсс». Но перед своей подачей я ничего такого не слышал. Это разочаровывающе и неуважительно. Не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Зависит от того, что скажет моё окружение, как мы решим идти дальше по этому пути. Но ребёнка внутри меня больше нет, и играть дальше будет сложнее.

Ещё забыл рассказать такую историю. Когда я начал подниматься в топ-20, топ-30, начал играть с Новаком, Роджером, Рафой. У нас были упорные матчи, но я их ещё не побеждал. И было много разговоров. Думаю, сейчас их уже не так много, но тогда было много разговоров, что молодое поколение должно становиться лучше, люди говорили, что хотят, чтобы молодое поколение пробивалось наверх, становилось лучше, сильнее. Это меня мотивировало: да, давайте навяжем им борьбу и всё такое. Что ж, наверное, эти люди врали. Потому что в каждом большом матче, в котором играл, я видел не очень-то много людей, которые желали мне победы. Постепенно всё это накопилось, и сегодня был пик.



– Вы думаете, что отношение зрителей к вам как-то связано с национальностью?

– Думаю, национальность играет свою роль. Какое-то время у российского тенниса был спад, но сейчас благодаря мне, Андрею, Карену и Аслану он снова на взлёте, о нём много говорят. Это здорово, и я надеюсь, что мы будем привлекать новых болельщиков. Однако я часто замечаю, что когда играешь с кем-то из другой страны, в основном все за него – зрители болеют против русских. Это определённо так.