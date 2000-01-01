«Мечтал об этом с детства». Путь к вершине мирового рейтинга россиянина Даниила Медведева

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Путь к вершине Даниила Медведева
Путь к вершине Даниила Медведева
Наш парень долго подбирался к этой цели. И вот Медведев – первая ракетка мира. Как всё это было.
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1751-я ракетка мира
1751-я ракетка мира
28 июля 2014 года 18-летний Даниил Медведев впервые попал в рейтинг благодаря победе в матче 1-го круга на фьючерсе во Франции с призовым фондом $15 000.
780-я ракетка
780-я ракетка
Буквально через 3 недели – 18 августа 2014 года – Даниил ворвался в топ-1000. Россиянин успешно выступил на трёх фьючерсах в Грузии – два полуфинала и первый титул в Телави.
487-я ракетка
487-я ракетка
27 апреля 2015 года 19-летний Медведев впервые пробился в топ-500. Россиянин попробовал силы в квалификации на челленджере и ATP-250 и выиграл ещё один фьючерс – в Тунисе.
281-я ракетка
281-я ракетка
Спустя 10 месяцев – 29 февраля 2016 года – 20-летний Даниил попал в топ-300. Он выиграл фьючерсы в Москве и Тримбахе (Швейцария). На челленджере в Шанхае пробился в полуфинал.
171-я ракетка
171-я ракетка
18 июля 2016 года Медведев ворвался в топ-200. Россиянин впервые сыграл в основе турниров ATP, пробившись через квалификацию в Ницце и Хертогенбосхе (ATP-250), в Гамбурге (ATP-500).
98-я ракетка
98-я ракетка
Уже к концу года – 14 ноября 2016-го – Даниил оказался в топ-100. Помогли финал на челленджере в Портороже и титул в Сен-Реми, а ещё успешные выступления в Санкт-Петербурге и Москве.
49-я ракетка
49-я ракетка
3 июля 2017 года к началу Уимблдона 21-летний Медведев попал в топ-50. Он дошёл до финала ATP – в Ченнае, до 1/4 финала Монпелье, Марселя, Хертогенбосха, Лондона, 1/2 финала в Истбурне.
22-я ракетка
22-я ракетка
Более года потребовалось Даниилу, чтобы попасть в топ-30. Это произошло 8 октября 2018-го после титулов в Сиднее, Уинстон-Сейлеме и Токио (ATP-500).
17-я ракетка
17-я ракетка
Зато до топ-20 он шёл всего 3 недели – 29 октября после полуфиналов в Москве и Базеле (ATP-500) Медведев стал 17-м.
10-я ракетка
10-я ракетка
15 июля 2019 года 23-летний Даниил прорвался наконец-то в топ-10. В копилку россиянина добавились финалы Брисбена и Барселоны, титул в Софии, полуфиналы в Роттердаме, Монте-Карло, Лондоне.
5-я ракетка
5-я ракетка
Через 5 недель, 19 августа Медведев пробился уже в топ-5. Помогли финалы в Вашингтоне и Монреале, титул на «Мастерсе» в Цинциннати.
3-я ракетка
3-я ракетка
22 февраля 2021 года 25-летний Даниил впервые стал 3-й ракеткой мира. Россиянин дважды пробился в финал ТБШ – US Open и Australian Open, завоевал ещё 4 титула, включая Итоговый-2020.
2-я ракетка
2-я ракетка
Спустя три недели, 15 марта 2021 года Медведев был уже 2-й ракеткой мира. Помог титул на турнире ATP-250 в Марселе.
1-я ракетка
1-я ракетка
28 февраля 2022 года 26-летний Даниил возглавил мировой рейтинг. Он стал чемпионом US Open – 2021, финалистом Итогового-2021 и AO – 2022. На вершину поднялся после 1/2 финала Акапулько.
«Конечно, я рад стать номером 1. Я мечтал об этом с детства, и особенно это стало моей целью в последнее время», — заявил Медведев.
«Конечно, я рад стать номером 1. Я мечтал об этом с детства, и особенно это стало моей целью в последнее время», — заявил Медведев.
«Мечтал об этом с детства». Путь к вершине мирового рейтинга россиянина Даниила Медведева
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