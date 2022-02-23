Хачанов не помог Медведеву. Новак Джокович пробился в 1/4 финала турнира в Дубае

Новак Джокович продолжил победное шествие по сетке турнира ATP-500 в Дубае. Серб, который защищает своё первое место в рейтинге ATP от нападок Даниила Медведева, уже пробился в 1/4 финала. Россиянин Карен Хачанов не смог остановить Новака и не помог своему товарищу по сборной – Медведеву.

На кортах Дубая продолжаются баталии в рамках крупного турнира категории ATP-500. Среди прочих участников борьбу в соревновании начали 3 россиянина. Аслан Карацев, посеянный под 7-м номером, проиграл уже на старте американцу Маккензи Макдональду – 5:7, 3:6. А вот триумфатор турнира ATP-250 в Марселе Андрей Рублёв продолжил свою победную серию. В Дубае он уже справился с британцем Даниэлем Эвансом – 6:4, 7:5 и корейцем Квон Сон У – 4:6, 6:0, 6:3. Теперь в 1/4 финала Рублёв может поквитаться с обидчиком Карацева – Макдональдом.

Третий россиянин – Карен Хачанов – успешно справился в первом круге с австралийцем Алексом де Минором – 6:3, 6:7, 7:5. А дальше Хачанову достался самый высокорейтинговый игрок в мире – Новак Джокович. В разных частях света серб и россиянин Даниил Медведев ведут сейчас заочный спор с за звание первой ракетки. Джокович сражается в Дубае, а Медведев – в Акапулько. В ближайший понедельник, 28 февраля, когда у Новака пропадут 500 очков за титул в Дубае-2020, разница между ним и Даниилом будет составлять 60 очков, причём в пользу Медведева. Поэтому поражение Джоковича станет фатальным для рейтинга.

Перед началом турниров в Дубае и Акапулько было 6 вариантов сценария, как Медведев может стать первой ракеткой мира уже по итогам этой недели. Россиянин уже выиграл в Мексике свой стартовый матч у француза Бенуа Пэра, и количество вариантов сократилось в этот момент до пяти. Джоковичу для защиты лидерства нужно как минимум пробиться в полуфинал и ждать осечки россиянина. Добавим, что в случае титулов обоих теннисистов в Дубае и Акапулько первой ракеткой в понедельник станет Медведев.

5 вариантов сценария, при которых 28 февраля Даниил Медведев станет 1-й ракеткой мира



— Медведев дойдёт до 2-го круга в Акапулько, а Джокович не дойдёт до 1/2 финала в Дубае;

— Медведев пробьётся в четвертьфинал в Акапулько, а Джокович не дойдёт до полуфинала в Дубае;

— Медведев окажется в полуфинале в Акапулько, а Джокович не дойдёт до финала в Дубае.

— Медведев выйдет в финал Акапулько, а Джокович не выиграет титул в Дубае;

— Медведев завоюет титул в Акапулько вне зависимости от результатов Джоковича в Дубае. — Медведев дойдёт до 2-го круга в Акапулько, а Джокович не дойдёт до 1/2 финала в Дубае;— Медведев пробьётся в четвертьфинал в Акапулько, а Джокович не дойдёт до полуфинала в Дубае;— Медведев окажется в полуфинале в Акапулько, а Джокович не дойдёт до финала в Дубае.— Медведев выйдет в финал Акапулько, а Джокович не выиграет титул в Дубае;— Медведев завоюет титул в Акапулько вне зависимости от результатов Джоковича в Дубае.

Карен Хачанов теоретически имел возможность помочь Медведеву в его борьбе за первое место и остановить Джоковича. Ведь в предыдущих встречах с сербом Карен уже одерживал победу. Это было в финале «Мастерса» в Париже-2018. Правда, остальные четыре встречи остались за Новаком – на Уимблдоне-2018, в Кубке Дэвиса – 2019, в Дубае и на «Ролан Гаррос» — 2020. Джокович, конечно, понимает, что Медведев подобрался к нему очень близко, но старается не заострять на этой заочной борьбе особого внимания: «Когда-нибудь это случится — Медведев станет первой ракеткой мира. Если это произойдёт на нынешней неделе, я буду первым, кто его поздравит».

Соперники поначалу чётко держали свои подачи, хотя Джокович играл агрессивнее и активнее и в своих геймах, и в чужих. Хачанов в основном играл от обороны. Но ошибки Новака, которые случались время от времени, ничего особо не меняли в общем раскладе. В 4-м гейме у Карена случился провал, серб получил тройной брейк-пойнт и почти сразу им воспользовался – 3:1. Этого преимущества Джоковичу хватило до конца партии – 6:3 за 32 минуты.

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Во второй партии Новак опять сделал ранний брейк – 2:1. Но тут и Хачанов встрепенулся, начал больше рисковать. Он получил 3 брейк-пойнта, но воспользоваться ими не смог – 3:1. Следующий шанс появился у россиянина в 8-м гейме. К тому моменту Джокович явно потерял концентрацию – и подача ему уже так не помогала, как прежде, и ошибок стало гораздо больше. Хачанов сравнял счёт – 4:4, а затем выстоял в своём гейме, отыграв 2 брейк-пойнта. Дело дошло до тай-брейка, где успех сопутствовал Новаку, который буквально замучил Хачанова своими фирменными укороченными – 6:3, 7:6 (7:2) за 1 час 39 минут.

Вот так Новак Джокович сделал второй шаг на пути к титулу в Дубае. Но чтобы сохранить лидерство в рейтинге, сербу всё время надо быть впереди Медведева. Сейчас Новак должен дойти как минимум до 1/2 финала. За путёвку в эту стадию он сразится с Иржи Веселы, который обыграл Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:2, 6:4.