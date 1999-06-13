28 февраля Медведев может стать 1-й ракеткой. Все российские теннисисты во главе рейтинга

Все российские теннисисты во главе рейтинга
Рассказываем, кто, когда и как из наших игроков возглавлял списки лучших у мужчин и женщин.
Евгений Кафельников – 6 недель
3.05 – 13.06.1999
3.05 – 13.06.1999
Стал первым россиянином, возглавившим одиночный рейтинг. К тому моменту выиграл оба своих «Шлема» – «Ролан Гаррос» – 1996 и Australian Open – 1999.
Марат Сафин – 2 недели
20.11 – 3.12.2000
20.11 – 3.12.2000
Россиянин провёл ударную концовку года – выиграл «Мастерс» в Торонто, US Open, Ташкент, Санкт-Петербург и после титула в Париже возглавил рейтинг.
Марат Сафин – 4 недели
29.01 – 25.02.2001
29.01 – 25.02.2001
Марат дошёл до 4-го круга Australian Open – 2001 и снова возглавил рейтинг, уже на 4 недели.
Марат Сафин – 3 недели
2.04 – 22.04.2001
2.04 – 22.04.2001
Третий раз Сафин возглавил рейтинг после «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами и продержался на вершине 3 недели.
Мария Шарапова – 1 неделя
22.08 – 28.08.2005
22.08 – 28.08.2005
Стала первой россиянкой, поднявшейся на 1-е место в рейтинге. На тот момент Марии было всего 18 лет.
Мария Шарапова – 6 недель
12.09 – 23.10.2005
12.09 – 23.10.2005
После выхода в полуфинал US Open – 2005 россиянка возглавила рейтинг на полтора месяца.
Мария Шарапова – 7 недель
29.01 – 18.03.2007
29.01 – 18.03.2007
Выход в финал Australian Open – 2007 снова вывел Марию в лидеры рейтинга. Причём на 7 недель подряд.
Мария Шарапова – 3 недели
19.05 – 8.06.2008
19.05 – 8.06.2008
После выхода в полуфинал Рима Шарапова снова стала первой ракеткой мира и пробыла ей до конца «Ролан Гаррос».
Динара Сафина – 25 недель
20.04 – 11.10.2009
20.04 – 11.10.2009
Динара возглавила рейтинг перед началом грунтовой серии – 2009 и продержалась на вершине полгода. За это время она выиграла титулы в Риме, Мадриде и Портороже.
Динара Сафина – 1 неделя
26.10 – 1.11.2009
26.10 – 1.11.2009
Перед началом Итогового чемпионата WTA – 2009 Динара снова возглавила рейтинг, но лишь на неделю.
Мария Шарапова – 4 недели
11.06 – 8.07.2012
11.06 – 8.07.2012
Титул на «Ролан Гаррос» — 2012 позволил Марии не только собрать «Карьерный шлем», но и в очередной раз возглавить рейтинг. Аж до конца Уимблдона.
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