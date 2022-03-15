Джокович снова станет первой ракеткой мира. Как же Медведеву вернуть лидерство?

За неделю до первого в сезоне «Мастерса», который стартовал в калифорнийском Индиан-Уэллсе, россиянин Даниил Медведев возглавил мировой теннисный рейтинг. Многомесячная гегемония Новака Джоковича была разрушена, и на запад США россиянин приехал в новом для себя статусе. Конечно, ему хотелось выступить там успешно, отметив таким образом главное достижение в карьере. Тем более что главный конкурент, как и на Australian Open, не был допущен до соревнования из-за нежелания вакцинироваться. Однако Медведев сошёл с дистанции уже после 3-го круга.

Вообще, турнир в Индиан-Уэллсе нельзя назвать удобным для Медведева. Он много раз жаловался на то, что хардовые корты здесь очень медленные. Вместо коротких розыгрышей приходится мучиться в долгих изматывающих ралли. Плюс сухой горячий ветер из пустыни часто приносит на корт безумное количество песка, превращая покрытие в наждачную бумагу. Ни разу за свою карьеру Медведев не прошёл в Индиан-Уэллсе дальше 4-го круга. Вот и сейчас, выиграв на старте у квалифаера из Чехии Махача, он затем, в следующем раунде, уступил французу Гаэлю Монфису. Причём Даниил выиграл первый сет, а потом позволил сопернику сотворить потрясающий камбэк. К сожалению, для поклонников россиянина это поражение привело к тому, что Медведев попрощался с первым местом в рейтинге ATP. По крайней мере, на какое-то время.

Дело в том, что после окончания Индиан-Уэллса, то есть в следующий понедельник, 21 марта, у Даниила сгорят 250 очков за прошлогодний титул в Марселе. И Джокович уже будет не отставать на 150 баллов, а опережать россиянина на 100. Чтобы не допустить этого, Даниилу надо было в Индиан-Уэллсе пробиться в 1/4 финала. Но ему не хватило для этого двух побед. Теперь в понедельник Джокович вернётся на первое место в рейтинге ATP, которое он занимал много месяцев подряд.

Так Медведев проведёт в ранге первой ракетки мира пока что всего 3 недели. Маловато, конечно, но были в истории случаи, когда теннисисты лидировали и того меньше. Так, например, Карлос Мойя был первой ракеткой всего 2 недели, Патрик Рафтер – и вовсе одну. А вот Марат Сафин после первых двух недель на теннисной вершине затем спустя два месяца снова стал первой ракеткой мира на 4 и ещё на 3 недели. Так что Медведеву есть с кого брать пример.

Как же теперь Медведев может вернуть лидерство? Сразу после Индиан-Уэллса там же, в США, но на Восточном побережье – во Флориде – пройдёт ещё один крупный «Мастерс», на котором опять не выступит Джокович. И вот там Медведев может набрать недостающие сейчас ему очки для того, чтобы опередить серба. Разница между Джоковичем и Медведевым после Индиан-Уэллса будет составлять 55 очков в пользу серба. А к концу Майами у россиянина сгорят ещё 180 очков за четвертьфинал-2021. У Новака отнимутся только 45 очков за Майами-2019. Таким образом, Джокович будет опережать соперника уже на 190 баллов. Это отставание от серба Даниил может компенсировать, если в Майами-2022 дойдёт как минимум до полуфинала. В этом случае он во второй раз обойдёт в рейтинге 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

Сможет ли Даниил добраться до полуфинала в Майами? Посмотрим. Если Индиан-Уэллс для него неудобный турнир, то Майами хоть и получше, но ненамного. Наивысший результат Медведев показал на этом «Мастерсе» в прошлом году, дойдя до 1/4 финала. Условия во Флориде тоже непростые, со своими особенностями – прежде всего это касается жары и влажности. Но, по крайней мере, хард там быстрый и куда комфортнее для Медведева, хотя в прошлом году Даниил испытал определённые проблемы в Майами. В одном из матчей у него были судороги, он еле ходил по корту, практически не мог передвигаться во время розыгрышей, но всё-таки дожал соперника. А вот потом проиграл в 1/4 финала Баутиста-Агуту. Но если и в Майами россиянину не удастся решить вопрос с первым местом, то дальше будет ещё сложнее, потому что наступит нелюбимый для Медведева грунтовый сезон, тем более что Джокович намерен уже полноценно вернуться в тур, начиная с «Мастерса» в Монте-Карло.