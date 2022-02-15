«Готов заплатить такую цену!» Новак Джокович поставил под удар дальнейшую карьеру

Первая ракетка мира Новак Джокович поставил под удар будущую карьеру, заявив, что готов заплатить очень высокую цену за свои принципы. В первом интервью после депортации из Австралии, которое серб дал компании BBC, он поделился своим взглядом на скандал, случившийся с ним на Зелёном континенте, и откровенно рассказал о том, какой видит свою дальнейшую судьбу в спорте.

Спустя месяц после депортации из Мельбурна Джокович впервые выступил публично, обрисовав свою позицию по спорным вопросам вокруг скандала с его австралийской визой. Прежде всего он подчеркнул, что не хочет ассоциировать себя с антиваксерским движением и выступает лишь за право человека принимать собственные решения: «Я никогда не был против вакцинации. Но я всегда выступал за свободу выбора в том, что вводить в свой организм. Я всегда плотно изучал вопросы здоровья, правильного питания и режима. На моё решение повлияло именно то, что перемены в диете и в режиме сна сильно улучшили спортивную форму». При этом Новак уточнил, что вопрос вакцинации в будущем для него остаётся открытым: «Все вместе мы ищем лучший способ справиться с коронавирусом. Надеюсь, скоро это получится».

При этом на вопрос о том, готов ли серб сейчас пожертвовать участием в таких турнирах, как Уимблдон и «Ролан Гаррос», из-за своей позиции по вакцинации, Джокович ответил утвердительно: «Да! Я готов заплатить такую цену! Принцип того, что я сам распоряжаюсь своим телом, важнее титулов и всего прочего. Я хочу быть в гармонии со своим телом настолько, насколько это возможно».

Многие спекулировали по поводу положительного теста на коронавирус Новака, который он сдал в декабре. Критики утверждали, что слишком уж «удачное» время оказалось для его заболевания – прямо накануне поездки в Австралию, что должно было ему обеспечить медицинское исключение. «Я понимаю, что вокруг этого положительного теста было много критики и разных теорий о том, как для меня это было кстати и как мне в этом смысле повезло, – признал Джокович. – Но на самом деле, заболеть коронавирусом – это не везение. Это некомфортно. Миллионы людей по всему миру страдали и страдают от коронавируса. Поэтому я отношусь к этому вопросу крайне серьёзно. Не хочу, чтобы кто-то думал, что я пытался сфальсифицировать тест, чтобы в конце концов поехать в Австралию».

Теннисист также в этом интервью поделился впечатлениями о пребывании в австралийском изоляторе для мигрантов и высказал своё мнение о судебном решении по его депортации: «То, как для меня всё закончилось в Австралии, было очень тяжело, это было большим разочарованием. Разумеется, никто специально не делал ошибок в декларации. Её одобрил федеральный суд Австралии и министр иммиграции. А депортировали меня только потому, что министр иммиграции по своему усмотрению отозвал мою визу, так как сам счёл, что моё присутствие в стране может усилить антивакционные настроения. Конечно, я с этим совершенно не согласен».

Что касается будущей карьеры Джоковича, то серб признался, что это во многом зависит от изменения требований к вакцинации: «Надеюсь, что скоро будут скорректированы правила для спортсменов, и благодаря этому я смогу играть ещё много лет».