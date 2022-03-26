«Не могу в это поверить». Новая №1 Свёнтек возглавила тур и обошла Надаля по победам

28 марта Ига Свёнтек проснётся первой ракеткой мира. Она переиграла швейцарку Викторию Голубич во 2-м круге «WTA 1000» в Майами (6:2, 6:0). После завершения карьеры Эшли Барти стартовая победа в Америке для польки – последняя ступенька к мечте.

«Не могу в это поверить. Но я так счастлива, что одержала здесь победу. Я очень усердно работала над этим, и, главное, мне это нравится», – расчувствовалась Ига после победы в Майами.

Опровергла главное клише женского тенниса

Непредсказуемее женского тенниса может быть разве что концовка любой серии киновселенной Marvel. Хотя и в WTA неожиданных твистов достаточно. В доказательство – недавние события в женской сетке тысячника: добрая десятка топ-теннисисток вылетела домой после поражения, чуть меньше спортсменок отсеклись из-за травм, не сыграв ни матча. Но главной героиней солнечного Майами всё-таки стала Ига Свёнтек. Внимание всех камер теперь будет направлено только на неё – новую №1 тура.

Ига Свёнтек Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Тем, кто не заглядывал в женскую сетку после её сенсационного триумфа на «Ролан Гаррос» в 2020 году, взлёт польки покажется нереальным – в 2019-м она лишь прикрывала топ-100. Но вчерашняя школьница каждый месяц после сенсационного мэйджора опровергала актуальное для женского тенниса клише: чемпионки-однодневки. Бьянка Андрееску, Елена Остапенко, Флавиа Пеннетта, Марион Бартоли, с недавних пор и Эмма Радукану – после заката сестёр Уильямс и Марии Шараповой прогнозировать что-то в WTA сложно.

Но карьерное повышение и стабильность Иги не заставили себя долго ждать. В копилке девушки уже тысячник Рима и «пятисотник» Аделаиды в 2021-м, уверенно за кубками она шагает и в 2022 году: оформила два подряд турнира категории «WTA-1000» в Индиан-Уэллсе и Дохе. Прибавить это к имеющимся юниорским ТБШ Уимблдона и «РГ», семи победам на ITF, и 20-летняя полька выглядит подготовленной к ноше лучшей в мире.

AC/DC, гуру менталки и Рафа Надаль

Её прогресс возник не на пустом месте: работающая на перспективу Ига вовремя подключила к команде спортивного психолога – ментальное здоровье она считает причиной успеха №1. Дарья Абрамович с полькой все чемпионские годы:

«Мы много работали вне корта: создавали личный бренд, общались с руководством и повышали осведомлённость о деловой стороне тенниса. Если вы чувствуете себя комфортно и в безопасности в этих областях, то вы можете больше сосредоточиться на своём теннисе, тренировках и выступлениях», – говорит Абрамович.

Изменилось и ее сознание. Ига поняла, как важно иногда менять перспективу: увидеть закат, выпить хороший кофе или поставить дела на паузу, чтобы насладиться моментом. Гармония с собой принесла не один кубок девушке.

А расслабляет её много олдскульных вещей как некое воспоминание о прошлом: кубики Lego или головоломки, исторические романы – «Собор моря» Ильдефонсо Фальконеса – и хиты радио 90-х: Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, Santana, Coldplay, AC/DC. С такой напарницей и в роуд-трип удариться не страшно.

«Когда я собиралась на турниры, эту музыку слушали тренеры и отец, – объясняет Ига. – И она просто осталась со мной, я полюбила её. Предполагаю, что моё увлечение старой музыкой является результатом того, что в прошлом она имела большую ценность, была более духовной, вызывала эмоции и была менее синтетической», – уверена Свёнтек.

Ига Свёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

Отец не только сформировал музыкальный вкус девушки, но и первым поверил в её успех. Томаш Свёнтек – гребец, выступал на Олимпиаде-1988 в Сеуле за Польшу. Там он обмолвился парой слов со Штеффи Граф и Габриэлой Сабатини и решил, что его ребёнок должен заниматься теннисом. Возможно, в лице девочки Свёнтек хотел реализовать олимпийские амбиции. Теперь у него найдётся ещё один повод гордиться дочерью.

Ига совершенствуется и технически: агрессия, топ-спин, быстрые передвижения и игра по всему корту – хитрости испанца Рафаэля Надаля, от которого фанатеет с детства, она применяет и в своём теннисе. В жизни же Свёнтек совсем не ассоциируется с тем, что творит на покрытиях и слушает в наушниках. Победительница US Open – 2020 Наоми Осака считает её «главной теннисной милашкой».

Теперь Свёнтек – первая полька №1 в WTA. Она же лидер по выигранным за сезон очкам в турах: Ига обошла Рафу Надаля, у которого таких встреч 20. Хочется верить, что новый вызов не сломает девушку и спортсменка не перегорит эмоционально, ведь впереди любимый грунтовый отрезок.