Путь Медведева в Майами к титулу и вершине рейтинга. Для начала надо пройти Маррея

В Майами стартовал второй в сезоне «Мастерс», где разыгрывается 1000 рейтинговых очков. Наш рассказ о том, как Даниилу Медведеву пройти по сетке, чтобы по итогам соревнования вернуть только что утерянное звание первой ракетки мира.

Всего лишь один турнир — «Мастерс» в Индиан-Уэллсе – провёл Даниил Медведев в статусе первой ракетки мира. Там ему нужно было добраться до 1/4 финала, но россиянин неожиданно оступился за два шага до этого – проиграл в третьем круге французу Гаэлю Монфису.

Теперь на вершину мирового рейтинга снова вернулся Новак Джокович. Однако сербу из-за его позиции по вакцинации по-прежнему запрещено выступать во многих штатах США. В отсутствие Джоковича Даниил, как и в Калифорнии, снова может решить проблему самостоятельно – не оглядываясь на выступления конкурентов.

Сейчас Медведев отстаёт от Джоковича на 55 очков. А в понедельник, 4 апреля, у россиянина сгорят ещё 180 баллов за четвертьфинал Майами-2021. Показатели Новака сократятся на 45 очков за Майами-2019. Таким образом, отставание Даниила увеличится до 190 очков. Если Медведев на нынешнем турнире дойдёт до 1/2 финала, то он наберёт недостающие баллы и к 4 апреля снова обгонит Джоковича.

Итак, какие соперники могут встретиться Даниилу на пути и попытаться помешать ему достичь цели? Как сеяный Медведев начинает борьбу со второго круга. И его соперник уже известен – это двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Энди Маррей. Необходимо упомянуть, что карьера звёздного британца разделилась на «до и после». Его проблемы с бедром начались где-то в 2017 году, когда Энди как раз возглавлял рейтинг. Интенсивная реабилитация и паузы в выступлениях не помогли – Маррею пришлось делать операцию. По совету братьев Брайан ему поставили титановый имплант. И это сработало! 34-летний Энди, конечно, сейчас не такой, как прежде, но кровь может попортить многим. Даниил играл с британцем в начале 2019 года в Брисбене и победил 7:5, 6:2. Но с тех пор Маррей заметно прибавил. Так что для стартового матча Медведева на турнире – это не самый удачный вариант.

Если Даниил справится с Энди и шагнёт в третий круг, то ему достанется кто-то из пары Педро Мартинес-Портеро (Испания) – Кристьян Гарин (Чили, 27). Ровесник Медведева Гарин последний год выступает не очень успешно – после четвёртого круга на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне-2021 результаты особо не впечатляют. В нынешнем сезоне он выиграл лишь один матч на ATP Cup, а на Australian Open добрался до третьего круга. Так что его форма пока вызывает вопросы. В личных встречах Даниил лидирует – 2-1. Россиянин победил на «Мастерсе» в Монреале-2019, а в 2021-м теннисисты обменялись победами на грунте. Гарин выиграл в Мадриде, а Медведев – на «Ролан Гаррос». Что касается Педро Мартинеса, то он на год моложе Даниила, занимает сейчас 47-е место. В единственном их очном матче – на Australian Open – 2020 — россиянин победил в трёх сетах.

В 1/8 финала Медведев может потенциально сыграть с кем-то из этой четвёрки: Николоз Басилашвили (Грузия, 18) – Дженсон Бруксби (США) или Камиль Майхшак (Польша) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15). С тремя теннисистами из этой группы Даниил ещё ни разу не играл, а вот Баутиста-Агуту он уступал во всех трёх поединках, в которых встречался с ним – в финале Ченная-2017, в четвертьфиналах Цинциннати-2020 и Майами-2021. В феврале этого года Медведев рассказал, кто является его самым неудобным соперником: «Кого я могу назвать? Баутиста-Агут. Не знаю, стоит ли мне это говорить. Но это, в принципе, правда. С ним мне неприятно играть».

Все возможные соперники Медведева по четвёртый круг включительно. История встреч:



Медведев – Маррей – 1-0

Медведев – Мартинес-Портеро – 1-0

Медведев – Гарин – 2-1

Медведев – Басилашвили – 0-0

Медведев – Бруксби – 0-0

Медведев – Махач – 0-0

Медведев – Баутиста-Агут – 0-3

Выход Медведева в четвертьфинал будет означать, что ему остался один шаг до выполнения задачи по возвращению первого места в рейтинге. На этой стадии из сеяных ему могут достаться канадец Денис Шаповалов (12), британец Даниэль Эванс (24), россиянин Аслан Карацев (29) или поляк Хуберт Хуркач (8). Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» заявил, что задача по возвращению первого места для Даниила вполне выполнимая: «Сетка нормальная для Медведева. Она позволяет вернуть первую строчку. До полуфинала точно должен доходить. При нормальной игре он это сделает. Игра с Марреем во втором круге? Если Даня покажет свой теннис, то легко его пройдёт».

Если Даниил выполнит задачу выхода в полуфинал, то ему останется всего два матча до титула. Из второй четверти в соперники ему могут достаться Стефанос Циципас (3), Карлос Алькарас (14), Тейлор Фритц (11), Карен Хачанов (23), Феликс Оже-Альяссим (7). Из наиболее высоко сеянных теннисистов из нижней половины сетки теоретически соперниками Медведева по финалу могут стать Александр Зверев (2), Андрей Рублёв (5), Каспер Рууд (6), Янник Синнер (9), Кэмерон Норри (10). А вот итальянец Маттео Берреттини (4) – уже не соперник для Медведева. Накануне своего стартового матча финалист Уимблдона-2021 снялся из-за травмы руки.