Даниил Медведев — первая ракетка мира! В понедельник Джокович сложит свои полномочия

123-я ракетка мира Иржи Веселы, пробившийся в основу турнира ATP-500 в Дубае через квалификацию, сенсационно обыграл в 1/4 финала лидера мирового рейтинга Новака Джоковича. Это означает, что в ближайший понедельник, 28 февраля, серб сложит свои полномочия, а 1-й ракеткой мира станет россиянин Даниил Медведев!

В Дубае и Акапулько продолжаются турниры ATP-500, где сетки возглавили два лидера мирового рейтинга – Новак Джокович и Даниил Медведев. Самое интересное, помимо борьбы за титулы, они с первого же круга вели заочный спор за звание 1-й ракетки мира. Нехитрые подсчёты очков показывали, что тот теннисист, который пройдёт хотя бы на круг дальше соперника, в понедельник возглавит рейтинг. Если же и Новак, и Даниил дошли бы до одинаковой стадии, то преимущество было бы у Медведева.

Медведев и Джокович уверенно дошли до четвертьфиналов. Даниил в Акапулько чётко справился с французом Бенуа Пэром – 6:3, 6:4 и испанцем Пабло Андухаром – 6:1, 6:2. Путь Новака был чуть сложнее. В первом круге он победил итальянца Лоренцо Музетти – 6:3, 6:3, а во втором одолел россиянина Карена Хачанова – 6:3, 7:6. В 1/4 финала Джоковичу в соперники достался игрок, ставший главной сенсацией турнира – чех Иржи Веселы, занимающий сейчас 123-е место в рейтинге ATP. Он в основную сетку пробился через квалификацию, а затем обыграл двух известных теннисистов – чемпиона US Open – 2014 Марина Чилича и одного из триумфаторов прошлой недели Роберто Баутиста-Агута.

Стоит отметить, что Новак и Иржи до этого момента встречались лишь однажды – в Монте-Карло-2016 победу праздновал как раз чех. Иржи 28 лет, он левша и славится мощной подачей. Именно этот момент и стал камнем преткновения для Джоковича в четвертьфинале Дубая. Серб ничего толком не мог сделать на приёме, а его собственная подача сбоила время от времени. В итоге Веселы уже в первом гейме добрался до брейка и повёл затем 2:0. Джокович смог забрать подачу соперника и повести – 3:2. Но ненадолго. Чех опять сделал брейк, а потом уверенно довёл сет до победы – 6:4 за 48 минут.

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Во второй партии Новак опять испытывал серьёзные проблемы на приёме. А Веселы воспользовался первым же предоставленным ему случаем и в 7-м гейме сделал брейк – 4:3. Серб следом впервые за сет получил брейк-пойнт, но Иржи тут же отыгрался отличными подачами – 5:3. А когда чех подавал на матч, Джокович включил дополнительные обороты и наконец сделал обратный брейк – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, и там чуть удачливее действовал Веселы, который в итоге сотворил сенсацию – 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 59 минут.

Так Новак Джокович не смог пробиться в полуфинал Дубая и упустил лидерство в мировом рейтинге. В понедельник, 28 февраля, серб потеряет 500 очков за титул в 2020 году, и Медведев опередит его. Представитель России впервые с 2012 года станет 1-й ракеткой мира в одиночном разряде! Последний раз рейтинг от нашей страны возглавляла Мария Шарапова – с 11 июня по 8 июля. Если же говорить о российских мужчинах, то последним такого успеха добивался Марат Сафин, который лидировал со 2 по 22 апреля 2001 года.

Даниил Медведев станет лишь третьим россиянином во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина. А ещё он будет первым игроком, кому удалось возглавить рейтинг с 1 февраля 2004 года вне «Большой четвёрки» (Федерер, Надаль, Джокович и Маррей). Тогда это был американец Энди Роддик.