10-й титул Андрея Рублёва! Вторую неделю подряд россиянин забирает главный трофей

Андрей Рублёв продолжил победную серию, начатую в Марселе, и завоевал главный трофей на турнире ATP-500 в Дубае. Это 10-й титул россиянина в карьере!

В Дубае и Акапулько в последнюю неделю февраля проходили турниры высокой категории ATP-500. В Акапулько от России участвовал только один теннисист – Даниил Медведев, который был посеян под 1-м номером. Россиянин без проблем дошёл до полуфинала, обыграв последовательно француза Бенуа Пэра, испанца Пабло Андухара и японца Йосихито Нисиоку, отдавая в среднем сопернику по 5 геймов за матч. Зато в полуфинале Медведев попал на Короля грунта Рафаэля Надаля, который месяц назад нанёс Даниилу чувствительное поражение в финале Australian Open в пяти сетах.

Предполагалось, что Медведев в Акапулько попробует взять реванш у Надаля, тем более что у россиянина уже был опыт победы над испанцем – в рамках полуфинала Итогового чемпионата ATP – 2020. Но на этот раз не получилось. Рафаэль выиграл в двух сетах с одинаковым счётом 6:3. Ключевыми стали 4-й и 6-й геймы второй партии, в которых Даниил так и не смог реализовать ни одного из 11 брейк-пойнтов. Но зато с понедельника, 28 февраля, Медведев впервые в карьере станет 1-й ракеткой мира. Это 3-й случай после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, когда российский мужчина возглавит мировой рейтинг.

Даниил выиграл заочный спор за звание лучшего теннисиста планеты у Новака Джоковича, который в Дубае не смог продвинуться дальше 1/4 финала. Его сенсационно остановил квалифай Иржи Веселы из Чехии, занимающий 123-е место в рейтинге ATP. Там же в Дубае выступали и трое россиян. Прошлогодний чемпион Аслан Карацев проиграл уже на старте, Карен Хачанов проиграл во втором круге Джоковичу. А вот один из триумфаторов прошлой недели в Марселе Андрей Рублёв продолжил свою победную серию и вторую неделю подряд добрался до финала. Но теперь уже не на турнире ATP-250, а ATP-500. Любопытно, что 6 из 8 последних поединков Андрей выиграл в трёх сетах.

Соперником Рублёва по финалу Дубая стал тот самый Иржи Веселы, который сенсационно выбил в 1/4 финала Новака Джоковича. Вообще, сетка у чеха получилась непростая. Он последовательно обыграл таких известных теннисистов, как Марин Чилич, Роберто Баутиста-Агут, Джокович и Денис Шаповалов. До этого матча Андрей и Иржи друг с другом не встречались. Рублёву, конечно, нужно было ещё приспособиться к игре Веселы с его мощной подачей, плюс он ещё и левша.

Но Андрей прежде всего сам сразу же стал отлично играть на своей подаче, не давая сопернику ни шанса. При этом россиянин довольно быстро подобрался к чужому гейму и сделал брейк – 3:1. Это преимущество Рублёв удержал и уверенно довёл партию до победного конца – 6:3 за 29 минут. Едва настал второй сет, как Андрей моментально забрал чужую подачу и потом повёл 2:0. Через пару геймов у россиянина был шанс сделать ещё один брейк и закрепить преимущество. Но Веселы выстоял – 3:2 и тут же сам вцепился в подачу Рублёва – впервые за весь поединок. С 4-й попытки чех смог добиться обратного брейка – 3:3, и с этого момента Андрею нужно было начинать сначала. Россиянин вцепился в следующий же гейм. Два его брейк-пойнта Иржи смог отыграть, а на третьем допустил двойную ошибку – 4:3. После этого Андрея уже было не остановить – 6:3, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Вот так Андрей Рублёв выиграл второй титул за две недели – после Марселя ему покорился и Дубай. Победная серия россиянина достигла уже 9 матчей. За успех в Дубае россиянин получил чек на $ 523 740 и 500 очков. Это поможет Рублёву в понедельник подняться с 7-го на 6-е место в рейтинге ATP и обогнать итальянца Маттео Берреттини. Для Андрея это 10-й титул в карьере и половину из них он завоевал как раз на турнирах ATP-500. Рублёв стал пятым теннисистом из России после Кафельникова, Давыденко, Сафина и Медведева, кому удалось завоевать 10 титулов и больше.

Все россияне, выигравшие 10 и более титулов в одиночном разряде (5):

1. Евгений Кафельников – 26 титулов

2. Николай Давыденко – 21

3. Марат Сафин – 15

4. Даниил Медведев – 13

5. 1. Евгений Кафельников – 26 титулов2. Николай Давыденко – 213. Марат Сафин – 154. Даниил Медведев – 135. Андрей Рублёв – 10.

Следующая неделя в мужском туре будет отведена под квалификационные матчи Кубка Дэвиса, а потом пройдут подряд два «Мастерса» в США – Индиан-Уэллс (10-20 марта) и Майами (23 марта – 3 апреля).