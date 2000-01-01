Медведев – самый высокий среди первых ракеток мира
Наш парень стал 27-м среди лучших игроков в истории. И по росту он опережает всех.
Марсело Риос (Чили)
Рост — 175 см. Во главе рейтинга был шесть недель.
Джимми Коннорс (США), Ллейтон Хьюитт (Австралия)
Рост — 178 см. Коннорс возглавлял рейтинг 268 недель, Хьюитт – 80.
Джон Макинрой, Андре Агасси (США), Бьорн Борг (Швеция), Томас Мустер (Австрия)
Рост — 180 см. Макинрой был лидером 170 недель, Борг – 109, Агасси – 101, Мустер – шесть.
Илие Настасе (Румыния), Матс Виландер (Швеция), Джон Ньюкомб (Австралия), Хуан-Карлос Ферреро (Испания)
Рост — 183 см. Настасе возглавлял рейтинг 40 недель, Виландер – 20, Ньюкомб и Ферреро – по восемь.
Роджер Федерер (Швейцария), Пит Сампрас (США)
Рост — 185 см. Федерер лидировал 310 недель, Сампрас – 286.
Рафаэль Надаль (Испания), Джим Курье (США), Патрик Рафтер (Австралия)
Рост — 185 см. Надаль возглавлял рейтинг 209 недель, Курье – 58, Рафтер – одну.
Новак Джокович (Сербия), Иван Лендл (Чехословакия), Стефан Эдберг (Швеция), Энди Роддик (США)
Рост — 188 см. Джокович лидировал в рейтинге 361 неделю, Лендл – 270, Эдберг – 72, Роддик – 13.
Густаво Куэртен (Бразилия), Энди Маррей (Великобритания)
Рост — 191 см. Куэртен был лидером 43 недели, Маррей – 41.
Борис Беккер (Германия), Евгений Кафельников (Россия), Карлос Мойя (Испания)
Рост — 191 см. Беккер возглавлял рейтинг 12 недель, Кафельников – шесть, Мойя – две.
Марат Сафин (Россия)
Рост — 193 см. Марат был лидером мирового рейтинга девять недель.
Даниил Медведев (Россия)
Рост — 198 см. Даниил возглавит рейтинг 28 февраля 2022 года.
Русский гигант во главе мирового рейтинга. Медведев – самый высокий среди первых ракеток
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