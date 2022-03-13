Юбилей Андрея Рублёва в Индиан-Уэллсе! Россиянин довёл серию побед до 10 матчей

Россиянин Андрей Рублёв уверенно стартовал на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе и довёл серию побед до 10 матчей. С юбилеем, Андрей!

В Калифорнии набирает обороты первый в сезоне турнир серии «Мастерс». В сетке Индиан-Уэллса, рассчитанной на 7 кругов и 96 теннисистов, изначально было заявлено четверо россиян. Причём все они – Даниил Медведев (1), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (22) и Карен Хачанов (25) – как сеяные игроки вступили в борьбу только со второго раунда. Первым свой стартовый матч провёл новоявленный лидер мирового рейтинга Даниил Медведев, который за 1 час 11 минут уверенно справился с квалифаером Томашем Махачем из Чехии – 6:3, 6:2. Вслед за ним в субботней программе дня на корт вышел Карен Хачанов, который ничего не смог поделать с американцем Дженсоном Бруксби. Причём первый сет россиянин уступил с «баранкой» – 0:6, 3:6.

Нижнюю половину сетки должен был возглавить 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Но сербу не позволили въехать в США из-за отказа от вакцинации, и его в итоге убрали из сетки, как это было на Australian Open. Поскольку это произошло до старта соревнований, был произведён «допосев». 33-й номер получил болгарин Григор Димитров, который и занял место Джоковича в сетке. А позиция Димитрова досталась лаки-лузеру. Из высоких номеров посева в итоге в нижней половине сетки остались Александр Зверев (3), Маттео Берреттини (6), Андрей Рублёв (7) и Феликс Оже-Альяссим (9).

Россиянин Андрей Рублёв подошёл к турниру в Индиан-Уэллсе с потрясающей серией из 9 побед, одержанных над соперниками в Марселе и Дубае, где он завоевал титулы. Турнир в Калифорнии пока не самый удачный для Андрея. Он играл тут 5 раз, причём трижды начинал с квалификации, и лишь 2 раза доходил до 3-го круга (2019, 2021). Первым соперником россиянина в розыгрыше-2022 стал немецкий левша Доминик Кёпфер. В конце прошлого года теннисисты уже играли друг с другом в рамках полуфинала Кубка Дэвиса – 2021 в Мадриде, и тогда впечатляющую победу одержал Рублёв – 6:4, 6:0 за 49 минут!

На сей раз Андрей и Доминик долго примерялись друг к другу. В 5-м гейме Рублёв наконец-то заработал двойной брейк-пойнт, но реализовать свои шансы не смог. А уже следом Кёпфер забрал подачу соперника и повёл 4:2. Россиянин тут же вцепился в гейм соперника и с третьей попытки отыграл брейк. Казалось, дело идёт к тай-брейку, но при счёте 5:5 Андрей сделал брейк под ноль и подал на партию – 7:5 за 51 минуту.

В начале второй партии теннисисты снова уверенно держались свои подачи. При счёте 3:2 в пользу Кёпфера к немцу вышел на корт врач, который замотал ему правое бедро. Видимо, это не особо помогло Доминику, потому что через гейм Рублёв сделал брейк – 4:3. И хотя Кёпфер тут же отыгрался – 4:4, россиянин вцепился в следующую подачу соперника и с 4-го брейк-пойнта его дожал – 5:4. Во время подачи на матч Андрей потерял матчбол, затем спасся с трёх брейк-пойнтов и всё же додавил соперника – 7:5, 6:4 за 1 час 46 минут.

Так Рублёв довёл свою победную серию до 10 матчей с учётом титулов в Марселе и Дубае. А параллельно с ним в борьбу вступил и Аслан Карацев, которому противостоял 32-летний американец Стив Джонсон, получивший уайлд-кард от организаторов. Теннисисты ранее друг с другом не встречались. С самого начала матча борьба шла в основном на подаче Карацева. В 6-м гейме он отыграл 5 брейк-пойнтов, в 10-м и 12-м – ещё 4, которые автоматически стали сетболами. На тай-брейке была равная борьба, но в концовке удача улыбнулась Стиву – 7:6 (7:5) за 1 час 4 минуты. Во втором сете продолжились проблемы Аслана на своей подаче. Он не удержал первый же гейм, в 3-м отыгрался с двойного брейк-пойнта, а вот в геймах соперника ничего поделать не смог. В итоге Джонсон победил 7:6, 6:4 за 1 час 46 минут.

Из-за неудачи в Индиан-Уэллсе в новом рейтинге Аслан Карацев, у которого сгорят очки за прошлогодний титул в Дубае, откатится на границу топ-30. А вот Рублёв дальше померится силами с победителем пары Накашима – Тиафо.