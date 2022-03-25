«Сколько можно кидаться ракетками!» Острая реакция на вспышки гнева теннисистов

Пока теннисисты бьют ракетки и судей, организаторы ATP молчат. Почему нет чёткого руководства к действиям?

Почти все мужские турниры этого года сопровождает лёгкий флёр агрессии. В Акапулько с ракеткой на судью пошёл Саша Зверев, на Индиан-Уэллсе Ник Кирьос решил исполнить трёхочковый: с дальней дистанции запустил снаряд в болбоя. Вот и накануне в Майами собрать хейта в свою сторону решили Дженсон Бруксби и Джордан Томпсон. Американец метнул ракетку в болбоя, а затем рассвирепел на переходе, австралиец же в ярости метнул мяч на трибуны.

Что происходит с мужским теннисом?

Весь теннисный мир, как и соперник Бруксби по первому кругу тысячника Федерико Кория, весь остаток матча не понимал, почему парня так и не дисквалифицировали. Да, в теннисе есть устоявшиеся правила: за нарушение – разбитую ракетку или оскорбление судей – дают предупреждение, за повторение инцидента снимают очко, а затем лишают гейма. Четвёртую попытку нарушить порядок карают дисквалификацией. Вдогонку, конечно, сыпятся приличные штрафы, реже людей снимают с турниров.

Но пример Дженсона всё же отличается от частых нервных вспышек того же Андрея Рублёва – когда тот колотит чаще себя, чем корт. Здесь же действие было направлено против другого человека, то есть имело насильственный характер. Видимых последствий, кроме лёгкого шока у болбоя, не было, но инцидент оставил много вопросов. А где та грань, за которой следует безжалостный дисквал?

Бруксби, кстати, ту встречу у Кория выиграл, а после извинился перед подающим мячи. Им оказался совсем не мальчишка или даже парень, а взрослый мужчина. Двое потолковали, а пиар-менеджер игрока, видимо, сделал снимок, доказывающий, что его клиент всё же раскаивается.

Дженсон Бруксби Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Попытки нанести травму, даже несознательно, посторонним в теннисе повторяются всё чаще. Неделей ранее Ник Кирьос в четвертьфинале с Рафой Надалем также позволил себе лишнюю грубость: кинул ракетку в сторону, не заметив болбоя, а Зверев буквально разнёс вышку, где сидел эмпайер. Удивительно, но все события укладываются в один месяц. Откуда у людей, любящих такой консервативный и традиционный вид спорта, столько агрессии? Но главное, почему ATP до сих закрывает на это глаза? Где громкие заявления директоров турниров или почему так мало теннисистов высказываются по этому поводу в соцсетях?

Сами пользователи и журналисты не боятся выражений, описывая события в теннисе максимально ярко и образно. Аналитик ESPN Ренне Стаббс в немного преувеличенной форме призвала к действиям:

«Детям с мячами чуть не отрывают голову и ноги. Судьи вздрагивают от летящих на них ракеток. ATP, вы должны начать что-то делать с этим».

Бывший теннисист, а ныне комментатор Tennis TV Робби Кенинг считает, что супервайзер не сделал, что должен, потому что:

Контакт, даже если он непреднамеренный, вызывает серьёзную травму.

Действие носит умышленный характер. Игрок попытался ударить по мячу в судью, но промахнулся.

Ник Кирьос Фото: Mark Brown/Getty Images

А американка, бывшая №1 Трэйси Остин, тегнула ATP с призывом остановить происходящее:

«ATP, останови это, пожалуйста».

Не осталась в стороне бывшая датская теннисистка, победительница Australian Open – 2018 Каролин Возняцки, которая дала ёмкий вердикт ситуации:



«За это должны дисквалифицировать».

Обращаются к теннисистам и болельщики:

«Сколько можно кидаться ракетками?!»

Хотя кейс с 10-минутным туалетным перерывом Стефаноса Циципаса, помнится, обсуждал буквально весь мир. По греку прошлись бывшие и нынешние коллеги: его оскорблял Энди Маррей, критиковал тезка британца – американец Роддик. В конце концов, пожаловался на напарника по некстген сам Зверев: видите ли, тот слишком долго переодевается и сбивает настрой на матч. Как поступили боссы ATP? Верно, придумали правила: ограничили перерыв до пяти минут.

Бездействие чиновников заставляет сравнивать и делать выводы. Перед глазами инцидент с Новаком Джоковичем на US Open – 2020, когда серб случайно попал мячом в горло судьи. №1 мира сняли с турнира буквально через пять минут. На мэйджоре что, судейство строже? Или на тысячниках позволено чуть больше?

Причины

Последние несколько лет в ATP-туре невзначай популяризируют естественность, непохожесть, нетипичность. А сами игроки на пресс-конференциях просят болельщиков не категоризировать теннисистов на белое и чёрное, а добавить новые оттенки в палитру человеческой натуры. Возможно, такой опыт развязал руки молодым, и они немного потеряли ориентир, которым для большинства как раз были топы из Биг-3.

Возможно, степенность, рассудительность, имидж лучших в мире Рафы и Роджера усыпили бдительность организаторов, и боссы потеряли влияние над ситуацией. Или сыграли свою роль пандемия и долгое отсутствие болельщиков на трибунах.

Случайность или нет, но именно с этого сезона Netflix снимает документалку о теннисе. В объективе все топы и шоумены туров. Неужели новоиспечённые актёры ищут иной способ проявить себя, ведь кино любит конфликт, драму и сложных персонажей.

Пока же трагедия не случилась в реальной жизни, организаторам ТБШ и дирекции турниров следует срочно собрать консилиум и вывести единое наказание для всех.