Чёртова дюжина Андрея Рублёва. Он продлил победную серию и вышел в 1/2 финала «Мастерса»

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Андрей Рублёв продлил победную серию, доведя её до 13 матчей. Наш парень в полуфинале!

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе пришла пора решающих матчей. В четверг определились первые полуфиналисты в мужском одиночном разряде. Прошлогодний чемпион Кэмерон Норри уступил в 1/4 финала в двух сетах 18-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Поражение Норри назвать неожиданным сложно. Алькарас сейчас на ходу, недавно он выиграл грунтовый пятисотник в Рио-де-Жанейро и имеет в своём активе победы над Маттео Берреттини, Фабио Фоньини, Диего Шварцманом. Соперник Алькараса по полуфиналу определялся в поединке Надаль – Кирьос. В трёх сетах за три часа сильнее оказался 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Но Кирьос не был бы Кирьосом, если бы не устроил в этот день шоу. Он чуть не попал ракеткой в болбоя, пререкался по ходу матча с известным голливудским актёром Беном Стиллером, а также поспорил с журналистом во время пресс-конференции.

Так за выход в финал в верхней половине сетки поспорят два испанца, одному из которых 18 лет, а другому – 35. Есть в этом что-то символическое. «В плане карьеры Алькарас неудержим. У него есть все компоненты. Он очень эмоционален в игре, но скромен и много работает. Он хороший парень, напоминает меня, когда мне было 17-18 лет. Он талантливый и физически одарённый игрок, это здорово. Я очень рад за него. Пусть он в ближайшие месяцы будет самым опасным соперником. Я желаю ему успехов, но в целом, а не в нашем матче», — сказал Надаль.

В нижней половине сетки, где изначально самым высоко рейтинговым игроком был Новак Джокович (2), в 1/4 финала добрался лишь один представитель топ-10 – Андрей Рублёв (7). Для россиянина этот результат – лучший в карьере на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Ранее он ни разу не доходил даже до 4-го круга. Президент ФТР Шамиль Тарпищев так прокомментировал успех Андрея: «Рублёв отличается тем, что очень хорошо готов физически. Его даже часто приходится останавливать до того объёма, что можно сделать в тренировочном процессе. Андрей раньше всех набрал форму, играет в присущем ему агрессивном стиле. Победа над Хуркачем — очень хорошая именно по качеству игры. Рублёв должен как минимум быть в финале Индиан-Уэллса».

Соперником Рублёва по 1/4 финала стал болгарин Григор Димитров (33), который занял в сетке место Джоковича. Ранее теннисисты играли 4 раза перед этим поединком и счёт личных встреч у них был ничейным – 2-2.

Всё тот же Тарпищев рассказал, что нужно сделать Андрею, чтобы победить Григора: «Димитров хорошо играет комбинационно, но, как правило, против таких игроков Рублёв задаёт очень высокий темп игры. Задача в том, чтобы комбинаторика, которой обладает Димитров, не проявилась в должной мере. На больших скоростях играть разнообразно очень сложно. Думаю, Рублёву это удастся, и мы увидим его в полуфинале. Нужно действовать так же уверенно».

Игра действительно проходила в быстром темпе. Первым до брейк-пойнтов добрался Рублёв – уже в третьем гейме. Однако Димитров выстоял и тут же получил шанс взять подачу соперника. Но не удалось. А при счёте 2:2 россиянин добился брейка и с таким минимальным преимуществом добрался до подачи на сет. Однако здесь случилась осечка – Димитров воспользовался ошибками россиянина и под ноль сделал обратный брейк – 5:5. Но тай-брейка не случилось – Андрей опять сделал брейк и успешно подал на партию – 7:5. Что касается второго сета, то там уже преимущество Рублёва было очевидно. После того, как Димитров взял стартовый гейм, россиянин сумел выиграть 5 геймов подряд и повёл с двумя брейками – 5:1. Следом у Андрея был матчбол на подаче соперника, который реализовать не удалось. Однако в следующем гейме было решено – 7:5, 6:2 за 1 час 29 минут.

Так Андрей Рублёв впервые пробился в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а также продлил свою победную серию матчей, с учётом титулов в Марселе и Дубае, до 13. Следующим соперником россиянина будет победитель пары Кецманович – Фритц.