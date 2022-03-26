Кирьос ошеломил Рублёва! Россиянин проиграл с «баранкой» австралийцу в Майами

Россиянин Андрей Рублёв неожиданно для многих уступил с «баранкой» главному шоумену тура Нику Кирьосу. Австралиец ошеломил нашего парня своей собранностью и потрясающей подачей.

На крупном теннисном турнире в Майами в борьбу вступили сеяные теннисисты. И у женщин ситуация с продвижением фаворитов по сетке оказалась просто катастрофической. Из верхней половины сетки до 3-го круга дошли только три теннисистки, имеющие номер посева. Проиграли Соболенко, Радукану, Плишкова, Контавейт и другие именитые спортсменки. В нижней половине сетки сенсацию преподнесла 16-летняя чешка Линда Фрухвиртова, обыгравшая 20-й номер посева Элисе Мертенс из Бельгии. Выбыли из борьбы 10-я ракетка турнира Елена Остапенко из Латвии, Сорана Кырстя из Румынии (24) и россиянка Людмила Самсонова (29). У мужчин матчи 2-го круга в пятницу вечером по московскому времени только начались. Но уже есть потери среди сеяных. Из-за травмы руки снялся с соревнования итальянец Маттео Берреттини (4).

Из россиян на втором в сезоне «Мастерсе» принимают участие четверо теннисистов – возглавивший сетку Даниил Медведев (1), Карен Хачанов (23), Андрей Рублёв (5) и Аслан Карацев (29). В отличие от женщин, первыми поединки начали представители нижней половины сетки, среди которых из наших оказался только Андрей Рублёв. Последние несколько недель Андрей показывает феноменальные результаты. На турнире в Роттердаме ATP-500 он дошёл до 1/2 финала, затем выиграл в Марселе ATP-250 и в Дубае ATP-500. А на только что завершившемся «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе пробился в 1/2 финала, где его потрясающую победную серию из 13 матчей смог остановить только будущий чемпион Тейлор Фритц.

Уже после жеребьёвки турнира стало ясно, что для Андрея стартовый поединок может оказаться чуть ли не одним из главных на соревновании, поскольку его потенциальным соперником по 2-му раунду должен был стать австралиец Ник Кирьос. Последние месяцы Ник играет довольно редко и поэтому откатился в рейтинге за пределы первой сотни. Организаторы даже были вынуждены предоставить ему уайлд-кард. В 1-м круге Кирьос довольно уверенно обыграл француза Адриана Маннарино, а затем вышел на Рублёва. До этого момента Андрей и Ник встречались лишь дважды. В 2018 году Кирьос обыграл нашего теннисиста в 1-м круге Кубка Кремля. А через год на US Open в борьбе за выход в 4-й раунд сильнее был уже Андрей.

Перед новым противостоянием с Рублёвым Ник Кирьос поделился своими мыслями о сопернике и предстоящем матче: «Мы росли вместе, я видел, как он играет. Он крутой игрок. Конечно, все мы понимаем, на что он способен. Я подхожу к этой встрече в статусе очередного аутсайдера. Но я чувствую уверенность в своих силах. Если буду хорошо подавать и хорошо играть на задней линии, я в состоянии победить любого соперника. И все это понимают. С нетерпением жду встречу с Рублёвым».

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев тоже считает, что Кирьос способен сломать игру Рублёва, но у россиянина есть свои козыри: «Рублёву будет тяжело. Кирьос любит рвать игру. Андрею нужно играть в свой теннис и самое главное – не разваливаться. Ник способен сломать игру Рублёву, поэтому Андрею нужно быть очень внимательным. Нужно избежать глупых ошибок и просадки по уровню».

Тут ещё стоит добавить, что Ника Кирьоса многие называют главным шоуменом тура. Неважно, в какой форме он находится, выиграет он или проигрывает – в любом случае он способен устроить на корте настоящий спектакль. Это может вывести из себя любого соперника. На прошлой неделе в Индиан-Уэллсе в матче с Надалем Кирьос устроил сразу несколько скандалов. Один эпизод чуть не закончился трагически, когда Ник отшвырнул от злости ракетку в сторону, и она едва не попала в болбоя. За своё вызывающее поведение в матче с Рафаэлем Надалем Ник Кирьос получил штраф в $ 25 000. Из них $ 20 000 — за бросок ракетки после матча, а $ 5000 — за непристойные выражения по ходу игры.

Опасения по поводу исхода матча в пользу Рублёва оправдались. Россиянин хоть и повёл с брейком — 2:1, затем после перехода упустил преимущество. Ник расшатал игру соперника и взял 4 гейма подряд — 5:2. Позволив Андрею победить на своей подаче, Кирьос затем стал дурачиться в привычной для него манере. Ведя 40:0 при подаче на сет, он отбил мяч ударом рукой из-за спины. Рублёв взял это очко, а австралиец со второй попытки добился победы в партии — 6:3 за 28 минут. Во втором сете у Андрея совсем развалилась игра — он отдавал гейм за геймом, а Ник не хотел останавливаться и быстро довёл дело до разгрома — 6:3, 6:0 всего за 53 минуты.

Так Андрей Рублёв проиграл на «Мастерсе» в Майами уже в своём стартовом матче. Похоже, россиянин не ожидал, что Кирьос будет таким собранным и уверенным в поединке с ним. Следующий соперник австралийца – итальянец Фабио Фоньини.