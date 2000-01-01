Куда пропала знаменитая теннисистка Мартина Хингис
Чем занимается и как выглядит сейчас самая юная первая ракетка мира в истории.
Пять «Шлемов»
С 16 лет Мартина выиграла 5 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
Самая юная 1-я ракетка мира
Уже после первой победы на Australian Open в марте 1997 года швейцарка в возрасте 16,5 лет стала самой юной в истории первой ракеткой мира.
Парный разряд
Ещё лучше Мартина выступала в парном разряде, где она тоже была первой ракеткой мира, выиграла 13 «Шлемов» в паре и 7 в миксте.
Лучшая партнёрша
Самый яркий дуэт у Мартины был с Анной Курниковой. Девушки вместе выиграли дважды Australian Open, дважды Итоговый чемпионат WTA, победили в Индиан-Уэллсе, Риме и даже на Кубке Кремля.
Любовь к России
Во многом благодаря Курниковой Мартина полюбила Россию, в которую приезжала довольно часто. Вместе с Пеннеттой она победила в Москве ещё и в 2014 году, а вместе с Саней Мирзой первенствовала в Санкт-Петербурге-2016.
Последний турнир
Свой последний турнир Мартина провела в октябре 2017-го на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.
Свадьба
В июле 2018 года Мартина вышла замуж за врача швейцарской сборной Харальда Лиманна, с которым у теннисистки начались отношения во время Олимпиады в Рио-2016.
Ребёнок
В марте у Мартины и Харальда родилась дочь, которую назвали Лиа.
После рождения девочки Мартина быстро восстановила форму. Она очень много путешествует с мужем и ребёнком, приучает дочь к спорту, а также активно выступает в ветеранских и любительских теннисных турнирах.
Любимая напарница Курниковой. Куда пропала легендарная теннисистка Мартина Хингис
Читайте также
Как выглядят люксовые вилла и яхта Рафаэля Надаля
Самые красивые наряды Australian Open прошлых лет
Все победы российских теннисистов над Надалем
Сколько зарабатывают богатейшие теннисистки мира
Призовые звёзд тенниса на Australian Open — 2022
Новогодние каникулы теннисных красавиц
Красотки, которые не выиграли ни одного «Шлема»
Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
Сколько зарабатывает Серена Уильямс
Все отношения Марии Шараповой до миллионера Гилкса
Триумф России на Кубке Дэвиса – 2021!
$ 2,41 млн чемпионам! Расклад призовых
Лучший год Медведева. Это космический уровень!
Как Медведев победил игроков топ-3 на Итоговом
Как изменились призовые на Итоговом турнире ATP
Яркие вечерние наряды лучших теннисисток