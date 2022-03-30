«Играет в стиле самого Медведева». Чем опасен для Даниила прошлогодний чемпион Майами?

Даниил Медведев, единственный из россиян как в мужском, так и в женском одиночном разрядах пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Майами. Это повторение его лучшего результата на данном турнире, которого он впервые добился в прошлом году. В этот раз в 4-м круге Даниил в двух сетах смог обыграть американца Дженсона Бруксби – 7:5, 6:1. Причём по ходу первой партии россиянин уступал 3:5, однако затем смог перевернуть матч и выиграть 10 из 11 оставшихся геймов.

Выход в 1/4 финала означает, что Даниилу остался один шаг до возвращения на 1-е место в рейтинге ATP. Дело в том, что по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин потерял лидерство и отставал от Джоковича на 55 очков – 8410 против 8465 у серба. На «Мастерсе» в Майами Медведев уже повторил набранные в прошлом году 180 очков. И его сумма уже не уменьшится. А вот у Новака сгорят 45 очков за Майами-2019. Таким образом, отрыв Даниила сейчас сократился до 10 очков. И ему достаточно ещё одной победы в Майами-2022, чтобы уже по итогам соревнований вырваться снова на 1-е место.

Последней преградой на пути россиянина к первому месту в рейтинге ATP стал Хуберт Хуркач, с которым Даниил и сразится за путёвку в 1/2 финала. 25-летний поляк, родившийся в один день с Медведевым, но на год позже, посеян в Майами под 8-м номером. Любопытно, что его восхождение началось ровно год назад, когда он стал чемпионом Майами-2021. В нынешнем розыгрыше Хуркач успешно начал защиту титула, обыграв таких непростых соперников, как француз Артур Риндеркнеш, россиянин Аслан Карацев (29) и Ллойд Джордж Харрис из ЮАР. «Хуркач играет достаточно остро. Не скажу, что у поляка есть откровенно слабые стороны. Теннисист, который так высоко стоит в мировом рейтинге, обладает достаточно мощным уровнем игры. Вдобавок у Хуркача очень сильная подача — это было видно в матче с Карацевым, где он совершил более 20 подач навылет», — поделился своим мнением в интервью «Чемпионату» двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский.

Ранее соперники уже трижды встречались между собой, причём все поединки состоялись в 2021 году. Их первое противостояние – в рамках 4-го круга Уимблдона – обернулось для Даниила катастрофой. Матч проводился на внешнем корте без крыши. Из-за дождя завершить его за один день не удалось. Медведев к перерыву вёл 2:1 по сетам. Но доигрывание на следующий день уже было в пользу Хуберта – россиянин уступил концовку 4-й партии, а затем и 5-ю, тем самым упустив возможность по итогам Уимблдона стать 1-й ракеткой мира. Две следующие встречи – в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP в Турине – остались уже за Даниилом. Правда, для этого ему оба раза пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам.

Большинство экспертов сходится во мнении, что четвертьфинальный матч с Хуркачем будет для Медведева непростым. Чем же так опасен чемпион Майами? «Хуркач неудобный соперник для Медведева, потому что поляк хорошо подаёт и держит мяч на задней линии. По скорости действует достаточно быстро. Хуркач играет в стиле самого Медведева. Игра будет упорной. Но небольшое преимущество у Дани всё же есть. По статистике он получше играет, чем Хуркач. И вариаций больше на задней линии», — сказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Заслуженный тренер России Борис Собкин считает, что борьба Медведева за первую строчку рейтинга может сыграть ключевую роль в матче с Хуркачем: «Возвращение на первую строчку рейтинга может быть для Медведева как дополнительной мотивацией, так и дополнительным зажимом. Даниил понимает, что может вернуться на первую строчку, но это может помешать. Когда очень хочется вернуться, может зажать». А вот другой наш именитый тренер Владимир Камельзон считает, что этот четвертьфинал будет для Даниила важнее, чем все оставшиеся поединки: «Даня разумный игрок, он всё понимает. Если вернётся на первую строчку, то никому мало не покажется. Эта встреча даже важнее, чем полуфинал и финал. Уже задача на турнир будет выполнена, а дальше его отпустит, он сможет играть более творчески, как он умеет. Медведев – уникальная личность!».

Четвертьфинал «Мастерса» в Майами Медведев – Хуркач состоится в четверг, 31 марта.