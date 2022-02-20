Рублёв прервал финальную засуху! В Марселе Андрей выиграл 9-й титул в карьере

Андрей Рублёв наконец-то прервал финальную засуху! В решающем матче турнира ATP-250 в Марселе россиянин выиграл свой 9-й титул в карьере.

На турнире ATP-250 в Марселе сразу два российских теннисиста добрались до полуфинала. И если выход в эту стадию Андрея Рублёва, посеянного под 2-м номером, был вполне ожидаем, то попадание в топ-4 турнира Романа Сафиуллина – это главная сенсация соревнования. 163-я ракетка соревнований попал в основу через квалификацию. В 1/4 финала неожиданно для многих Роман одолел 1-го номера посева Стефаноса Циципаса. Сафиуллин впервые в карьере победил соперника из топ-10, и при удачном стечении обстоятельств на турнире в Марселе нас мог бы ожидать российский финал. Но Рублёв свой полуфинал у француза Бонзи выиграл, а вот Роман уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Кстати, лёгкой прогулкой полуфинал Рублёва с Бонзи не стал. Вообще на этом соревновании россиянину пришлось последовательно обыграть трёх представителей Франции, и со всеми он провёл все три сета. Любопытно, что после своего поражения Бонзи рассказал о слабых сторонах в игре Андрея: «Все в туре знают, что по ходу матча у Андрея бывают спады. Он тратит очень много сил на каждый удар, поэтому ему приходится брать паузу и отдыхать. В этот момент его соперники получают возможность активизироваться на приёме и сделать брейк».

Что касается канадца Феликса Оже-Альяссима, то к финалу он подошёл с потрясающей серией из 8 побед. Напомним, Феликс стал одним из триумфаторов прошлой недели, завоевав титул ATP-500 в Роттердаме. В решающем матче он одолел Стефаноса Циципаса и выиграл свой первый титул в карьере, а вот в полуфинале Оже-Альяссим оказался сильнее как раз Рублёва. Вообще, это была их третья встреча, и во всех дело доходило до решающего 3-го сета. Первые два матча выиграл Андрей – в Умаге-2018 и Аделаиде-2020. А вот в Роттердаме уже первенствовал Феликс.

В финале Марселя канадец сразу же начал действовать активно и тут же повёл с брейком – 2:0. Однако в этот момент случилась настоящая драма. Девочка, подающая мячи, споткнулась, неудачно упала и не могла даже встать. К ней первым на помощь подошёл Оже-Альяссим. В итоге под бурные аплодисменты зрителей пострадавшую унесли на руках с корта работники турнира.

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Похоже, что этот инцидент выбил на какое-то время из колеи канадца. Рублёв сумел сделать обратный брейк – 2:2, а в следующем гейме на подаче Феликса Андрей имел тройной брейк-пойнт. Но Оже-Альяссим сумел собраться, выровнял ситуацию в гейме и сете. Партия стремительно приближалась к тай-брейку, как в 11-м гейме Андрей неожиданно снова сделал брейк и затем подал на сет – 7:5 за 56 минут.

Публикация доступна в «твиттере» ATP Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Во втором сете шла равная борьба до счёта 2:2, однако затем начался парад брейков. Сначала преимущество получил Рублёв. Затем Оже-Альяссим выровнял ситуацию – 3:3. Потом россиянин опять вышел вперёд – 4:3. А при счёте 5:4 Андрей отправился подавать на титул. И тут у Рублёва опять случился спад, которым воспользовался канадец, реализовав тройной брейк-пойнт – 5:5. В итоге всё решилось в этой партии на тай-брейке, в котором преуспел Андрей – 7:5, 7:6 (7:4) за 1 час 57 минут.

Так Андрей Рублёв прервал свою финальную засуху. После титула в Роттердаме-2021 он проиграл в решающих матчах на соревнованиях в Монте-Карло, Галле и Цинциннати. И вот россиянин снова завоевал главный трофей – первый в сезоне и 9-й в карьере. За победу в Марселе Андрей получит 250 рейтинговых очков и € 58 470 призовых. Ранее в Марселе в 2018 году побеждал Карен Хачанов, а в 2021-м – Даниил Медведев. Любопытно, что Рублёв вместе с украинцем Денисом Молчановым вышел в Марселе ещё и в финал парного разряда.