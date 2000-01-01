Сколько заработала себе на пенсию Эшли Барти
Австралийка завершила карьеру и уходит из тенниса не с пустыми руками.
Первая ракетка мира уходит
Эшли Барти объявила о завершении карьеры. В её активе три «Шлема» — «Ролан Гаррос» — 2019, Уимблдон-2021 и Australian Open — 2022. А US Open остался непокорённым.
Богатая пенсионерка
Сколько же заработала себе на пенсию Эшли Барти? По данным Daily Mail, её состояние оценивается в $ 47 млн.
Урожайный сезон — 2021
За последний полный сезон Эшли получила от спонсоров $ 3 млн, а на корте заработала ещё $ 3,9 млн. Это был рекорд тура в 2021-м.
Топ-8 среди всех спортсменок
Суммарно за 2021 году Барти заработала $ 6,9 млн. Это 8-й показатель среди всех спортсменок мира и 5-й – среди всех теннисисток после Наоми Осаки, сестёр Уильямс и Гарбинье Мугурусы.
Рекорд Австралии
Эшли Барти является самой богатой среди всех австралийских теннисистов и теннисисток в истории.
Топ-15 теннисистов мира
Кроме того, Эшли занимает 14-е место в истории тенниса по заработкам среди всех теннисистов и теннисисток.
Крупный чек
Самую солидную сумму призовых за свою победу Эшли получила в Париже, когда выиграла свой первый «Шлем». За титул на «Ролан Гаррос» — 2019 ей выдали чек на € 2,3 млн.
Галерея спонсоров
Среди спонсоров Эшли Барти такие известные бренды, как FILA, Head, Rado и Marriott Bonvoy.
Миллионы за титулы
Всего Эшли Барти выиграла 15 титулов в одиночном разряде, 12 – в парном и за карьеру суммарно заработала $ 32 млн призовых.
Коммерческие контракты
Кроме заработков на корте, Эшли получила солидную прибавку от спонсоров, рекламных и коммерческих контрактов. Сообщается, что этот доход составляет $ 15 млн.
Миллионы за победы и от спонсоров! Сколько заработала себе на пенсию Эшли Барти
Читайте также
Расклад призовых на «Мастерсе» в Майами
Самые известные и красивые теннисные пары
Расклад призовых на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Теннисные красавицы в детстве и сейчас
Кому из теннисистов разрешено применять допинг
Путь Даниила Медведева к вершине
Медведев – самый высокий среди первых ракеток мира
Новак Джокович попал в новый скандал
Все российские теннисисты во главе рейтинга
Невероятные версии, как допинг попадает в организм
Топ-20 теннисистов, которых оскорбляли хейтеры
Дель Потро повесил бандану на сетку и ушёл
Особенности отношений Курниковой и Иглесиаса
Медведев и Квят погоняли на карте
Как Мария Шарапова обустроилась в США
Куда пропала знаменитая теннисистка Мартина Хингис