Судья от страха поджимал ноги! Зверев расколотил ракетку о вышку и был дисквалифицирован

В Акапулько (Мексика) на этой неделе проходит крупный турнир ATP-500, куда съехалось очень много высокорейтинговых игроков, список которых возглавляет 2-й номер мировой классификации Даниил Медведев. Одним из реальных претендентов на главный трофей считался и прошлогодний чемпион Александр Зверев. В первом круге немец с русскими корнями установил рекорд ATP, победив американца Дженсона Бруксби в самом позднем матче в истории – 3:6, 7:6 (12:10), 6:2. Теннисисты завершили встречу в 4:55 по местному времени.

Таким образом, Зверев и Бруксби побили своеобразное достижение австралийца Ллейтона Хьюитта и Маркоса Багдатиса из Кипра, которые свой матч третьего круга Australian Open – 2008 закончили в 4:34 утра. Во втором раунде Зверев должен был сыграть с Петером Гоёвчиком из Германии. Но эта встреча не состоится. Причина тому – неспортивное поведение Александра в парном матче.

Рано утром в среду по московскому времени Зверев вместе с бразильцем Марсело Мело проводил стартовый матч парного разряда с лаки-лузерами Харри Хелиоваара (Финляндия) / Ллойд Гласспул (Великобритания). Игра получилась упорной. Дело дошло до супер-тай-брейка. После того как судья засчитал соперникам очко при счёте 8:6, Александр пришёл в негодование: «Посмотри, куда мяч отскочил, чёрт возьми! Это твоя линия. Это твоя чёртова линия. Ты идиот! Пошёл ты!» — кричал Зверев судье. После этой вспышки гнева немец получил предупреждение за нарушение правил и нецензурную брань. Тем временем право подачи на матчболе перешло к Хелиовааре и Гласспулу, которые выиграли очко с помощью эйса. На этом матч закончился, теннисисты отправились к сетке на рукопожатие, а когда Александр поравнялся с судейской вышкой, он трижды ударил ракеткой в районе ног судьи. Тот от страха даже инстинктивно поджимал ноги. После этого Зверев ещё несколько раз смачно выругался в адрес арбитра.

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Пресс-служба ATP незамедлительно выпустила заявление: «Из-за неспортивного поведения по окончании парного матча Александр Зверев был снят с турнира в Акапулько». Таким образом, немец покинул не только парную, но и одиночную сетку и не сможет защитить прошлогодний титул. В своде правил ATP говорится, что «игроки ни в коем случае не должны прямо или косвенно оскорблять официальных лиц, соперников, спонсоров, зрителей или любых других лиц на территории турнира». В случае такого неподобающего поведения Звереву может грозить штраф до $ 20 тыс.

Это не первый случай, когда Александр даёт волю эмоциям. Последний раз подобное произошло в 4-м круге Australian Open. В матче с Денисом Шаповаловым во втором сете после проигранной подачи Зверев выместил свой гнев на ракетке и расколотил её.