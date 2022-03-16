Последний русский в Индиан-Уэллсе не сдаётся! Рублёв обыграл американца в Калифорнии

Россиянин Андрей Рублёв в 3-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уверенно справился с хозяином кортов – американцем Фрэнсисом Тиафо — и вышел в 1/8 финала. Так что пока последний русский в Индиан-Уэллсе не сдаётся.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе завершились матчи 3-го круга. Изначально состав турнира в Калифорнии был весьма внушительным. В сетку попали все сильнейшие на сегодняшний день игроки, включая Новака Джоковича. Однако постепенно ряды фаворитов редели. Сначала с соревнований сняли Джоковича, поскольку санитарные правила США не позволили 20-кратному чемпиону «Шлемов» попасть в страну, а затем один за другим стали вылетать с турнира высоко сеяные игроки. В первом же матче зачехлили ракетки Александр Зверев (3-й номер посева) и Феликс Оже-Альяссим (9). Затем были выбиты Стефанос Циципас (5), Каспер Рууд (8) и первая ракетка мира Даниил Медведев. После вылета ещё и Аслана Карацева (22) с Кареном Хачановым (25) из российских игроков в одиночном разряде на «Мастерсе» в Калифорнии остался лишь Андрей Рублёв (7).

Напомним, подготовка к сезону у Андрея Рублёва получилась скомканной – после выставочного турнира в Абу-Даби он заболел коронавирусом и вынужден был пропустить ATP Cup. Буквально с чистого листа, не набрав достаточную форму, Рублёв вышел на старт Australian Open, но там его хватило только на три круга. В 1/16 финала он уступил хорвату Марину Чиличу. Зато после возвращения в Европу Андрей сумел наладить игру. Да ещё как! Сначала россиянин дошёл на ATP-500 в Роттердаме до 1/2 финала, выиграл 250-тысячник в Марселе, а затем и пятисотник в Дубае. В итоге к Индиан-Уэллсу у него была серия из 9 побед.

На «Мастерсе» в Калифорнии Андрей этот победный темп продолжил. В первом матче с немцем Домиником Кёпфером россиянин обошёлся без потери сета – 7:5, 6:4. А в третьем круге его соперником стал американец Фрэнсис Тиафо. Теннисисты знакомы ещё с детства. Их турнирные пути пересеклись в 1/4 финала юниорского US Open – 2014, и тогда победу в трёх сетах праздновал Тиафо. А совсем недавно, уже взрослом US Open – 2021 теннисисты устроили настоящую битву. Вначале по сетам повёл Рублёв – 1:0, потом вперёд вырвался Фрэнсис – 2:1. Россиянин счёт сравнял 2:2, но в концовке американца уже было не остановить. Так что к матчу в Индиан-Уэллсе-2022 Андрей подошёл с отрицательным балансом личных встреч с Тиафо.

Возможно, эти неприятные воспоминания о прошлых матчах с Тиафо и повлияли на неудачный старт Андрея в поединке в Калифорнии. Фрэнсис сразу же повёл с брейком – 2:0, но Рублёв быстро отыгрался – 2:2 и стал наращивать темп. В 8-м гейме он вцепился в подачу соперника и сделал брейк – 5:3, а затем подал на сет под ноль – 6:3 за 35 минут. В середине второй партии россиянин поймал соперника на ошибках и повёл с брейком – 3:2. Сразу же Тиафо получил двойной брейк-пойнт, но за счёт успешных действий на своей подаче Андрей угрозу отвёл, а затем уверенно добрался до победы – 6:3, 6:4 за 1 час 11 минут.

Так Андрей Рублёв одержал уже 11-ю победу подряд и пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где ему будет противостоять поляк Хуберт Хуркач (11). На этот раз у Андрея не будет дня отдыха, поскольку все поединки 4-го круга пройдут в среду. Кроме того, Рублёв остаётся в сетке и парного разряда, где выступает вместе с Асланом Карацевым. Они уже пробились в 1/4 финала.