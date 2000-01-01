Расклад призовых на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Чемпион получит $ 1,2 млн. А сколько увезёт Медведев?
Общий призовой фонд
«Мастерса» в Индиан-Уэллсе (Калифорния), который ещё называют неофициальным 5-м «Шлемом», в последние годы:
2019 – $ 18 070 856
2021 – $ 16 718 910
2022 – $ 16 953 510
2019 – $ 18 070 856
2021 – $ 16 718 910
2022 – $ 16 953 510
1-й круг
2019 – $ 16 425
2021 – $ 18 155
2022 – $ 18 200
2021 – $ 18 155
2022 – $ 18 200
2-й круг
2019 – $ 26 430
2021 – $ 29 045
2022 – $ 30 130
2021 – $ 29 045
2022 – $ 30 130
3-й круг
2019 – $ 48 775
2021 – $ 51 895
2022 – $ 54 400
2021 – $ 51 895
2022 – $ 54 400
4-й круг
2019 – $ 91 205
2021 – $ 92 000
2022 – $ 94 575
2021 – $ 92 000
2022 – $ 94 575
1/4 финала
2019 – $ 182 000
2021 – $ 175 000
2022 – $ 179 940
2021 – $ 175 000
2022 – $ 179 940
1/2 финала
2019 – $ 354 000
2021 – $ 335 000
2022 – $ 343 985
2021 – $ 335 000
2022 – $ 343 985
Финал
2019 – $ 686 000
2021 – $ 640 000
2022 – $ 646 110
2021 – $ 640 000
2022 – $ 646 110
Титул
2019 – $ 1 354 010
2021 – $ 1 209 730
2022 – $ 1 231 245
2021 – $ 1 209 730
2022 – $ 1 231 245
$ 1,2 млн для чемпиона Индиан-Уэллса! Полный расклад призовых на неофициальном 5-м «Шлеме»
Читайте также
Теннисные красавицы в детстве и сейчас
Кому из теннисистов разрешено применять допинг
Путь Даниила Медведева к вершине
Медведев – самый высокий среди первых ракеток мира
Новак Джокович попал в новый скандал
Все российские теннисисты во главе рейтинга
Невероятные версии, как допинг попадает в организм
Топ-20 теннисистов, которых оскорбляли хейтеры
Дель Потро повесил бандану на сетку и ушёл
Особенности отношений Курниковой и Иглесиаса
Медведев и Квят погоняли на карте
Как Мария Шарапова обустроилась в США
Куда пропала знаменитая теннисистка Мартина Хингис
Как выглядят люксовые вилла и яхта Рафаэля Надаля
Самые красивые наряды Australian Open прошлых лет
Все победы российских теннисистов над Надалем