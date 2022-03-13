У Осаки опять истерика! «Помогли» болельщица и российская красавица Вероника Кудерметова

В Калифорнии проходит крупнейший турнир WTA-1000, в котором сетка рассчитана на 7 кругов и 96 участниц. Но даже в такой обширный список поначалу не попадала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница Индиан-Уэллса-2018 и самая богатая спортсменка мира последних лет Наоми Осака.

Лишь после снятия итальянки Камилы Джорджи японка последней по рейтингу смогла войти в число участниц. На старте соревнований Осака не без проблем справилась с чемпионкой US Open – 2017 американкой Слоан Стивенс – 3:6, 6:1, 6:2. А вот во втором круге в матче с российской красавицей Вероникой Кудерметовой, посеянной под 21-м номером, что-то пошло не так.

Для Наоми и Вероники это был первый очный поединок, хотя они должны были встретиться раньше – в полуфинале Мельбурна-2022. Но Осака с того матча снялась, а Кудерметова прошла без борьбы в свой первый в сезоне финал. Японка не смогла быстро войти в игру и потеряла свою подачу в первом же гейме. Мало того, что она расстроилась из-за этой неудачи, так ещё и во время смены сторон какая-то болельщица крикнула ей: «Осака – отстой!». После этого у Наоми началась истерика. Её буквально трясло до конца матча. «Помогла» ещё и шикарная игра Вероники Кудерметовой, которая буквально парила на корте.

Уже через 32 минуты после начала поединка японка получила «баранку» от российской теннисистки – 0:6. В какой-то момент Осака просила микрофон у судьи, чтобы высказать свою позицию в адрес болельщиков. Ей это сделать не позволили. Арбитр тем не менее успокаивала Наоми как могла. Но перевернуть игру японка так и не сумела – второй сет она тоже проиграла, правда, с более приличным счётом – 4:6.

Уже после завершения поединка организаторы турнира всё же дали Осаке микрофон, чтобы она выступила перед стадионом. «Я просто хочу сказать вам спасибо. Честно говоря, мне уже кричали подобное в прошлом, но меня это, правда, не беспокоило. Но дело в том, что это произошло здесь, в Индиан-Уэллсе. Я смотрела видео о том, как здесь расстраивали Серену и Винус. Если вы никогда не видели, посмотрите. Я не знаю почему, но мне засело это в голову и продолжало повторяться», — заявила теннисистка.

Напомним, в 2001 году в том же Индиан-Уэллсе разгорелся грандиозный скандал. Сестёр Уильямс обвинили в договорняке за отказ Винус выйти на полуфинал с Сереной. И затем во время финала с Ким Клейстерс активно освистывали американку. Сёстры настолько расстроились, что объявили турниру бойкот, который продлился около 15 лет. «Я была подростком, а зрители меня освистывали. Это была белая публика! Да и в центре города в основном все были белые. Мне же как темнокожей женщине было нелегко. Когда я вышла на корт, зрители начали освистывать меня. Мне удалось одержать победу, но кто хотел бы вернуться на этот турнир после такого? Мне нужно было время, чтобы подумать», — сказала Серена позднее в интервью.

Что касается Осаки, то она давно испытывает проблемы психологического характера. Перед самым «Ролан Гаррос» — 2021 японка отказалась беседовать с прессой, за что ей пригрозили штрафом и дисквалификацией. Наоми не выдержала давления и после победы в первом круге снялась с турнира.

Следом она пропустила несколько крупных соревнований, включая Уимблдон, до самой Олимпиады в Токио. Там ей доверили право зажечь огонь в олимпийской чаше, но в самом турнире Осака выступила крайне неудачно и проиграла в третьем круге. В итоге к Индиан-Уэллсу-2022 японка скатилась в конец первой сотни рейтинга.

Перед стартом крупного турнира в Калифорнии Наоми заявила, что её психологические проблемы уже позади: «Если честно, думаю, что сейчас я нахожусь в мире с самой собой. И это замечательное чувство. Хочу добиваться успеха на турнирах. Но важно понимать, что я прикладываю все усилия. В Австралии у меня было это чувство. Покидала корт, думая: «Знаешь, ты сделала всё, что могла». Но, как показал матч с Кудерметовой, Осаке ещё далеко до идеального состояния.