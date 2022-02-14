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28 февраля россиянин Даниил Медведев впервые может стать 1-й ракеткой мира: что для этого надо, варианты, расклады

6 вариантов сценария, при которых 28 февраля Даниил Медведев станет 1-й ракеткой мира
Даниил Сальников
Даниил Медведев впервые может стать 1-й ракеткой м
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И что надо сделать Новаку Джоковичу, чтобы сохранить своё лидерство в рейтинге ATP.

Даниил Медведев получил реальный шанс впервые стать 1-й ракеткой мира ещё до конца февраля. Предлагаем варианты сценариев, как это может произойти.

В понедельник, 14 февраля, опубликован новый рейтинг 52 недель ATP, в котором Новак Джокович и Даниил Медведев сохранили свои позиции и очки. У Джоковича в активе 10 875 очков, а у Медведева – 9635. Разница между ними, как и неделю назад, составляет 1240. Изменений не произошло, поскольку на прошлой неделе оба не играли и ничего не заработали. Кроме того, ровно год назад в это время шёл двухнедельный Australian Open, и очки за него сейчас не сгорают. Также из-за «коронавирусной» рейтинговой системы постепенно отнимаются и баллы, заработанные в 2020 году. Но и тогда Даниил и Новак ничего не набрали.

Рейтинг 52 недель ATP на 14 февраля 2022 года:

1. Новак Джокович (Сербия) – 10 875 очков.
2. Даниил Медведев (Россия) – 9635.
3. Александр Зверев (Германия) – 7865.
4. Стефанос Циципас (Греция) – 7355.
5. Рафаэль Надаль (Испания) – 6875.
6. Маттео Берреттини (Италия) – 5018.
7. Андрей Рублёв (Россия) – 4700.
8. Каспер Рууд (Норвегия) – 4065.
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 4018.
10. Янник Синнер (Италия) – 3429.
15 (-1). Аслан Карацев (Россия) – 2633.
27 (+1). Карен Хачанов (Россия) – 1770.

Если сейчас у теннисистов ничего не сгорело, то 21 февраля в рейтинге произойдут существенные изменения, поскольку у теннисистов пропадут очки за Australian Open – 2021. У Джоковича это 2000 баллов за титул, у Медведева – 1200 за финал. И между ними останется всего 440 баллов. Новак мог бы существенно укрепить свои позиции, если бы на этой неделе выступил, например, на турнире ATP-250 в Дохе, который предшествует более крупному ATP-500 в соседнем Дубае – именно туда лидер мирового рейтинга заявился изначально. Но серб, как и Даниил, по-прежнему не играет. И набирать очки оба теннисиста начнут синхронно на следующей неделе – Медведев в Акапулько, а Джокович – в Дубае. Тогда же решится вопрос, сможет ли Даниил стать первой ракеткой мира до конца февраля.

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28 февраля у Джоковича сгорят ещё 500 очков за титул в Дубае-2020, и тогда уже Медведев будет опережать серба на незначительные 60 очков. Таким образом, на последней неделе зимы мы можем ожидать ожесточённую заочную дуэль между Новаком и Даниилом за первое место в рейтинге. Есть несколько сценариев, как Даниилу Медведеву стать 1-й ракеткой мира. Это зависит от того, до какой турнирной стадии оба дойдут в Акапулько и Дубае.

Очки по кругам Джоковича и Медведева в Дубае и Акапулько-2022:

Медведев (Акапулько)Джокович (Дубай)
Очки на данный момент963510 875
Очки после вычета AO-202084358875
Очки после вычета Дубая-202084358375
2-й круг (45 очков)8480-
3-й круг (45)-8420
1/4 финала (90)85258465
1/2 финала (180)86158555
Финал (300)87358675
Титул (500)89358875

Существует 6 вариантов сценария, при которых 28 февраля Даниил станет 1-й ракеткой мира. Самый простой из них – это когда россиянин либо не выступит в Акапулько, либо проиграет в первом же матче, а Джокович не доберётся до 1/4 финала. Но может случиться так, что они оба успешно выступят и завоюют титулы. В этом случае Даниил тоже станет лидером мирового рейтинга, опережая Джоковича на всё те же 60 очков. Подробности представлены в таблице.

6 вариантов сценария, при которых 28 февраля Даниил Медведев станет 1-й ракеткой мира

— Медведев проиграет в 1-м круге в Акапулько или не сыграет на турнире, а Джокович не дойдёт до 1/4 финала в Дубае;
— Медведев дойдёт до 2-го круга в Акапулько, а Джокович не дойдёт до 1/2 финала в Дубае;
— Медведев пробьётся в четвертьфинал в Акапулько, а Джокович не дойдёт до полуфинала в Дубае;
— Медведев окажется в полуфинале в Акапулько, а Джокович не дойдёт до финала в Дубае.
— Медведев выйдет в финал Акапулько, а Джокович не выиграет титул в Дубае;
— Медведев завоюет титул в Акапулько вне зависимости от результатов Джоковича в Дубае.

На турнире в Дубае, помимо Джоковича, заявлены такие сильные игроки, как Андрей Рублёв, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер, Хуберт Хуркач, Денис Шаповалов и Аслан Карацев. В Акапулько вместе с Медведевым за титул будут сражаться Александр Зверев, Стефанос Циципас, Рафаэль Надаль, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри.

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