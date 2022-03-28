«Играет как Шарапова». Чешский талант, спродюсированный тренером Уильямс, рвёт топов WTA

16-летняя Линда Фрухвиртова – самая молодая участница четвёртого круга Майами c 2004 года – тогда до этой стадии дошла Мария Шарапова. Юная чешка впервые шагнула в 1/8 финала, где сыграет с Паулой Бадосой. История, заслуживающая «Оскар»?

Почти сценарий оскароносного фильма

Пару часов назад Уилл Смит получил главную киношную награду индустрии – «Оскар» за лучшую мужскую роль. Американец сыграл отца сестёр Уильямс – Ричарда – азартного, деятельного и очень любящего своих дочурок мужчину. Скажете, при чём здесь талантливая чешка и самая обсуждаемая премия мира?



История Линды, накануне в Майами проводившей домой Вику Азаренко, о чудо как вторит номинанту на «Оскар». Белокурая девушка – старшая и, как кажется, более прогрессирующая в семье Фрухвиртовых теннисистка. Её сестра – Бренда – на год младше, но такая же амбициозная и талантливая спортсменка.

Линда Фрухвиртова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На этом совпадения не заканчиваются. По турнирной жизни ещё с детства обеих сопровождают родители: идейный и вовлечённый папа Хайнек водит их на тренировки, накидывает мячи на заднем дворе и ищет деньги, чтобы каждый месяц покрывать бюджет. Мама отвечает за уют, учится с ними дома. Будущее девочек – чисто семейный проект, которому они отдают жизнь. Оскароносная лента «Король Ричард» именно об этом!

Ими восхищаются теннисные олдстары: Макинрой, Эверт, Муратоглу

О сёстрах Фрухвиртовых заботился и бывший чешский теннисист Павел Шнобель. А с недавнего времени юниорок взял на попечение Патрик Муратоглу. Участие влиятельного и звёздного коуча в жизни девочек привлекло внимание не менее популярного в теннисе агентства IMG – именно эти ребята открыли миру Анну Курникову и Шарапову, которые затем стали иконами Академии Ника Боллетьери. Примерно половина главных претендентов на титул тоже работает с компанией, а уайлд-кард на турнир получают исключительно клиенты агентства – например, русская звёздочка Анна Калинская, которая также порадовала своих болельщиков на старте тысячника, переиграв Каролину Плишкову.

«Они ухватились за них и понимают, что в мировом теннисе не так много талантов, как у Линды и Бренды. IMG отлично справляется со своей задачей», – подтверждает менеджер Петры Квитовой Марина Бала.



Вовремя отданный Линде уайлд-кард в Майми-2022 и позволил спортсменке с «баранкой» обыграть Данку Ковинич, во втором круге попрощаться с №20 WTA бельгийкой Элисе Мертенс (7:5, 2:6, 6:1), а вчера пробиться в 1/8 после победы над двукратной чемпионкой АО Викой Азаренко. Старшая уже во всех заголовках медиа хотя бы потому, что она – самая юная в туре с 2009 года: тогда поражала Мэдисон Кис.

Бренда Фрухвиртова Фото: Mustafa Ciftci/Getty Images

За плечами Линды три турнира ITF и 279-я строчка в мире. Она уже распробовала три турнира категории 250, а в Чарльстоне-2021 – на первом взрослом кубке – 499-я ракетка выбила экс-№11 француженку Ализе Корне, но споткнулась в четвертьфинале. «Я всегда мечтала играть на турнирах «Большого шлема», на огромных стадионах с отличной атмосферой», – говорила Фрухвиртова. И это самый яркий старт во взрослой карьере в истории Чехии. Если сравнивать с соотечественницами, то Каролина Плишкова была 427-й в мире в возрасте Линды, её близнец Кристина – 753-й, а Петра Квитова – 451-й.

Незавуалированное сходство с сёстрами Уильямс можно увидеть и в трепетном отношении друг к другу: две американки всегда держались вместе, даже если одна из них не играла на каком-то из турниров. «Ни один кубок не может сравниться с тем, что у нас есть друг с другом», – делились Фрухвиртовы. Сестричек боготворят аргентинская суперзвезда Габриэла Сабатини, легендарный шоумен Джон Макинрой и американка Крис Эверт. Старшую уже приглашали поспарринговать с любимицами Австралии — экс-теннисисткой Самантой Стосур и Дарьей Гавриловой — на турнире в Праге.

«Она действует быстро, хочет сама набирать очки, что мне нравится. Она не ждёт, что с ней сделает соперник, что очень важно для развития тенниса. Линда умеет бороться с проигрышными матчами. Играет как Шарапова», – даёт оценку игре подопечной опытный Муратоглу.

Хотя именно эта опасность и подстерегает Линду и Бренду. С грядущими успехами давление на обеих значительно возрастёт. Их матчи будут отслеживать, каждое поражение от менее рейтингового соперника анализировать и подвергать критике. Никто не вспомнит, что обе принимали участие в чемпионате мира среди юниоров или били рекорды как самые молодые победительницы турниров. Ожидания начнут играть против них.



Но хочется верить, что фабула этого сценария обрастёт новыми деталями и подробностями побед юных чешек. И интересные повороты судьбы двух самобытных, но очень талантливых спортсменок когда-нибудь увидит весь мир.