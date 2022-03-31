Не хватило 10 очков! Поляк Хуркач не дал Даниилу Медведеву снова стать 1-й ракеткой мира

Всего 10 очков не хватило Даниилу Медведеву до первого места в рейтинге ATP. Поляк Хуберт Хуркач обыграл россиянина в 1/4 финала «Мастерса» в Майами и не дал тому снова стать 1-й ракеткой мира.

На мужском «Мастерсе» в Майами в четверг завершались поединки 1/4 финала. Накануне сенсационно выбыли из сетки высоко сеяные немец Александр Зверев (3) и Янник Синнер (9) из Италии. Таким образом, пару полуфиналистов в нижней части сетки составили Каспер Рууд (Норвегия, 6) – Франсиско Серундоло (Аргентина). В пятницу определялись полуфиналисты в матчах Даниил Медведев (Россия, 1) – Хуберт Хуркач (Польша, 8) и Карлос Алькарас (Испания, 14) – Миомир Кецманович (Сербия).

Попав в 1/4 финала, Медведев на этом турнире повторил свой лучший результат, показанный в прошлом году. Тогда россиянин уступил в борьбе за путёвку в полуфинал своему самому неудобному сопернику – Роберто Баутиста-Агуту из Испании. В этот раз теннисисты снова могли встретиться на стадии 4-го круга. Но не получилось. Раундом раньше испанца выбил из сетки Дженсон Бруксби из США. Именно с Бруксби и встретился Даниил в матче за попадание в 1/4 финала. Россиянин долго искал ключи к неудобной манере игры американца. Медведев проигрывал 3:5, но смог отыграть подачу на сет, а дальше дело пошло как по маслу, и россиянин взял 10 из последующих 11 геймов, а с ними и одержал столь важную победу – 7:5, 6:1.

Соперником Даниила по 1/4 финала стал Хуберт Хуркач. Поляк удивил многих ровно год назад, когда именно на кортах Майами-2021, будучи посеянным всего лишь под 26-м номером, последовательно выбил из сетки более рейтинговых соперников Дениса Шаповалова (6), Милоша Раонича (12), Стефаноса Циципаса (2), Андрея Рублёва (4), Янника Синнера (21) и завоевал свой пока самый крупный титул в карьере. «По своей сути поляк очень хороший игрок. У него хорошая задняя линяя, для своего роста он отлично двигается. Не зря он выиграл турнир в Майами в прошлом году. Но ничего особенно неудобного для Медведева в его игре нет, однако такой игрок может быть опасен для каждого», — сказал в интервью «Чемпионату» заслуженный тренер России Борис Собкин.

Фото: Getty Images

Действительно, Хуркач опасен для Медведева хотя бы потому, что неожиданно выиграл у россиянина их первую очную битву. В 4-м круге Уимблдона-2021 Даниил вёл по сетам 2:1, но матч прервали из-за дождя. На доигрывание, которое проходило уже на следующий день, Медведев настроиться должным образом не смог и пропустил поляка в четвертьфинальный раунд – 2:3 по сетам. Впрочем, два последних матча остались за Медведевым – в 1/4 финала «Мастерса» в Торонто и на групповой стадии Итогового чемпионата ATP-2021 в Турине.

Фото: Getty Images

Помимо наметившегося уже принципиального противостояния с самим Хуркачем, в четвертьфинале Майами-2022 был ещё один важный момент, который оказывал на Медведева определённое давление. Дело в том, что россиянин вплотную подобрался к званию 1-й ракетки мира, которое он упустил по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, и в случае победы над Хуркачем и выхода в полуфинал Майами Даниил снова возвращал себе лидерство в мировом рейтинге. Впрочем, Хуркачу тоже нужно было защищать прошлогодние чемпионские очки в Майами, чтобы остаться в топ-10. «Медведев всегда играет тяжёлые матчи с Хуркачем. Поляк в прошлом году взял «Мастерс» в Майами. Он достаточно уверенно играет на этом покрытии, стадионе, в этом климате. С каждым матчем у Хуркача растёт уверенность. Это точно будет непростой матч для Даниила. Но Хуркач тоже должен будет защищать свои очки. Чтобы ему удержаться на 10-м месте, нужно выиграть турнир. Вот насколько порой злой теннис. Хуркачу, скорее всего, будет психологически тяжелее играть, чем Медведеву, чтобы защитить свои очки», — поделился своим мнением бывший теннисист топ-10 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

На старте поединка Хуркач ошеломил соперника удачными действиями на подаче, да и на приёме он легко справлялся с комбинациями россиянина и быстро повёл 3:0. При счёте 4:1 у поляка был скрытый сетбол, однако Даниил с этого момента «включился». Он спас свой гейм, затем уже сам добрался до первых брейк-пойнтов, но реализовать их не смог – 5:2. На следующей своей подаче Медведев отыгрался с двойного сетбола, сделал наконец-то брейк во время подачи на сет и перевёл партию на тай-брейк. Там Даниил смог спастись ещё с двух сетболов, а вот с пятым не справился – 6:7 (7:9) за 1 час 5 минут.

Во втором сете у Даниила продолжились проблемы. В первом же гейме он отыгрался с двух брейк-пойнтов. А на переходе при счёте 2:1 стал жаловаться на качество мячей прямо в телекамеру. Выплеск эмоций ему не помог. Следующий гейм на подаче россиянина прошёл в ожесточённой борьбе. Медведев спас 5 брейк-пойнтов, а на шестом не совладал с соперником и позволил тому повести с брейком – 2:3. В следующей паузе при счёте 3:4 россиянин вызвал врача на корт и пожаловался на плохое самочувствие. Возможно, проблема была в жаре и высокой влажности. В таких условиях Даниил часто начинает задыхаться. После того как ему дали таблетку, игра продолжилась. Хуркач уверенно держал свою подачу и довёл поединок до победы – 7:6, 6:3 за 2 часа 2 минуты борьбы.

Вот так Даниил Медведев второй раз в карьере проиграл Хуберту Хуркачу. И это поражение не позволило россиянину обойти Новака Джоковича в рейтинге ATP и снова стать 1-й ракеткой мира. В ближайший понедельник Медведев будет отставать от серба всего на 10 очков. Ну а Хуркач продолжит борьбу за защиту титула в Майами.