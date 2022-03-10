«Солнечный дубль» без Джоковича! Знаменитого серба не пустили в США на два «Мастерса»

В ночь со вторника на среду по московскому времени в Калифорнии прошла жеребьёвка первого в сезоне мужского «Мастерса». Сетку возглавил новоявленный лидер мирового рейтинга Даниил Медведев из России, а второй номер посева получил 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. При этом разговоры о том, будет ли участвовать в турнире Джокович или его опять не допустят к старту из-за позиции по вакцинации, шли как до жеребьёвки, так и после.

Уже когда сетка был опубликована, организаторы сделали заявление о шансах серба выступить в Калифорнии: «Новак Джокович находится в заявочном листе турнира и поэтому участвовал в жеребьёвке. Мы находимся в контакте с его командой; несмотря на это, пока нет определённости, будет ли он участвовать в турнире, получит ли разрешение на въезд в страну».

И вот спустя сутки после жеребьёвки появилась официальное сообщение о том, что Джокович не сыграет ни на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, ни на аналогичном турнире в Майами. То есть «Солнечный дубль», как называют связку этих американских «Мастерсов», пройдёт без знаменитого серба. «Хотя меня автоматически включили в турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно. CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США. — Прим. «Чемпионата») подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США. Удачи тем, кто выступает в этих прекрасных турнирах», — написал Джокович в своих соцсетях.

Поскольку мужской турнир ещё не стартовал, то после снятия посеянного под вторым номером Новака был проведён «допосев». 33-й номер получил болгарин Григор Димитров, который и занял место Джоковича в сетке. А освободившаяся от Димитрова позиция досталась лаки-лузеру Жоау Соузе из Португалии. В нижней половине сетки, где должен был сыграть серб, из наивысших номеров посева остались Александр Зверев (3), Маттео Берреттини (6) и Андрей Рублёв (7).

Снятие Джоковича с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе существенно повлияло на борьбу за первое место в рейтинге ATP. На данный момент лидер Даниил Медведев опережает серба на 150 очков. Но после завершения турнира в Калифорнии у россиянина отнимутся 250 очков за прошлогодний титул в Марселе, и он уже сам будет отставать от Новака на 100 баллов. Чтобы удержать первое место, россиянину нужно набрать более 100 очков, то есть дойти минимум до 1/4 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Но зато теперь Даниилу не нужно оглядываться на то, как сыграет главный соперник. Всё теперь в руках самого Медведева.

Снятие Джоковича означает, что рекорд по количеству титулов в Индиан-Уэллсе в этом году не изменится. На данный момент по 5 побед имеют в активе сам серб и швейцарец Роджер Федерер, который пропускает часть сезона из-за травмы ноги. Любопытно, что из чемпионов прошлых лет на нынешнем турнире не сыграют также австриец Доминик Тим (2019) и Хуан-Мартин дель Потро (2018). В итоге в сетке остались только два триумфатора прошлых лет – Рафаэль Надаль (2007, 2009, 2013) и действующий победитель Кэмерон Норри.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт с 10 по 20 марта. Победитель получит $ 1 231 245 призовых.