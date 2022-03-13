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Скандал в Индиан-Уэллсе: Наоми Осака устроила истерику из-за выкрика болельщицы и шикарной игры Вероники Кудерметовой

У Осаки опять истерика! «Помогли» болельщица и российская красавица Вероника Кудерметова
Даниил Сальников
Наоми Осака устроила истерику
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Самая богатая спортсменка мира ушла в слезах после поражения на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. Что случилось?

В Калифорнии проходит крупнейший турнир WTA-1000, в котором сетка рассчитана на 7 кругов и 96 участниц. Но даже в такой обширный список поначалу не попадала четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница Индиан-Уэллса-2018 и самая богатая спортсменка мира последних лет Наоми Осака.

Лишь после снятия итальянки Камилы Джорджи японка последней по рейтингу смогла войти в число участниц. На старте соревнований Осака не без проблем справилась с чемпионкой US Open – 2017 американкой Слоан Стивенс – 3:6, 6:1, 6:2. А вот во втором круге в матче с российской красавицей Вероникой Кудерметовой, посеянной под 21-м номером, что-то пошло не так.

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Для Наоми и Вероники это был первый очный поединок, хотя они должны были встретиться раньше – в полуфинале Мельбурна-2022. Но Осака с того матча снялась, а Кудерметова прошла без борьбы в свой первый в сезоне финал. Японка не смогла быстро войти в игру и потеряла свою подачу в первом же гейме. Мало того, что она расстроилась из-за этой неудачи, так ещё и во время смены сторон какая-то болельщица крикнула ей: «Осака – отстой!». После этого у Наоми началась истерика. Её буквально трясло до конца матча. «Помогла» ещё и шикарная игра Вероники Кудерметовой, которая буквально парила на корте.

WTA-1000. Индиан-Уэллс – 2022. Сетка

Уже через 32 минуты после начала поединка японка получила «баранку» от российской теннисистки – 0:6. В какой-то момент Осака просила микрофон у судьи, чтобы высказать свою позицию в адрес болельщиков. Ей это сделать не позволили. Арбитр тем не менее успокаивала Наоми как могла. Но перевернуть игру японка так и не сумела – второй сет она тоже проиграла, правда, с более приличным счётом – 4:6.

Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
13 марта 2022, воскресенье. 08:05 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Уже после завершения поединка организаторы турнира всё же дали Осаке микрофон, чтобы она выступила перед стадионом. «Я просто хочу сказать вам спасибо. Честно говоря, мне уже кричали подобное в прошлом, но меня это, правда, не беспокоило. Но дело в том, что это произошло здесь, в Индиан-Уэллсе. Я смотрела видео о том, как здесь расстраивали Серену и Винус. Если вы никогда не видели, посмотрите. Я не знаю почему, но мне засело это в голову и продолжало повторяться», — заявила теннисистка.

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Напомним, в 2001 году в том же Индиан-Уэллсе разгорелся грандиозный скандал. Сестёр Уильямс обвинили в договорняке за отказ Винус выйти на полуфинал с Сереной. И затем во время финала с Ким Клейстерс активно освистывали американку. Сёстры настолько расстроились, что объявили турниру бойкот, который продлился около 15 лет. «Я была подростком, а зрители меня освистывали. Это была белая публика! Да и в центре города в основном все были белые. Мне же как темнокожей женщине было нелегко. Когда я вышла на корт, зрители начали освистывать меня. Мне удалось одержать победу, но кто хотел бы вернуться на этот турнир после такого? Мне нужно было время, чтобы подумать», — сказала Серена позднее в интервью.

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Что касается Осаки, то она давно испытывает проблемы психологического характера. Перед самым «Ролан Гаррос» — 2021 японка отказалась беседовать с прессой, за что ей пригрозили штрафом и дисквалификацией. Наоми не выдержала давления и после победы в первом круге снялась с турнира.

Следом она пропустила несколько крупных соревнований, включая Уимблдон, до самой Олимпиады в Токио. Там ей доверили право зажечь огонь в олимпийской чаше, но в самом турнире Осака выступила крайне неудачно и проиграла в третьем круге. В итоге к Индиан-Уэллсу-2022 японка скатилась в конец первой сотни рейтинга.

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Перед стартом крупного турнира в Калифорнии Наоми заявила, что её психологические проблемы уже позади: «Если честно, думаю, что сейчас я нахожусь в мире с самой собой. И это замечательное чувство. Хочу добиваться успеха на турнирах. Но важно понимать, что я прикладываю все усилия. В Австралии у меня было это чувство. Покидала корт, думая: «Знаешь, ты сделала всё, что могла». Но, как показал матч с Кудерметовой, Осаке ещё далеко до идеального состояния.

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