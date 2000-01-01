$ 1,2 млн для чемпиона Индиан-Уэллса! Полный расклад призовых на неофициальном 5-м «Шлеме»

Общий призовой фонд

«Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния), который ещё называют неофициальным 5-м «Шлемом», в последние годы:

2019 – $ 18 070 856

2021 – $ 16 718 910

2022 – $ 16 953 510

