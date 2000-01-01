Новак Джокович попал в новый крупный скандал. На этот раз в деле замешаны британцы

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Скандал с участием Новака Джоковича на BBC
Скандал с участием Новака Джоковича на BBC
Британская вещательная корпорация BBC вырезала 14-минут из 39-минутного интервью сербского теннисиста Новака Джоковича.
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Британский ресурс скрыл детские воспоминания Новака о бомбёжках Югославии войсками НАТО в 1999 году.
Британский ресурс скрыл детские воспоминания Новака о бомбёжках Югославии войсками НАТО в 1999 году.
Также были вырезаны фрагменты высказываний Джоковича о его отношении к вакцинации, обращение к жителям Австралии и рассказ об австралийском иммиграционном отеле и беженцах, которые там находятся.
Также были вырезаны фрагменты высказываний Джоковича о его отношении к вакцинации, обращение к жителям Австралии и рассказ об австралийском иммиграционном отеле и беженцах, которые там находятся.
Сербский сайт novosti.rs опубликовал все вырезанные фрагменты, которые BBC решил не показывать мировому сообществу.
Сербский сайт novosti.rs опубликовал все вырезанные фрагменты, которые BBC решил не показывать мировому сообществу.
Что сказал Новак Джокович на вырезанных фрагментах
Что сказал Новак Джокович на вырезанных фрагментах
«В 90-е, когда я начал заниматься теннисом, у нас было две войны, санкции, очереди. Трудный период для меня и моей семьи. Я начал заниматься не очень дешёвым видом спорта».
«Я часто путешествовал один. В тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, ведь я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером. Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами».
«Я часто путешествовал один. В тех поездках мне приходилось быстро взрослеть, не зависеть от других, ведь я не мог путешествовать с отцом, членами семьи, тренером. Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами».
«Например, в 1999 году мне было 12 лет. Бои шли несколько месяцев. Мы уже через неделю-две стали выходить играть в теннис на целый день, даже если бомбы падали. У нас не было уроков, школы не работали, так что мы радовались теннису».
«Например, в 1999 году мне было 12 лет. Бои шли несколько месяцев. Мы уже через неделю-две стали выходить играть в теннис на целый день, даже если бомбы падали. У нас не было уроков, школы не работали, так что мы радовались теннису».
«Я благодарен за этот опыт, так как та ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, так что я и сегодня придерживаюсь своих принципов в жизни», — сказал теннисист.
«Я благодарен за этот опыт, так как та ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, так что я и сегодня придерживаюсь своих принципов в жизни», — сказал теннисист.
Напомним, недавно Новак Джокович попал в крупный скандал на Australian Open.
Напомним, недавно Новак Джокович попал в крупный скандал на Australian Open.
Серба депортировали из Австралии из-за нарушения антикоронавирусных правил государства.
Серба депортировали из Австралии из-за нарушения антикоронавирусных правил государства.
Таким образом, Джокович упустил возможность выиграть 21-й турнир «Большого шлема» за карьеру на удобном для себя хардовом покрытии.
Таким образом, Джокович упустил возможность выиграть 21-й турнир «Большого шлема» за карьеру на удобном для себя хардовом покрытии.
Новак Джокович попал в новый крупный скандал. На этот раз в деле замешаны британцы
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