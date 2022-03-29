Медведеву осталась одна победа до 1-го места в рейтинге ATP! Он уже в 1/4 финала Майами

Даниил Медведев пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Майами, обыграв в 4-м круге американца Дженсона Бруксби. Теперь россиянину осталась лишь одна победа до 1-го места в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Майами начинали четверо россиян – Даниил Медведев (1-й номер посева), Андрей Рублёв (5), Карен Хачанов (23) и Аслан Карацев (29). В первом же матче сошли с дистанции Рублёв и Хачанов. А Карацев проиграл на стадии 3-го круга. В итоге до 1/8 финала добрался лишь Даниил Медведев, возглавляющий сетку этого турнира. Россиянин уверенно провёл два матча с Энди Марреем из Великобритании и Педро Мартинесом-Портеро из Испании, не потеряв при этом ни сета.

Выход в 1/8 финала означал, что Медведев совсем близко подобрался к главной цели на этом турнире. Ведь россиянин в Майами борется не только за престижный титул, но ещё и ведёт борьбу за возвращение звания первой ракетки мира. После «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил потерял лидерство в мировом рейтинге и пропустил вперёд Джоковича. Разрыв между ними составил 55 очков. К концу турнира у россиянина сгорят 180 очков за прошлогодний розыгрыш, а у Новака – 45 баллов за Майами-2019. Таким образом, Медведеву было необходимо набрать более 190 очков, чтобы снова обогнать серба. Для этого нужно пробиться в полуфинал.

Соперник Медведева по 4-му кругу определялся в матче Дженсон Бруксби (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания). Тут необходимо отметить, что в феврале Даниил в одном из интервью назвал испанца своим самым неудобным соперником. Это неудивительно, ведь Роберто выиграл у россиянина все три матча из трёх проведённых. Но в Майами 4-й встречи не случилось. Бруксби выбил из сетки Баутиста-Агута и впервые в карьере вышел на Медведева.

Стоит отметить, что 21-летний Дженсон лишь второй сезон проводит в ATP-туре. Но он уже успел заявить о себе – дважды доходил до финала – в Ньюпорте-2021 и Далласе-2022, одержал немало побед над известными теннисистами – например, над Кареном Хачановым в Индиан-Уэллсе-2022 и Асланом Карацевым на US Open – 2021. А в том же Индиан-Уэллсе он впервые в карьере обыграл действующего теннисиста топ-10 – Стефаноса Циципаса. Турнир в Майами Бруксби начал на наивысшем для себя 39-м месте в рейтинге ATP.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в интервью «Чемпионату» поделился своим мнением о новом сопернике Медведева: «Бруксби ещё на Australian Open показал себя с очень хорошей стороны. Подаёт, идёт к сетке, здесь всё зависит от Даниила. Если будет играть так же, без ошибок, то шансы победить очень хорошие. С Бруксби самое главное — это держать свою подачу, выигрывать все свои очки. Соперник будет бежать вперёд, подача будет с выходом к сетке. Важно от себя не допускать ошибок». И начало матча подтвердило опасения Ольховского.

Действительно, Медведеву понадобилось какое-то время, чтобы приспособиться к манере игры американца. Тот хорошо подавал, остро и глубоко разводил мяч по углам, выходил к сетке, укорачивал и старался поставить россиянина в тупик. А вот стартовый гейм Даниил на своей подаче проиграл и очень долго был в роли догоняющего. Лишь при счёте 4:5 во время подачи соперника на сет Медведев впервые добрался до брейк-пойнта и сразу его реализовал – 5:5. А следом россиянин взял ещё одну подачу соперника – 7:5 за 51 минуту. Даниил так разошёлся, что в следующей партии снова сделал брейк, повёл 3:0 и уверенно добился успеха – 7:5, 6:1 за 1 час 19 минут.

Так Даниил Медведев справился в двух сетах с Бруксби и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами, повторив своё прошлогоднее лучшее достижение на этом турнире. Теперь россиянина от возвращения на 1-е место в рейтинге ATP отделяет всего 1 победа. Его следующий соперник определится в паре Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Хуберт Хуркач (Польша).