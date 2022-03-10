Почти всю карьеру Рафаэль Надаль провёл под руководством авторитарного дяди, но теперь сам принимает главные решения.

Надаль не менял тренера 27 лет и отказывался от психолога. Кто входит в команду испанца

Рафаэль Надаль подошёл к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе в качестве одного из главных претендентов на победу. В этом году он не знает поражений и, помимо Australian Open, выиграл ещё два титула – в Мельбурне и Акапулько. Особый статус испанского теннисиста на американском турнире подчёркивает даже директор «Мастерса», которому, казалось бы, необходимо сохранять беспристрастность.

«Рафаэлю Надалю 35 лет, но он никогда не начинал сезон так, как в этот раз, – сказал в интервью Tennis365 руководитель турнира Томи Хаас. – Есть молодые игроки – Рублёв, Медведев, Зверев, Циципас. Многие парни стучатся в дверь. Но Надаль должен быть фаворитом».

Вероятно, собственное превосходство над соперниками осознаёт и Рафа. Испанец, судя по публикациям в «Инстаграме», находится в прекрасном настроении: постит фото с калифорнийскими пейзажами, а в подписях к ним демонстрирует полную готовность сражаться за победу.

«Если я видел, что мы одни, у меня сразу же холодело в желудке»

Поддерживать дух и тело в порядке Надалю помогает команда специалистов. Рафа пользуется услугами крайне ограниченного числа людей и редко предпринимает кадровые перестановки в своём штабе. Это отличает испанца от принципиальных конкурентов – Джоковича и Федерера. С Новаком работали, например, диетолог и духовный гуру, а Роджер за всю карьеру сменил больше десятка тренеров.

Надаль, в свою очередь, до последнего времени отказывался даже от взаимодействия с психологом, хотя ещё с конца прошлого десятилетия ментальная терапия расценивается в туре как обыденность. Перед Олимпиадой-2016 Рафа, переживавший тогда очередной период напряжённой борьбы с травмами, допустил возможность обращения к психологу. Но добавил, что впредь распространяться об этом не будет.

Надаль никогда не радовал публику откровениями. Наверняка многие подробности его расставания с тренером и по совместительству дядей – Тони Надалем – тоже остались неизвестными. Тони тренировал племянника с 1990 по 2017 год, то есть на протяжении 27 лет! Сначала Рафа занимался в группе, а в возрасте 13 лет перешёл на индивидуальное обучение.

Жёсткие методы дяди Тони едва ли составляют тайну для тех, кто следил за карьерой Рафаэля. Некоторыми эпизодами из совместной жизни делился сам теннисист.

«Он использовал грубый язык, много кричал, запугивал меня – особенно тогда, когда рядом не было других мальчишек и мы были одни», – вспоминал Надаль в автобиографии, выпущенной в 2011 году. – Если я приходил на тренировку и видел, что мы одни, у меня сразу же холодело в желудке. Мой друг Михель Анхель Мунар как-то вспомнил, как Тони, если видел, что моя голова занята какими-то посторонними мыслями, мог очень сильно ударить по мне мячом, но не для того, чтобы сделать больно, а просто, чтобы испугать и привлечь моё внимание».

Впрочем, зла на дядю Рафа не держит – в публичном поле он, напротив, регулярно отвешивал для Тони щедрые порции комплиментов. «Если бы он не обращался со мной так жёстко, когда я был в группе маленьких детей, изучавших теннис, если бы я не плакал от несправедливости и обиды, вероятно, я бы никогда не стал таким игроком, каким являюсь сегодня», – анализировал испанец в собственной книге.

«Настало время для свежей крови?»

Уход дяди из своей команды в октябре 2017 года Надаль объяснил тем, что тот устал от постоянных путешествий. Правда, и нынешний основной тренер Рафаэля – Карлос Мойя – периодически пропускает турниры с участием своего подопечного. Так, за Australian Open – 2021 Мойя наблюдал из Испании.

Слова, сказанные Тони после разрыва, тоже оставили почву для домыслов. «Пока Рафаэлю не исполнилось 17 лет, всё решал я. Затем Карлос Коста стал менеджером. Затем отец [Рафаэля] стал ближе, у каждого было своё мнение. И правда в том, что с каждым годом я принимал всё меньше решений, а потом перестал решать хоть что-либо», – признался дядя теннисной звезды в интервью ESPN.

Впрочем, скорее всего, родственный союз распался по игровым причинам. Эксперты и раньше отмечали необходимость изменений в команде Надаля. «Он играет с большим усилием и энергией, но, может быть, настало время для свежей крови в лагере Надаля? Мы можем это сказать? Дядя Тони расстроится», – говорил летом 2015 года шестикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой.

За четыре года до этого всё в той же автобиографии сам Рафа аккуратно отмечал, что авторитет дяди слабеет: «Возможно, это совпадение, но я вижу, что у Тони тоже есть свои сомнения, и он часто противоречит сам себе, что он больше не является тем всезнающим волшебником из детства».

От дяди к первой ракетке

В итоге Надаль прислушался – то ли к мнению со стороны, то ли к собственным ощущениям – и в декабре 2016 года начал сотрудничество с Карлосом Мойей. Поначалу экс первая ракетка мира ассистировал Тони, но после его отставки стал ведущим наставником Рафы.

Лучшим достижением в игровой карьере Мойи остался титул на «Ролан Гаррос» – 1998. За год до этого он проиграл финал Australian Open. Больше в финалах мэйджоров испанец не выступал, а в марте 1999-го стал 1-й ракеткой мира. Тренерский путь Карлоса начался не самым выдающимся образом. В 2014 году сборная Испании под его руководством впервые за 19 лет вылетела из Мировой группы Кубка Дэвиса.

Но с Надалем всё получилось иначе. Рафа взял семь «Шлемов» за пять сезонов при Мойе – четыре «РГ», два US Open и один Australian Open. Возможно, Карлос лучше, чем кто-либо на планете, понимает Рафаэля. Как и его нынешний подопечный, Мойя особенно любил играть мощными кручёными ударами и постоянно забегал под форхенд. Кроме того, Мойя, будучи левшой, держал ракетку в правой руке – у правши-Надаля обратная ситуация.

«Карлос привнёс в работу новую позитивную энергию, – радовался Надаль через год после первой тренировки с Мойей. – Занятия изменились, мы начали работать над некоторыми конкретными вещами. Когда приходит новый человек, слушать становится легче, потому что это новый голос».

«Старый» голос, несмотря на уход Тони, в команде Надаля тоже остаётся. Работавший с Рафаэлем с 2005 года Франсиско Ройг продолжает ему помогать. Ройг не хватал звёзд с неба, будучи игроком: ни на одном из мэйджоров он не смог пробраться дальше третьего круга. При этом в парном разряде испанец, которому через три недели исполнится 54 года, стал победителем девяти турниров ATP.

Ещё один старожил штаба Надаля – физиотерапевт Анхель Мартин. А последний на данный момент новичок в команде знаменитого испанца – его соотечественник Марк Лопес. Вместе с ним Рафа выступал в парном разряде на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и завоевал золото.

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Мойя утверждает, что чёткой иерархии в штабе нет – формально именно Карлос является главным ответственным за тренировочный процесс Надаля, но фактически обязанности между ним и Ройгом распределены равномерно.

Кроме того, Мойя неоднократно утверждал, что все основные решения относительно своей игры и карьеры теперь принимает сам Надаль.

Любопытно, что в первые годы выступлений на профессиональном уровне Рафа прибегал к помощи сторонних специалистов. Один из них, по всей видимости, попытался прорекламировать себя за счёт Надаля.

В октябре 2009 года Рафаэль провёл двухчасовое занятие с тренером Оскаром Боррасом. По его словам, спортсмен искал советы по улучшению подачи. Консультация, как посчитал Боррас, помогла Рафе увеличить скорость подачи со 170 до 195 км в час, благодаря чему он смог выиграть US Open – 2010. Боррас обратился в суд Мальорки и запросил у Надаля подписать Акт примирения. Суд отклонил требования истца. Испанские журналисты предположили, что таким образом Боррас хотел пропиарить собственную теннисную школу в Аликанте.

Несмотря на усилия Борраса, как минимум одна испанская школа тенниса остаётся куда более популярной – и это академия Рафаэля Надаля. Подготовкой юных спортсменов занимаются не только штатные тренеры школы, но и все наставники Рафы, нынешние и бывший – Мойя, Ройг и Тони Надаль.