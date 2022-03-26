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Сенсация в Майами: Австралиец Ник Кирьос переиграл с «баранкой» россиянина Андрея Рублёва, посеянного под 5-м номером

Кирьос ошеломил Рублёва! Россиянин проиграл с «баранкой» австралийцу в Майами
Даниил Сальников
Кирьос ошеломил Рублёва!
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В стартовом матче второго в сезоне «Мастерса» Андрей Рублёв сенсационно проиграл Нику Кирьосу. Причём 2-й сет он уступил всухую — 0:6.

Россиянин Андрей Рублёв неожиданно для многих уступил с «баранкой» главному шоумену тура Нику Кирьосу. Австралиец ошеломил нашего парня своей собранностью и потрясающей подачей.

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На крупном теннисном турнире в Майами в борьбу вступили сеяные теннисисты. И у женщин ситуация с продвижением фаворитов по сетке оказалась просто катастрофической. Из верхней половины сетки до 3-го круга дошли только три теннисистки, имеющие номер посева. Проиграли Соболенко, Радукану, Плишкова, Контавейт и другие именитые спортсменки. В нижней половине сетки сенсацию преподнесла 16-летняя чешка Линда Фрухвиртова, обыгравшая 20-й номер посева Элисе Мертенс из Бельгии. Выбыли из борьбы 10-я ракетка турнира Елена Остапенко из Латвии, Сорана Кырстя из Румынии (24) и россиянка Людмила Самсонова (29). У мужчин матчи 2-го круга в пятницу вечером по московскому времени только начались. Но уже есть потери среди сеяных. Из-за травмы руки снялся с соревнования итальянец Маттео Берреттини (4).

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Из россиян на втором в сезоне «Мастерсе» принимают участие четверо теннисистов – возглавивший сетку Даниил Медведев (1), Карен Хачанов (23), Андрей Рублёв (5) и Аслан Карацев (29). В отличие от женщин, первыми поединки начали представители нижней половины сетки, среди которых из наших оказался только Андрей Рублёв. Последние несколько недель Андрей показывает феноменальные результаты. На турнире в Роттердаме ATP-500 он дошёл до 1/2 финала, затем выиграл в Марселе ATP-250 и в Дубае ATP-500. А на только что завершившемся «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе пробился в 1/2 финала, где его потрясающую победную серию из 13 матчей смог остановить только будущий чемпион Тейлор Фритц.

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Уже после жеребьёвки турнира стало ясно, что для Андрея стартовый поединок может оказаться чуть ли не одним из главных на соревновании, поскольку его потенциальным соперником по 2-му раунду должен был стать австралиец Ник Кирьос. Последние месяцы Ник играет довольно редко и поэтому откатился в рейтинге за пределы первой сотни. Организаторы даже были вынуждены предоставить ему уайлд-кард. В 1-м круге Кирьос довольно уверенно обыграл француза Адриана Маннарино, а затем вышел на Рублёва. До этого момента Андрей и Ник встречались лишь дважды. В 2018 году Кирьос обыграл нашего теннисиста в 1-м круге Кубка Кремля. А через год на US Open в борьбе за выход в 4-й раунд сильнее был уже Андрей.

ATP Мастерс-1000. Майами – 2022. Сетка

Перед новым противостоянием с Рублёвым Ник Кирьос поделился своими мыслями о сопернике и предстоящем матче: «Мы росли вместе, я видел, как он играет. Он крутой игрок. Конечно, все мы понимаем, на что он способен. Я подхожу к этой встрече в статусе очередного аутсайдера. Но я чувствую уверенность в своих силах. Если буду хорошо подавать и хорошо играть на задней линии, я в состоянии победить любого соперника. И все это понимают. С нетерпением жду встречу с Рублёвым».

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев тоже считает, что Кирьос способен сломать игру Рублёва, но у россиянина есть свои козыри: «Рублёву будет тяжело. Кирьос любит рвать игру. Андрею нужно играть в свой теннис и самое главное – не разваливаться. Ник способен сломать игру Рублёву, поэтому Андрею нужно быть очень внимательным. Нужно избежать глупых ошибок и просадки по уровню».

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Тут ещё стоит добавить, что Ника Кирьоса многие называют главным шоуменом тура. Неважно, в какой форме он находится, выиграет он или проигрывает – в любом случае он способен устроить на корте настоящий спектакль. Это может вывести из себя любого соперника. На прошлой неделе в Индиан-Уэллсе в матче с Надалем Кирьос устроил сразу несколько скандалов. Один эпизод чуть не закончился трагически, когда Ник отшвырнул от злости ракетку в сторону, и она едва не попала в болбоя. За своё вызывающее поведение в матче с Рафаэлем Надалем Ник Кирьос получил штраф в $ 25 000. Из них $ 20 000 — за бросок ракетки после матча, а $ 5000 — за непристойные выражения по ходу игры.

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Опасения по поводу исхода матча в пользу Рублёва оправдались. Россиянин хоть и повёл с брейком — 2:1, затем после перехода упустил преимущество. Ник расшатал игру соперника и взял 4 гейма подряд — 5:2. Позволив Андрею победить на своей подаче, Кирьос затем стал дурачиться в привычной для него манере. Ведя 40:0 при подаче на сет, он отбил мяч ударом рукой из-за спины. Рублёв взял это очко, а австралиец со второй попытки добился победы в партии — 6:3 за 28 минут. Во втором сете у Андрея совсем развалилась игра — он отдавал гейм за геймом, а Ник не хотел останавливаться и быстро довёл дело до разгрома — 6:3, 6:0 всего за 53 минуты.

Майами (м). 2-й круг
25 марта 2022, пятница. 23:25 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Так Андрей Рублёв проиграл на «Мастерсе» в Майами уже в своём стартовом матче. Похоже, россиянин не ожидал, что Кирьос будет таким собранным и уверенным в поединке с ним. Следующий соперник австралийца – итальянец Фабио Фоньини.

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Теги Теннис ATP Андрей Рублёв Ник Кирьос •••

Заглавное фото: Matthew Stockman/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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