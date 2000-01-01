Любимая напарница Курниковой. Куда пропала легендарная теннисистка Мартина Хингис

Любовь к России

Во многом благодаря Курниковой Мартина полюбила Россию, в которую приезжала довольно часто. Вместе с Пеннеттой она победила в Москве ещё и в 2014 году, а вместе с Саней Мирзой первенствовала в Санкт-Петербурге-2016.