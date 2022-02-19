Первый финал Рублёва в сезоне! А Сафиуллин вторую сенсацию подряд сотворить не смог

Россиянин Андрей Рублёв пробился в свой первый финал в сезоне! А Роман Сафиуллин сотворить вторую сенсацию подряд не смог. В 1/4 финала он выбил из сетки Марселя Стефаноса Циципаса, но не справился затем с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Российские представители мужского тура на этой неделе распределились по двум теннисным турнирам – в Дохе выступал Карен Хачанов, а в Марселе – Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. И только Даниил Медведев пропускал соревнования. Его ближайший старт будет с 21 по 27 февраля в Акапулько. Хачанов ударно провёл неделю на Ближнем Востоке – обыграл Маккензи Макдональда, Эмиля Руусувуори, Марина Чилича и дошёл до полуфинала, где уступил только будущему чемпиону – Роберто Баутиста-Агуту. В Марселе первым из россиян сошёл с дистанции Карацев. Во втором круге он выбил из сетки датчанина Хольгера Руне, но в 1/4 финала по всем статьям уступил французу Бенжамену Бонзи. В итоге из россиян во Франции остались Рублёв и Сафиуллин.

Рублёв приехал в Марсель из Роттердама, где он не смог защитить титул, проиграв в полуфинале канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Так сложился жребий, что на пути у Андрея в Марселе оказались сразу три французских теннисиста. И со всеми он справился трёх сетах – сначала с Ришаром Гаске, затем с Люкой Пуем, а в полуфинале с обидчиком Карацева – Бенжаменом Бонзи. «Я бы предпочёл играть более короткие матчи, но с такими соперниками это невозможно. Особенно если они играют на домашних кортах. Приходится проводить все три сета. Есть ощущение, что это чемпионат Франции. Но мне здесь нравится», — сказал Рублёв.

Если Андрей возглавлял нижнюю половину сетки, то лидером верхней части и всего посева был грек Стефанос Циципас. Совсем недавно он усилил свою команду, пригласив в неё известного шведского тренера и бывшего теннисиста Томаса Энквиста. На минувшей неделе Стефанос дошёл до финала Роттердама, где уступил Оже-Альяссиму. В Марселе он тоже начал довольно бодро – обыграл Юго Гастона, но в четвертьфинале встретил неожиданное сопротивление со стороны россиянина Романа Сафиуллина, занимающего 163-е место в рейтинге ATP. Наш теннисист пробился в основную сетку через квалификацию и впервые в карьере дошёл до 1/4 финала турнира ATP. Это для него огромный успех, но останавливаться на этом Роман не собирался. Неожиданно для многих Сафиуллин сотворил настоящую сенсацию – обыграл в двух сетах Циципаса и вышел в полуфинал.

Так Роман впервые в карьере победил соперника из топ-10. Стефанос на данный момент является 4-й ракеткой мира. «Это совершенно точно моя лучшая победа. Рад, что смог показать такой теннис. На этой неделе я впервые вышел в 1/4 финала ATP, а теперь ещё и в 1/2 финала. Это здорово. В матче со Стефаносом я очень хорошо принимал – особенно некоторые его классные первые подачи. Кажется, он не ожидал, что ему придётся играть розыгрыши. А в розыгрышах я был чуть лучше», — признался Сафиуллин. Победа над Циципасом вывела Романа на Феликса Оже-Альяссима – одного из героев прошлой недели. Канадец перед встречей с россиянином высоко оценил соперника: «Сафиуллин классно подаёт. Он опасен, потому что может захватить инициативу любым ударом. Думаю, что у него в карьере будет немало хороших моментов. Возможно, уже в этом году».

Феликс начал матч с брейка, удержал свою подачу и повёл 2:0. Однако Романа это ничуть не смутило, и он взял 4 гейма поряд – 4:2, но тут же отдал свою подачу под ноль. Дело дошло до тай-брейка. Там уже россиянин лидировал – 3:0 и 4:1, но преимущество не удержал. Канадец выиграл 6 очков подряд, а с ними весь тай-брейк и сет – 7:6 (7:4) за 1 час 16 минут. Во второй партии теннисисты чётко держали свои подачи до 8-го гейма. Феликс заработал 4 брейк-пойнта, но их так и не реализовал – 4:4. Опять судьба сета решалась на тай-брейке, где вновь преуспел Оже-Альяссим – 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) за 2 часа 29 минут.

Так после сенсационной победы над Циципасом Сафиуллин проиграл в полуфинале Феликсу Оже-Альяссиму. Именно с канадцем встретится в решающем матче Андрей Рублёв, который попытается взять у него реванш за поражение в Роттердаме.