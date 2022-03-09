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Важные факты о «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе: расписание, сетки, призовой фонд, звёзды турнира — Медведев, Джокович, Надаль

Даниил Медведев дебютирует в статусе 1-й ракетки мира! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом
Даниил Сальников
10 причин следить за Индиан-Уэллсом
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Удержит ли наш парень лидерство в рейтинге ATP по итогам первого «Мастерса» в сезоне?

Крупнейший теннисный «Мастерс», который проходит в калифорнийском Индиан-Уэллсе, вернулся на своё законное место в календаре. В 2020 году именно с него начались массовые отмены соревнований из-за коронавируса, в 2021-м соревнование проводилось в октябре и вот сейчас стартует, как и раньше, в марте.

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Оазис в пустыне

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе часто называют ещё неофициальным 5-м «Большим шлемом», поскольку в нём разыгрывается 7 кругов, а под сами соревнования зарезервированы в календаре 2 недели. Мужской турнир относится к категории «Мастерс-1000», а женский – WTA-1000, следовательно, за победу чемпионы получают 1000 рейтинговых очков. Место проведения соревнований довольно необычное. По сути, это оазис посреди калифорнийской пустыни. Ветер часто приносит на корт песок, и теннисисты называют покрытие в Индиан-Уэллсе наждачной бумагой. «Турнир в Индиан-Уэллсе очень часто бывает капризным. Там очень сухой воздух. Играть очень тяжело, губы просто рвутся от сухости. Результат очень часто непредсказуем», — сказал в интервью «Чемпионату» Борис Собкин.

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Бойкот сестёр Уильямс

Мужской турнир разыгрывается с 1974 года и, поблуждав по трём городам Аризоны и Калифорнии, обосновался в Индиан-Уэллсе в 1987 году. Рекорд по количеству титулов делят Роджер Федерер и Новак Джокович – по 5. Состязания среди женщин проводятся с 1989-го, и пока никому в истории не удавалось выиграть главный трофей 3 раза. По две победы у целой группы теннисисток – Мартина Навратилова, Мэри-Джо Фернандес, Штеффи Граф, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс, Ким Клейстерс, Даниэла Гантухова, Мария Шарапова и Виктория Азаренко. Турнир печально знаменит скандалом 2001 года, связанным как раз с Сереной, когда её освистали и обвинили в договорняке с сестрой Винус, после чего американки долго бойкотировали это соревнование.

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Шарапова среди рекордсменок

Для российских мужчин этот «Мастерс» не самый удачный. Лишь Андрей Чесноков в далёком 1992 году доходил тут до финала. А вот у женщин успехов в Индиан-Уэллсе было гораздо больше. Мария Шарапова выиграла здесь два титула (2006, 2013) и ещё раз становилась финалисткой (2012). Победы были также на счету Веры Звонарёвой (2009) и Елены Весниной (2017). До финала ещё доходили Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017) и Дарья Касаткина (2018).

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Первый крупный турнир без флага

По совместному решению WTA, ATP и ITF российские и белорусские теннисисты теперь выступают без национального флага и любого обозначения своей страны. И Индиан-Уэллс – первый крупный турнир, где у наших игроков вместо надписи RUS будет пустота. Тем не менее все игроки до соревнований допущены, все готовы сражаться за главный трофей.

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Дебют Медведева в статусе 1-й ракетки мира

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2022 станет дебютным для Даниила Медведева турниром, на котором он будет играть в статусе 1-й ракетки мира. Напомним, 28 февраля россиянин впервые в карьере поднялся на верхнюю строчку рейтинга ATP и продержится на ней как минимум 3 недели – до конца Индиан-Уэллса. Сейчас Медведев опережает Джоковича на 150 очков. Но 21 марта у Даниила сгорят 250 очков за титул в Марселе-2021, и, чтобы сохранить лидерство к следующему «Мастерсу» в Майами, россиянин должен в Калифорнии дойти как минимум до 1/4 финала. И то, если Джокович не наберёт там много очков.

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Джокович — да или нет?

Кстати, по поводу Джоковича. До сих пор неясно, сыграет ли серб на турнире или нет из-за своей позиции по вакцинации. По нынешним законам, человеку, чтобы попасть в США, нужно быть полностью вакцинированным. Есть некоторые лазейки, которые пытаются использовать команда серба и организаторы турнира, но мы все помним, чем для Новака закончилась попытка сыграть на Australian Open. Пока серб в сетке, он занял полагающуюся ему по рейтингу позицию, но в любой момент он может оказаться вне игры.

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Победные серии Надаля и Рублёва

Вообще, в мужской сетке значатся все сильнейшие на сегодняшний день игроки, включая Рафаэля Надаля, который в этом сезоне не знает пока поражений. Испанец завоевал 3 титула – в Мельбурне, на Australian Open и в Акапулько – и его победная серия длится уже 15 матчей. Ещё одна успешная серия принадлежит россиянину Андрею Рублёву. В феврале россиянин выиграл два титула – в Марселе и Дубае, победив 9 соперников.

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Солидные призовые

Турнир в США традиционно придерживается принципа равенства призовых для мужчин и женщин. Общий сумма выплат игрокам составляет солидные $ 16 953 510. Участник или участница 1-го круга получат по $ 18 200, а чемпион и чемпионка – по $ 1 231 245.

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Расклад мужской сетки

По итогам жеребьёвки в одну половину мужской сетки попали Медведев (1) и Надаль (4). Это значит, что финалисты Australian Open – 2022 могут встретиться в Индиан-Уэллсе в полуфинале. В другой половине оказались Джокович (2) и Александр Зверев (3). Если все высоко сеяные теннисисты дойдут до 1/4 финала, то пары будут выглядеть так: Медведев (1) – Стефанос Циципас (5), Надаль (4) – Каспер Рууд (8), Маттео Берреттини (6) – Зверев (3), Рублёв (7) – Джокович (2). В посев попали и ещё два россиянина – Аслан Карацев (22) и Карен Хачанов (25). Отметим, что все сеяные игроки на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе пропускают первый круг и начинают борьбу со второго раунда.

ATP Мастерс-1000. Индиан-Уэллс – 2022. Сетка

Расклад женской сетки

В женском турнире не принимает участия 1-я ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Сетку возглавила чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова, но она уже после жеребьёвки снялась из-за травмы локтя. Самый высокий посев среди участниц в итоге оказался у Арины Соболенко из Беларуси. Кстати, она попала в одну восьмушку сетки со своей соотечественницей – Викторией Азаренко, и в случае успешного выступления обеих они встретятся в 4-м круге.

В сетке также значатся 6 теннисисток из России – Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (23), Людмила Самсонова (28), Екатерина Александрова, Вера Звонарёва и Анастасия Потапова.

WTA-1000. Индиан-Уэллс – 2022. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за Индиан-Уэллсом-2022. Турнир пройдёт с 9 по 20 марта.

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