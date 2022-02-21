Джокович сделал 1-й шаг для защиты лидерства в рейтинге ATP! Медведев наступает на пятки

Новак Джокович с победы стартовал на турнире ATP-500 в Дубае и сделал первый шаг для защиты лидерства в рейтинге ATP от нападок Даниила Медведева. Россиянин уже наступает сербу на пятки.

Основные силы мужского тура разделились на этой неделе на две части. Одни отправились на Ближний Восток, где проходит турнир ATP-500 в Дубае, а другие – в Латинскую Америку, где в Акапулько (Мексика) разыгрывается соревнование точно такой же категории. Главной звездой турнира в Дубае в этом году стал, конечно же, лидер мирового рейтинга Новак Джокович. В Австралии из-за аннулирования визы Новаку не удалось выступить, так что Дубай оказался первым стартом в сезоне для серба.

Важно отметить, что Джокович всегда удачно выступал в Дубае. Он завоевал здесь 5 титулов, причём первый раз – 13 лет назад (2009-2011, 2013, 2020), а ещё раз был финалистом (2015). Однако Новак не является рекордсменом по количеству побед здесь. Восемь раз в Дубае побеждал Роджер Федерер, и ещё дважды он добирался до решающего матча. Но швейцарец продолжает восстановление после операции на колене, а кроме Джоковича, за главный приз турнира поборются триумфаторы прошлой недели Андрей Рублёв (2-й номер посева) и Роберто Баутиста-Агут (8). Также на турнир в Дубае заявились Янник Синнер (4), Хуберт Хуркач (5), Денис Шаповалов (6), Аслан Карацев (7).

Серб довольно поздно начинает сезон – только на последней неделе февраля. Но зато у него было время основательно подготовиться. «Зная, что еду в Дубай, мне нужно было кое над чем поработать. У меня была цель. И теперь, когда я нахожусь здесь, могу сказать, что хорошо готов. Я готов настолько, насколько это возможно. И рад вновь сыграть в Туре. Конечно, после поездки в Австралию у меня было много эмоций. Мне нужно было немного времени, чтобы отдохнуть психологически. Теперь, перезарядившись, я смотрю вперёд и готов играть в теннис», — заявил Джокович перед началом турнира.

Главная же интрига недели – не то, завоюет Новак 6-й титул в Дубае или нет, а сможет ли он сохранить к следующему понедельнику звание 1-й ракетки мира. В опубликованном 21 февраля рейтинге 52 недель ATP у Джоковича отнялось 2000 очков за титул на Australian Open – 2021, а у его преследователя Даниила Медведева – 1200. Таким образом, между двумя теннисистами осталось 440 очков. А через неделю у серба сгорят ещё 500 очков за последний титул в Дубае-2020. И тогда уже Медведев будет опережать Новака на 60 очков.

Отметим, что на этой же неделе преследователь Джоковича россиянин Медведев играет в Акапулько. Если он выиграет там титул, то в любом случае станет 1-й ракеткой мира. А вот другие исходы турнира для Даниила оставляют сербу шансы сохранить лидерство. И первое, что он должен сделать, это дойти до 1/4 финала.





— Медведев проиграет в 1-м круге в Акапулько или не сыграет на турнире, а Джокович не дойдёт до 1/4 финала в Дубае;

— Медведев дойдёт до 2-го круга в Акапулько, а Джокович не дойдёт до 1/2 финала в Дубае;

— Медведев пробьётся в четвертьфинал в Акапулько, а Джокович не дойдёт до полуфинала в Дубае;

— Медведев окажется в полуфинале в Акапулько, а Джокович не дойдёт до финала в Дубае.

— Медведев выйдет в финал Акапулько, а Джокович не выиграет титул в Дубае;

— Медведев завоюет титул в Акапулько вне зависимости от результатов Джоковича в Дубае. 6 вариантов сценария, при которых 28 февраля Даниил Медведев станет 1-й ракеткой мира— Медведев проиграет в 1-м круге в Акапулько или не сыграет на турнире, а Джокович не дойдёт до 1/4 финала в Дубае;— Медведев дойдёт до 2-го круга в Акапулько, а Джокович не дойдёт до 1/2 финала в Дубае;— Медведев пробьётся в четвертьфинал в Акапулько, а Джокович не дойдёт до полуфинала в Дубае;— Медведев окажется в полуфинале в Акапулько, а Джокович не дойдёт до финала в Дубае.— Медведев выйдет в финал Акапулько, а Джокович не выиграет титул в Дубае;— Медведев завоюет титул в Акапулько вне зависимости от результатов Джоковича в Дубае.

Первым соперником Джоковича на пути к сохранению лидерства в мировом рейтинге стал итальянец Лоренцо Музетти. Соперники уже встречались однажды – в рамках 4-го круга «Ролан Гаррос» — 2021. И тогда Музетти преподнёс всем большой сюрприз, выиграв у первой ракетки мира первые два сета – 7:6, 7:6. Но затем Джоковичу удалось перевернуть матч и разгромить соперника в оставшихся трёх партиях – 6:1, 6:0, 4:0 (отказ). По словам Лоренцо, он помнил тот матч и очень хотел взять реванш.

Новак вышел на матч заряженным на победу. Было видно, что он соскучился по игре, по зрителям, которые его активно поддерживали на трибуне. Джокович довольно быстро наладил свою подачу и стал примеряться к чужим геймам. При счёте 2:1 сербу удалось сделать брейк. Правда, он чуть тут же не отдал свою подачу, но смог отыграться с 0:40 и повести 4:1. Это преимущество Новак смог удержать до конца партии и выиграл её 6:3 за 37 минут.

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Во втором сете картина повторилась – Джокович быстро сделал брейк и повёл – 2:1. Но Музетти вдруг приободрился, заиграл активно, а Новак стал заметно нервничать. В 6-м гейме серб один за другим отыграл 4 брейк-пойнта соперника и удержал свою подачу – 4:2. Собственно, это был ключевой гейм всего матча. Сохранив преимущество, Джокович не позволил сопернику изменить ход встречи и даже под конец партии сделал ещё один брейк – 6:3, 6:3 за 1 час 15 минут.

Что ж, Новак успешно провёл свой первый матч в сезоне. Сербу в Дубае для начала необходимо дойти до 1/4 финала. Для этого ему нужно справиться со следующим соперником – победителем пары Карен Хачанов – Алекс де Минор.