А Шарапову и Медведева за что? Топ-20 теннисистов, кого больше всего оскорбляли хейтеры

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Топ-20 теннисистов, которых оскорбляли хейтеры
Топ-20 теннисистов, которых оскорбляли хейтеры
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Издание Pickswise провело исследование и представило топ-20 теннисистов, кого больше всего оскорбляли хейтеры в 2021-м. На первом месте оказалась Наоми Осака, объявившая на «Ролан Гаррос» бойкот СМИ.
Издание Pickswise провело исследование и представило топ-20 теннисистов, кого больше всего оскорбляли хейтеры в 2021-м. На первом месте оказалась Наоми Осака, объявившая на «Ролан Гаррос» бойкот СМИ.
20. Саня Мирза – 1010 оскорбительных твитов.<br/> 19. Андрей Рублёв – 1151.<br/> 18. Доминик Тим – 1381.
20. Саня Мирза – 1010 оскорбительных твитов.
19. Андрей Рублёв – 1151.
18. Доминик Тим – 1381.
17. Винус Уильямс – 1446.<br/> 16. Слоан Стивенс – 1549.<br/> 15. Мария Шарапова – 1553.
17. Винус Уильямс – 1446.
16. Слоан Стивенс – 1549.
15. Мария Шарапова – 1553.
14. Эжени Бушар – 1716.<br/> 13. Эшли Барти – 2596.<br/> 12. Даниил Медведев – 2726.
14. Эжени Бушар – 1716.
13. Эшли Барти – 2596.
12. Даниил Медведев – 2726.
11. Ник Кирьос – 3064.<br/> 10. Симона Халеп – 3181.<br/> 9. Александр Зверев – 3454.
11. Ник Кирьос – 3064.
10. Симона Халеп – 3181.
9. Александр Зверев – 3454.
8. Рафаэль Надаль – 3588.
8. Рафаэль Надаль – 3588.
7. Стефанос Циципас – 4084.
7. Стефанос Циципас – 4084.
6. Роджер Федерер – 4261.
6. Роджер Федерер – 4261.
5. Новак Джокович – 8439.<br/> Только с 4 по 10 января 2022 года серб из-за визового скандала в Австралии получил ещё 7354 оскорбительных твита, почти разом выполнив годовую «норму».
5. Новак Джокович – 8439.
Только с 4 по 10 января 2022 года серб из-за визового скандала в Австралии получил ещё 7354 оскорбительных твита, почти разом выполнив годовую «норму».
4. Эмма Радукану – 10 094.
4. Эмма Радукану – 10 094.
3. Энди Маррей – 11 732.
3. Энди Маррей – 11 732.
2. Серена Уильямс – 18 118.
2. Серена Уильямс – 18 118.
1. Наоми Осака – 32 415.
1. Наоми Осака – 32 415.
Из-за чего хейтеры оскорбляли Осаку или Джоковича, более-менее понятно. А вот Медведев, Рублёв и особенно Шарапова, завершившая карьеру в начале 2020 года, за что попали в этот список?
Из-за чего хейтеры оскорбляли Осаку или Джоковича, более-менее понятно. А вот Медведев, Рублёв и особенно Шарапова, завершившая карьеру в начале 2020 года, за что попали в этот список?
А Шарапову и Медведева за что? Топ-20 теннисистов, кого больше всего оскорбляли хейтеры
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