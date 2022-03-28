Медведев — в 1/8 финала «Мастерса» в Майами! Он избежал битвы с самым неудобным соперником

Россиянин Даниил Медведев уверенно победил в 3-м круге «Мастерса» в Майами испанца Педро Мартинеса-Портеро, вышел в 1/8 финала и там мог встретиться со своим самым неудобным соперником.

В понедельник на «Мастерсе» в Майами завершались матчи 3-го круга. В эту стадию из россиян пробились только двое – Аслан Карацев (29-й номер посева) и Даниил Медведев (1). А вот Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (23), к сожалению, уступили уже во втором раунде. Для Карацева каждая победа в этом сезоне на вес золота. У него уже сгорело много рейтинговых очков, заработанных годом ранее, и если он не улучшит результаты, то рискует быстро опуститься за пределы топ-50. Сезон для Аслана начался с пропуска ATP Cup из-за коронавируса. Затем он выиграл титул ATP-250 в Сиднее и дошёл до 3-го круга на Australian Open. А вот затем он проиграл 5 из 6 матчей, включая «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. И победа во 2-м круге Майами над Уго Умбером – 7:5, 6:2 – оказалась долгожданной.

Лидер посева «Мастерса» в Майами Даниил Медведев в своём стартовом матче легко и непринуждённо выиграл битву экс первых ракеток мира. Он за 1 час 29 минут уверенно справился с сэром Энди Марреем – 6:4, 6:2. «Я рад, что не дал сопернику реализовать ни одного брейк-пойнта. Думаю, что у меня есть возможности прибавить. Но опять же это был отличный матч с великолепным соперником. Я рад, что иду дальше. В дни, когда получается подача, сопернику тяжело принимать. Это помогает. Во втором сете было полегче, но вначале матч получился тяжёлым. Когда подача идёт, на соперника оказывается серьёзное давление. И это помогает в равных матчах», — заявил Медведев после победы.

Стоит отметить, что Даниил на этом турнире борется не только за престижный титул, но и за возможность вернуться на 1-е место в рейтинге, которое он потерял неделей ранее, неудачно сыграв в Индиан-Уэллсе. По окончании того турнира россиянин отставал от лидера Новака Джоковича на 55 очков. Но по завершении Майами у него сгорят ещё и прошлогодние очки за этот турнир – 180. У серба отнимется только 45 за Майами-2019. Таким образом, разница между двумя конкурентами увеличится до 190 очков. И чтобы её ликвидировать, Медведеву необходимо дойти в Майами-2022 как минимум до полуфинала.

Первый шаг к своей цели Даниил уже сделал, обыграв Маррея, а в третьем круге в соперники россиянину достался испанец Педро Мартинес-Портеро. Ранее теннисисты уже встречались однажды – на Australian Open – 2020 Медведев уверенно победил в трёх сетах. В Майами-2022 Педро успешно справился с двумя соперниками без потери сета – с немцем Ян-Леннардом Штруффом и чилийцем Кристьяном Гарином – и наверняка надеялся развить успех. Однако бывший теннисист топ-10, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» заявил: «Не думаю, что Даня может споткнуться в матче с Мартинесом-Портеро в Майами. Испанец лучше чувствует себя на земле, а Даня достаточно комфортно и с запасом обыграл Маррея. В следующей встрече у Медведева будет больше уверенности и агрессии — именно по этой причине он выиграет матч третьего круга».

Даниил и начал играть с Мартинесом с хорошим запасом – придерживая силы, как физические, так и эмоциональные. Свои подачи россиянин брал быстро и уверенно, а вот в первом же по счёту гейме испанца навязал тому серьёзную борьбу. Каким-то чудом Педро спасся с трёх брейк-пойнтов – 1:1 и дальше в целом довольно неплохо контролировал свою подачу. И всё же в концовке партии Медведев подловил соперника на ошибках, сделал единственный брейк – 5:3 и тут же подал на сет – 6:3 за 38 минут. В начале второго сета испанец впервые добрался до брейк-пойнта, но Даниил тут же отвёл угрозу и сам сделал брейк – 2:1. Однако испанец тут же отыгрался – 2:2. Россиянину пришлось начинать всё сначала. В 7-м гейме он снова взял подачу соперника, после чего ему не составило труда довести матч до победы – 6:3, 6:4 за 1 час 24 минуты.

Вот так Даниил Медведев выиграл 2-й матч на турнире, пробился в 1/8 финала, где встретится с американцем Дженсоном Бруксби, обыгравшим Роберто Баутиста-Агута. Недавно, в феврале, Даниил разоткровенничался и признался, что его самый нелюбимый соперник – как раз испанец, которому он проиграл все три матча из трёх проведённых. Таким образом, новой встречи с «неудобным соперником» пока не будет.