Дель Потро повесил бандану на сетку и ушёл
33-летний аргентинец Хуан-Мартин дель Потро провёл первый матч спустя три года на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе и проиграл своему другу Дельбонису.
Чтобы вернуться на корт и снова побеждать дель Потро за свою карьеру был вынужден сделать восемь операций на колене. Причём четыре из них он перенёс с 2019 года.
Перед турниром Хуан-Мартин заявил, что это не возвращение, а прощание: «Боль в колене стала моим кошмаром! Мне пришлось столкнуться с множеством травм, но я смог осуществить все свои теннисные мечты».
Дель Потро не смог сдержать слёз после поражения от Дельбониса. Хуан-Мартин подошёл к сетке и повесил на неё свою бандану как символ своего ухода из тенниса.
За свою карьеру Хуан-Мартин дель Потро выиграл 22 турнира в одиночном разряде и один — в парном, был третьей ракеткой мира.
Главного в карьере успеха аргентинец добился на US Open – 2009, разгромив в полуфинале Рафаэля Надаля. А в финале в пяти сетах был повержен Роджер Федерер.
Блестящих успехов добился дель Потро и на Олимпийских играх. В Лондоне-2012 он завоевал бронзу, обыграв в матче за третье место Новака Джоковича.
В Рио-2016 Хуан-Мартин пополнил свою коллекцию ещё и серебром. В первом круге аргентинец выбил из сетки первую ракетку мира Новака Джоковича, а в полуфинале был повержен Рафаэль Надаль.
Хуан-Мартин дель Потро был лидером сборной Аргентины в 2016 году, когда южноамериканцы триумфально завоевали свой первый и пока единственный Кубок Дэвиса.
«Дель Потро – самый невезучий теннисист. Если бы не такое количество травм, он бы постоянно конкурировал с «Большой тройкой» и боролся за звание первой ракетки мира», — сказал Тони Надаль.
«Боль в колене стала моим кошмаром!» Дель Потро повесил бандану на сетку и ушёл из тенниса
Читайте также
Особенности отношений Курниковой и Иглесиаса
Медведев и Квят погоняли на карте
Как Мария Шарапова обустроилась в США
Куда пропала знаменитая теннисистка Мартина Хингис
Как выглядят люксовые вилла и яхта Рафаэля Надаля
Самые красивые наряды Australian Open прошлых лет
Все победы российских теннисистов над Надалем
Сколько зарабатывают богатейшие теннисистки мира
Призовые звёзд тенниса на Australian Open — 2022
Новогодние каникулы теннисных красавиц
Красотки, которые не выиграли ни одного «Шлема»
Куда пропала теннисистка Мария Кириленко
Сколько зарабатывает Серена Уильямс
Все отношения Марии Шараповой до миллионера Гилкса
Триумф России на Кубке Дэвиса – 2021!
$ 2,41 млн чемпионам! Расклад призовых