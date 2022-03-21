Уехал с корта на кресле, встречается с тиктокершей – американец, остановивший Надаля

Рано или поздно это должно было случиться – Рафаэль Надаль проиграл. В финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе прервалась 20-матчевая победная серия 35-летнего испанец. Теннисистом, который остановил 21-кратного победителя мэйджоров, оказался один из представителей поколения Next – 24-летний американец Тейлор Фритц.

Мощно ворвался в профессиональный тур

Калифорнийский трофей стал лишь вторым в коллекции американца. Первый он завоевал в июне 2019 года, когда не нашёл себе равных на не самом статусном травяном турнире в британском Истбурне. На пути к титулу Фритц обыграл Хуберта Хуркача и Сэма Куэрри.

Ещё несколько раз Тейлору не хватало буквально одного шага до победы. В феврале 2016 года – на старте своей профессиональной карьеры – Фритц добрался до финала в Мемфисе. В решающем матче он не смог удивить Кея Нисикори, но всё равно вошёл в историю – как самый молодой с 1989 года американец, попавший в финал турнира ATP. На тот момент Тейлору было чуть больше 18.

Впрочем, и без этого достижения первый полноценный сезон Фритца среди взрослых получился мощным. За год он трижды побеждал соперников из первой сотни мирового рейтинга, в том числе Пабло Карреньо-Бусту и Жереми Шарди. Проба пера на Australian Open тоже вышла многообещающей: в первом круге Фритц доставил неприятностей 22-й ракетке мира Джеку Соку, утянув соотечественника в долгий пятисетовик. По итогам сезона усилия Фритца признали функционеры ATP, удостоив его награды в номинации «Завтрашняя звезда».

Быстро потерял позиции и долго их возвращал

Однако утвердиться в роли будущего чемпиона Тейлору не удалось. Во втором сезоне его карьера дала резкий поворот и отклонилась с пути к титулам. В начале 2017 года он ещё смог подержаться на волне успеха: на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе выбил Марина Чилича, а на US Open – Маркоса Багдатиса. Но за остаток сезона Фритц нигде не пробил планку четвертьфинала и закономерно вывалился из топ-100.

Возвращать утраченные позиции Тейлор начал лишь в середине 2018 года. Больше других от взбодрившегося Фритца пострадал Александр Зверев. На Уимблдоне и Открытом чемпионате США немцу пришлось играть с американцем по 5 партий. Причём в Нью-Йорке Зверев уступил, позволив сопернику устроить впечатляющий камбэк с 0-2.

В 2019 году Фритц добился прогресса и на Australian Open – в третьем круге он зачехлил ракетку лишь по итогам встречи с Роджером Федерером. После победного Истбурна Тейлор сыграл ещё в двух финалах – базовой категории ATP-250 в Атланте и в мексиканском Лос-Кабосе.

В следующем сезоне американец снова появился в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии, а в феврале впервые дошёл до финала-пятисотника в Акапулько, где не совладал с Надалем.

Уехал с «Ролан Гаррос» на инвалидном кресле

Пандемию коронавируса Тейлор встретил в ранге 24-го номера в мире и на подъёме. Простой в игре сказался на теннисисте негативно: после возобновления соревнований он ни на одном из турниров не выиграл больше одного матча.

2021 год Фритц провёл без выдающихся взлётов, но, наконец, сумел обрести стабильность. Его потолком на мэйджорах остался третий круг, зато американец сыграл в пяти полуфиналах турниров ATP. Особенно удачно для уроженца Сан-Диего сложился предыдущий «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, из-за ковида состоявшийся в октябре. Тейлор обыграл сразу двух представителей первой десятки – Маттео Берреттини и всё того же Зверева.

Поставить победы на поток Фритцу не помешала даже травма. На «Ролан Гаррос» он порвал мениск и не смог самостоятельно покинуть корт. В итоге его увезли в раздевалку на инвалидном кресле. «Я не хотел никого пугать тем, что меня увезли на коляске, но другого выхода не было», – рассказал Тейлор.

Спортсмену пришлось сделать операцию. Его восстановление, судя по скорости и результатам, прошло безболезненно. Уже в июне Фритц выступил на Уимблдоне, а к осени окреп окончательно. С октября в активе Тейлора – пять побед над представителями топ-10.

Обыграл Надаля и обогатился

Перед встречей с Надалем в финале Индиан-Уэллса-2022 Фритцу тоже пришлось бороться с собственным организмом. На утренней тренировке он подвернул правую лодыжку. Финал был под угрозой срыва: команда американца рекомендовала ему сняться, но тот от советов отказался – и не зря.

В новую неделю Тейлор вошёл в качестве 13-й ракетки мира – это личный рекорд американца. Помимо титула победа над Рафой в решающем матче принесла ему ещё и $ 1,2 млн призовых – это аж шестая часть от всех его доходов за предыдущие 7 лет.

Впрочем, Фритцу некогда тратить деньги – если, конечно, он хочет стать лучшим игроком в семье. Тейлор – сын теннисных родителей. Отец тренировал, а мама Кэти Мэй играла. В конце 70-х она выходила в четвертьфиналы ТБШ и стояла 10-й в мировом рейтинге.

Свою семью Фритц тоже начинал строить с теннисисткой. В 18 лет он женился на сверстнице Ракель Педрасе, которая выступила на нескольких профессиональных турнирах. В 2017 году спортсмены стали родителями мальчика, но вскоре после этого их брак распался.

Фото: instagram.com/taylor_fritz

Новая девушка Тейлора – модель польского происхождения Морган Риддл – вряд ли обыграет своего парня в теннис, зато у неё больше подписчиков. За обновлениями аккаунта Морган в TikTok следят почти 230 тыс. пользователей. Правда, сам Тейлор от своей «тиктокерши» отстаёт ненамного: в «Инстаграме» за ним наблюдают 184 тыс. человек.