«Масштаб бедствия неясен». Почему всё ещё жив русский теннис и что будет дальше?

С международных трасс, стадионов и залов уже месяц выталкивают сотни русских спортсменов. Россию забанили везде: в футболе, биатлоне, фигурном катании, лыжах, волейболе, баскетболе, хоккее. Но брать титулы ещё могут теннисисты. Возможно, на решение боссов ITF повлияли статус экс-№1 мира Даниила Медведева, отсутствие спонсоров в лице Федерации тенниса России и европейский стиль жизни.

Влияние Медведева, личный вид и отсутствие финансирования

Теннисисты – это такие ИП в мире спорта. Пока федерации многих видов, лучшие футбольные клубы и даже российские команды в гонках «24 часа Ле-Мана» держатся на богатстве корпораций и подачках государства, теннисисты работают на себя: налоги платят там, где живут, ищут спонсоров, а не помощи Федерации тенниса России. О безразличии ФТР к спортсменам ещё в юниорах рассказывала семья Медведевых, не нашёл поддержки в молодости и Андрей Рублёв. Бывшая теннисистка и экс-комментатор Eurosport Екатерина Бычкова также говорит о полной независимости тенниса от государства:



«Теннис – вид спорта не про страну, на самом деле. Да, мы защищаем флаг, но это коммерческий вид спорта: мы играем для себя, зарабатываем деньги, славу, играем «Большой Шлем» с бóльшим энтузиазмом, чем Олимпиаду. Теннис – он про эти достижения».



На профессиональном уровне Федерация включается на командных соревнованиях пару раз в год: Шамиль Тарпищев вальяжно с лавки курирует лучших теннисистов России на Кубке Дэвиса, Игорь Куницын справляется о результатах в женском турнире Билли Джин Кинг. В 2021-м титулы как раз взяли обе российские сборные, отобрав статус сильнейших у Испании и Франции. Повторить тот успех в 2022 году точно не получится – на командном уровне как раз и работает культура отмены: футбольную сборную лишили стыков на ЧМ-2022, волейбольную – чемпионата мира в России, а членство биатлонистов в международном Союзе временно заморозили.

Неудивительно, ведь биатлон, в отличие от тенниса, полностью на попечении государства. СБР (Союз биатлонистов России) оплачивает подопечным перелёты на Кубок мира, проживание, работу сервис-бригад, физио. Тогда как их коллеги из Франции и Норвегии выстраивают карьеру, рассчитывая на свой бюджет и деньги спонсоров: частных и в меньшей степени государственных. Так, Стурла Легрейд в дебютном сезоне КМ-2020/2021 выжил за счёт сбережений тёти и дяди, а также стипендии в € 1200 в месяц, что в четыре раза меньше средней зарплаты в Норвегии.



Возможно, поэтому непричастность к российской валюте помогает теннисистам обойти бан. Как и полная европеизация: Даниил Медведев – резидент Монако, Карен Хачанов – Дубая, Рублёв практически поселился в Барселоне, как и Дарья Касаткина – она лишь набегами в Москве. Релокация теннисистов на старте карьеры – вполне закономерная вещь. Перемещаться русским проще в пределах Европы – там проводят 60% турниров, плюс пит-стопы в Штатах и Австралии. Когда россиянам навещать родные места, если в 2021-м Рублёв взял 57 матчей, Медведев вообще закончил сезон лидером по количеству побед в туре – 68.

Спортсмены живут от турнира к турниру: перелёты, адаптация к покрытию, тренировки. Важно учитывать и полностью интернациональный тренерский штат: Дарью тренирует испанец Карлос Мартинес, Даниила – француз Жиль Сервара, Андрея – испанец Фернандо Висенте, Аслана Карацева – немецкий наставник Ян де Витт, Карена Хачанова – швед Фредрик Розенгрен. Исключить русских – отказать в работе иностранным специалистам, а вместе с тем, по мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, лишить теннисных чиновников крупной суммы.



«Это бизнес. Мы в прошлом году стали первыми в мире – выиграли три кубка, Токио, Даниил взял US Open. Первая нация в теннисе. А теннис – второй вид спорта по популярности после футбола. Помимо того, что впечатляют результаты, в теннисе зрители ходят на личность. К тому же турниры принадлежат ATP и WTA – частным организациям. А международной федерации принадлежат молодежно-юношеские турниры, отчасти ТБШ, которые, в общем-то, в руках стран – США, Австралии, Франции, Великобритании. А на этих турнирах решение того или иного вопроса зависит от личностей. Поэтому им невыгодно нас убирать. Многие вещи зависят от людей и их понятий», – уверен Тарпищев.

Сложно представить мужскую сетку без первых номеров АТР. Нельзя исключать влияния экс-№1 рейтинга Медведева, который стал лучшим месяц назад. ITF всегда прислушивался к топам: в разгар пандемии в 2020-м элите организовали антиковидный «пузырь». Пока остальные сидели на 14-дневном карантине, Биг-3 кайфовали в люксовых апартаментах. Да, недавний кейс с Новаком Джоковичем подпортил эту коммуникацию, но именно Федерация тенниса Австралии дала добро на въезд лучшего теннисиста мира в страну. Затормозили трансфер и депортировали Ноле уже пограничная служба и политики штата Виктория. Кажется, боссы за теннис и спортсменов.

Как и с ковидными паспортами, условия для въезда в страну и участия в турнире, скорее всего, будут выдвигать министры спорта: Великобритания, например, уже предъявила новые требования для российских теннисистов. В ответ АТР и WTA лишь пожали плечами – не в их компетенции.



«Организаторы, наверно, принимают основное решение, но если на них будет оказано давление, не думаю, что они смогут каким-то образом противостоять. Мы же должны понимать, что это все как-то взаимосвязано, закручено. И я не уверена, что они допустят кого-то так легко, если их сильно-сильно поддавят. Организаторы тоже принимали решение, чтобы Джокович приехал на Australian Open, а правительство не допустило. Этот пример был несколько месяцев назад. Можно сказать, организаторы имеют финальное слово, но как показала практика – нет», – рассуждает Бычкова.



Хотя Шамиль Тарпищев считает, что решать будут не политики, а значит, у теннисистов все шансы играть турниры:



«Они (теннисисты ATP и WTA. – Прим. «Чемпионата») имеют полновесный календарь. Теннисисты ни от чего не страдают, кроме отсутствия общения с тренерскими кадрами из России. Также, возможно, влияет психологическое давление. Директор парижского мэйджора Амели Моресмо уже заявила, что русские должны играть. Значит, они будут играть. Всё зависит от лиц. Чтобы совсем отстранили – такого, мне кажется, не будет».



Не давит и мировое теннисное сообщество: коллеги россиян активно высказываются о ситуации в мире, но не проецируют происходящее на корт. Хотя украинские теннисисты сразу выдвинули требование лишить русских айдентики: №20 WTA Элина Свитолина отказалась участвовать в турнирах до его выполнения. Нейтральная позиция мировой элиты, скорее, неожиданность – теннисисты часто забывают о профессиональной солидарности. Вспомнить того же многострадального Джоковича — теннисный мир не поддержал серба, а вновь указал на стратегическую ошибку коллеги.

Теннис будущего для России возможен?

Кажется, высшей точкой состоятельности российского спортсмена теперь будет условная Спартакиада с Беларусью и Китаем, что и показали биатлонные старты в Уфе. Топовые зарубежные тренеры и спортсмены уже уезжают домой, нашим – не дают приехать в Европу. Больно ударили и локальные санкции. Спонсоры на время заморозили контракты с биатлонистами и лыжниками: ушли производители экипировки Rossignol, под вопросом Fischer. Без качественного инвентаря и по склону не скатиться. Теннисистам же без adidas и Nike не пропахать заднюю, а без привычных ракеток и мячей не закрутить дропшот под сетку.

Если у российского футбола в виде прикрытия есть РПЛ, у волейбола – Суперлига, а у биатлона – чемпионат России, то с чем останутся теннисисты? В стране до 2022-го было всего два турнира международного класса: в Москве и Санкт-Петербурге. Первый упразднили, второй подобрал Казахстан – организаторы захотели поднять статус кубка: из турнира категории-250 сделать «пятисотник». Северная столица такой уровень бы не потянула, поэтому и согласилась на передачу.

«По слухам Москомспорта, сейчас все переориентируются на внутренние площадки: каким-то образом бывшие страны СНГ будут взаимодействовать. Даже детские турниры возвели в ранг RTT (Российский теннисный тур). Теперь всё будет внутри, и не знаю, наверное, Спартакиаду возродят. Масштаб бедствия неясен. Пока могут выезжать юниоры, но непонятно, как это дальше будет продолжаться», – считает Бычкова.



Какая альтернативная вселенная у теннисистов? Шамиль Тарпищев уверен, что санкции точно не коснутся мировой элиты, но, возможно, пострадает резерв – первые на замену. В России для них есть все условия.



«У нас создан Российский теннисный тур, где мы в год проводим около трёх тысяч соревнований. Для формирования 13-16-летних – ситуация вокруг менее пагубна, если ты имеешь такой календарь, как у нас. Потому что количество турниров помогает расти. 12-летних запустить играть до 14 лет, а 14-летних — до 16. Более маленькие растут. Надо организовать такую систему соревнований в России, которая позволяла бы методическую составляющую совместить с соревновательной. Тогда молодые и талантливые не пропадут. Сложность – это подрастающий резерв, те 18-летние, кто на подступах к профессионалам. Для них это сложно в силу проблем с визами, разъездами. С развитием молодёжного состава страха нет, они не пропадут», – говорит Тарпищев.

С другой стороны, в России нет достаточного количества именно элитных комплексов с многоярусными трибунами, залами для ОФП и десятками тренировочных кортов, как на юге Италии или Франции, а то, что проектирует Елена Веснина в Сочи, пока лишь на этапе закладки грунта. У страны, которая считает себя великой теннисной державой, банально нет подходящей инфраструктуры, мешают и погодные условия. Если всё обернется не в пользу российских топов, то готовы ли они кардинально менять образ жизни: переехать из комфортной во всех смыслах Европы в Россию, потерять контракты с иностранными специалистами и попрощаться со спонсорами, зрителями и, возможно, карьерой? Опредёленно нет. Если практически все виды спорта смогут пройти испытание обстоятельствами и какое-то время продержаться в изоляции, то готова ли теннисная Россия к жизни вне мирового спорта?