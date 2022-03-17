Рублёв – в 1/4 финала Индиан-Уэллса! Теперь он самый высоко сеяный в своей половине сетки

На престижном «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв стал самым высоко сеяным теннисистом в своей половине сетки. Наш теннисист – уже в 1/4 финала!

В среду на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе прошли все матчи 4-го круга. И тенденция предыдущих дней, когда высоко сеяные игроки раз за разом уступали теннисистам с худшей позицией в рейтинге, продолжилась. Так итальянец Янник Синнер, посеянный под 10-м номером, неожиданно снялся с поединка с Ником Кирьосом. Сошёл с дистанции и другой представитель Италии – Маттео Берреттини (6). Таким образом, из оставшихся теннисистов в нижней половине сетки наивысший номер посева теперь у Андрея Рублёва (7). А кроме того, он единственный, представитель десятки, в этой части сетки.

Бывший игрок топ-10 Андрей Чесноков считает, что Рублёву вполне по силам выиграть турнир: «Рублёв может претендовать на победу в Индиан-Уэллсе. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Его игра напоминает мне игру Агасси. Андрей играет остро из любой точки. Это давление на любого игрока. Если соперник не в очень хорошей форме, то Рублёв его сносит. Андрей нашёл свою форму. Начинает показывать теннис всё лучше и лучше. На этом турнире его будет сложно остановить. Да, может проиграть, но сопернику, чтобы победить его, нужно будет пройти очень сложный путь».

К встрече 4-го круга с поляком Хубертом Хуркачем Андрей Рублёв подошёл с потрясающей победной серией – 11 матчей. Напомним, что россиянин завоевал титулы на турнире ATP-250 в Марселе и ATP-500 в Дубае. А на самом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Андрей уже справился в двух сетах с двумя соперниками – немцем Домиником Кёпфером и американцем Фрэнсисом Тиафо, которого до этого момента Рублёв ещё не обыгрывал.

25-летний Хуркач – ровесник Рублёва и старше его всего на 8 месяцев. Теннисисты отлично друг друга знают и уже трижды встречались на профессиональном уровне. В Риме-2020 и полуфинале Майами-2021 первенствовал Хуберт, а вот совсем недавно, в полуфинале Дубая-2022, Андрею удалось размочить счёт личных поединков – 1-2. Отметим, что Рублёв все 3 своих матча на калифорнийском «Мастерсе» – 2022 проводил в разное время. Если на старте соревнований с Кёпфером он играл с утра, а с Тиафо – глубокой ночью, то поединок с Хуркачем ему поставили посреди дня.

В первом сете была тягучая борьба на подаче каждого из соперников. В 3-м гейме Андрей добрался до брейк-пойнта, но реализовать его не смог. Зато в пятом всё получилось – Рублёв со второй попытки сделал брейк – 3:2. Впрочем, Хуркач тут же отыгрался – 3:3. Дальше теннисисты продолжили брать свои подачи. Андрей атаковал соперника, обострял игру, заставлял Хуберта ошибаться и в итоге получал брейк-пойнты. Но поляк выстоял, и дело дошло до тай-брейка. А там увереннее и надёжнее сыграл Рублёв, который выиграл сет – 7:6 (7:5) за 1 час 4 минуты. Во втором сете ни у кого из теннисистов не было брейк-пойнтов вплоть до 10-го гейма. Складывалось ощущение, что соперники копят силы на второй тай-брейк. Но тут Андрей взвинтил темп, заставил соперника ошибаться и под ноль взял подачу соперника. Отыграться Хуркачу уже не было возможности – 7:6, 6:4.

Так Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса и продолжил свою победную серию, которая теперь достигла 12 успешных матчей. Дальше в матче за путёвку в полуфинал встретится с болгарином Григором Димитровым (33), который занял в сетке место Джоковича.