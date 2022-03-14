Медведев потерял 1-е место! Даниил проиграл в Индиан-Уэллсе и выместил гнев на ракетке

Даниил Медведев сенсационно проиграл уже в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе французу Гаэлю Монфису. Причём весь свой гнев за неудачу на корте россиянин выместил на ракетке. Расстраиваться было из-за чего, ведь он потеряет 1-е место в рейтинге ATP!

На первом в сезоне турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершились два круга. Из четырёх россиян, начавших борьбу на этих соревнованиях, в 3-й раунд пробились только двое – Медведев и Рублёв. А вот Аслан Карацев и Карен Хачанов уже сошли с дистанции. Продолжил победную серию, начатую в Марселе и Дубае, Андрей Рублёв. После успешного стартового для себя поединка в Калифорнии с немцем Домиником Кёпфером теперь у россиянина 10 подряд выигранных матчей. Вот такой своеобразный юбилей.

Уверенно начал сражение на турнире и новоявленный лидер мирового рейтинга Даниил Медведев. В стартовом поединке россиянин не испытал проблем с чешским квалифаером Томашем Махачем. Медведеву потребовалось для выхода в третий круг всего 1 час 11 минут – 6:3, 6:2. «Я действовал достаточно стабильно. Первый сет был ровным. Соперник допустил несколько невынужденных ошибок, а в важные моменты, возможно, принял неверные решения. Хотя счёт 6:3, 6:2 и кажется убедительным, но, если посмотреть саму игру, всё было не так просто. Я рад, что у меня получилось. Мне приятно вернуться в Индиан-Уэллс. Очень рад, что играю в теннис и занимаюсь любимым делом. Всегда стараюсь показывать максимум. Во время сезона очень много матчей, поэтому иногда играть очень непросто, но сегодня мне удалось сохранить спокойствие и действовать стабильно, что оказалось достаточным для победы», — заявил россиянин после матча.

Даниил на этом турнире не только борется за титул, но ещё и пытается защитить свою первую позицию в рейтинге. Дело в том, что пока россиянин опережает идущего вторым Джоковича на 150 очков. Но после завершения Индиан-Уэллса у Медведева сгорят 250 баллов за титул в Марселе-2021, и тогда уже он будет отставать от серба на 100 очков. Эту недостающую разницу Даниил обязан был набрать по итогам Индиан-Уэллса. А для этого ему надо как минимум выйти в 1/4 финала. «Я знал об этом, давно слышал. Не думаю, что это оказывает на меня дополнительное давление, потому что это ничего не меняет, потому что мне всё равно придётся сыграть с парой крутых парней до четвертьфинала, если доберусь до него. Я должен их победить, иначе потеряю первую позицию. Но если я всё-таки проиграю, допустим, выдам плохой матч или соперник сыграет потрясающе, у меня будет следующий турнир в Майами, где я попытаюсь набрать максимум очков», — сказал Медведев после первого матча.

Соперником россиянина по 3-му кругу стал 35-летний француз Гаэль Монфис. Теннисисты дважды встречались в начале сезона-2019 и обменялись тогда победами: в полуфинале Софии выиграл Медведев, а в полуфинале Роттердама – Монфис. Француз неплохо проводит начало сезона. Он выиграл титул в Аделаиде, причём одолел в финале Карена Хачанова из России, а на Australian Open добрался до 1/4 финала, где уступил в 4 сетах итальянцу Маттео Берреттини. Но, вернувшись в Европу, Гаэль был вынужден взять паузу в выступлениях из-за проблем со здоровьем. И вот после месячного перерыва Монфис снова в игре. Во 2-м круге Индиан-Уэллса француз, посеянный под 26-м номером, без особых проблем справился с сербом Филипом Краиновичем и вышел на Медведева.

Соперники поначалу уверенно держали свои подачи, причём Монфис пытался действовать разнообразно, плёл хитрые комбинации, укорачивал, даже подавал с руки и пытался заманить Даниила в ловушку. Иногда у француза это получалось, но вообще ему не хватало стабильности, и он частенько «заигрывался». Дело приближалось к тай-брейку, как вдруг в 9-м гейме у Гаэля случился провал. Он допустил несколько ошибок, в том числе и двойную, и Даниил сделал брейк под ноль, а затем уверенно подал на сет – 6:4 за 37 минут.

Во втором сете Монфису всё же удалось сделать брейк – 3:1, но Даниил тут же отыгрался. Впрочем, француз уже поймал кураж и, ободряемый зрителями и своей красавицей женой Элиной Свитолиной, сотворил ещё один брейк, который стал решающим в этом сете – 5:3. После этого Гаэль уверенно подал на сет – 6:3 и сравнял счёт по партиям. Третий сет Монфис начал ещё активнее и агрессивнее и в первом же гейме взял подачу Медведева. Даниил всю досаду выместил на ракетке, трижды ударив ей о корт. После этого наш теннисист собраться уже не смог и тут же отдал ещё одну свою подачу – 0:3. Ну а дальше уже было дело техники. Опытный француз не упустил такое преимущество и одержал волевую победу – 4:6, 6:3, 6:1 за 2 часа 7 минут.

Так Даниил Медведев сенсационно проиграл в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и упустил лидерство в мировом рейтинге. С понедельника, 21 марта, первой ракеткой мира снова станет Новак Джокович. Ну а в мужской одиночной сетке в Калифорнии остался лишь один россиянин – Андрей Рублёв.